5 loại sữa rửa mặt kiêm mặt nạ làm sạch sâu, da muốn đẹp thì điều đầu tiên là cần phải sạch

Làm sạch da là bước quan trọng nhất trong chu trình skincare, đặc biệt với những ai thường xuyên makeup, sống ở môi trường ô nhiễm hoặc da dễ bít tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên, chỉ dùng sữa rửa mặt thông thường đôi khi không thể loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và dầu thừa tích tụ sâu trong da, lâu dần khiến da xỉn màu, nổi mụn đầu đen, mụn ẩn.

Giải pháp thông minh nhất hiện nay chính là các sản phẩm "2 trong 1" - vừa là sữa rửa mặt hằng ngày, vừa có thể dùng như mặt nạ làm sạch sâu. Chỉ cần 1-2 lần/tuần, da được detox nhẹ nhàng mà vẫn ẩm mượt, không khô căng. Dưới đây là 5 cái tên nổi bật được nhiều tín đồ làm đẹp châu Á yêu thích và đánh giá cao.

1. Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin Mask Cleanser

Đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp với da xỉn màu, da mệt mỏi, thiếu sức sống. Với thành phần Vitamin C và chiết xuất quả yuzu, loại sữa rửa mặt kiêm mặt nạ này giúp làm sáng da, giảm thâm sạm đồng thời làm sạch sâu lỗ chân lông mà không gây kích ứng.

Khi sử dụng như sữa rửa mặt, chất kem mịn nhẹ, tạo bọt vừa phải giúp cuốn trôi lớp dầu bụi trên da. Còn khi dùng làm mặt nạ, chỉ cần thoa một lớp mỏng và để 3-5 phút, vitamin C sẽ phát huy tác dụng, giúp da sáng và mịn rõ rệt sau mỗi lần rửa.

2. ONE DAY'S YOU Bubble Tox Cleansing Pack

Sản phẩm đình đám của Hàn Quốc từng "gây bão" TikTok nhờ hiệu ứng sủi bọt độc đáo. Khi thoa lên da, chất gel trong suốt sẽ nhanh chóng sủi thành hàng ngàn bọt khí li ti, giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và lớp makeup còn sót lại trong lỗ chân lông.

Thành phần chứa than hoạt tính, đất sét trắng và chiết xuất trà xanh, vừa detox da, vừa cân bằng dầu - nước. Sau khi rửa đi, da mềm mịn, lỗ chân lông se khít rõ rệt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho da dầu, da hỗn hợp thiên dầu hoặc da thường xuyên makeup.

3. Fully Green Tomato Clay Pack Cleanser

Cái tên "Tomato" không chỉ mang tính biểu tượng - chiết xuất cà chua xanh trong sản phẩm chứa lượng lớn lycopene và vitamin E, có tác dụng chống oxy hóa, làm sáng và bảo vệ da khỏi tác hại môi trường.

Công thức kết hợp đất sét kaolin cùng enzyme tự nhiên, giúp hút sạch dầu thừa và tế bào chết mà không gây khô da. Khi dùng làm sữa rửa mặt, da được làm sạch dịu nhẹ; còn khi đắp như mặt nạ 1-2 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được da sáng và mịn hơn hẳn, đặc biệt là vùng mũi và cằm.

Nơi mua: Fully

4. Naruko Tea Tree Purifying Clay Mask & Cleanser in 1

Naruko vốn nổi tiếng với các sản phẩm chiết xuất tràm trà (tea tree) dành cho da dầu mụn, và dòng 2 trong 1 này là "best-seller" nhiều năm liền. Thành phần nổi bật gồm tràm trà, than hoạt tính, kẽm PCA giúp kháng viêm, kiểm soát bã nhờn và ngăn ngừa mụn đầu đen. Khi dùng như mặt nạ, chỉ cần đắp 5-7 phút là lớp đất sét bắt đầu khô nhẹ, hút sạch bã nhờn tận sâu lỗ chân lông. Cảm giác sau khi rửa là da thoáng, nhẹ và mát lạnh, cực kỳ dễ chịu. Đặc biệt, sản phẩm còn có texture mềm mịn, dễ rửa trôi, phù hợp cả với da nhạy cảm.

Nơi mua: Naruko

5. Estée Lauder Perfect Clean Foam Cleanser / Purifying Mask

Nếu bạn muốn tìm một sản phẩm cao cấp hơn, thì đây chính là "đỉnh cao đa nhiệm" của Estée Lauder. Chất kem trắng mịn tạo bọt nhẹ, giúp làm sạch sâu và phục hồi da mệt mỏi. Thành phần chứa chiết xuất tảo biển, khoáng chất thiên nhiên và glycerin, giúp vừa thanh lọc, vừa giữ ẩm cho da. Khi dùng như sữa rửa mặt, da được làm sạch tức thì; còn khi dùng làm mặt nạ (đắp 2 phút), sản phẩm mang lại cảm giác tươi mới, sáng khỏe như vừa đi spa về. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho dân công sở - những người phải đối mặt với bụi mịn, ánh sáng xanh và stress hằng ngày.

Nơi mua: Estée Lauder

Một làn da đẹp bắt đầu từ làn da sạch. Việc kết hợp sữa rửa mặt và mặt nạ làm sạch sâu giúp tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo da được "detox" thường xuyên. Dù là da dầu, da khô hay da nhạy cảm, bạn vẫn có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp trong top 5 gợi ý trên.

Hãy duy trì thói quen làm sạch kỹ lưỡng mỗi ngày, kết hợp đắp mặt nạ 1-2 lần/tuần - bạn sẽ thấy làn da không chỉ sạch tận lỗ chân lông, mà còn sáng mịn và khỏe mạnh hơn từng ngày.