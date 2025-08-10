Quá nắng nóng, trend diện đồ "nhạt như nước lọc" phủ sóng MXH

Mùa hè năm nay, các tín đồ thời trang ở khắp nơi từ châu Á đến châu Âu đang rủ nhau chạy theo một xu hướng mix&match mà nghe tên ban đầu lại tưởng… vô vị: "nhạt như nước lọc". Nhưng thực tế, đây lại là trend phối đồ vừa mát mẻ vừa dễ áp dụng, vừa tiết kiệm thời gian mỗi ngày.

Cách phối đồ được ví "nhạt như nước lọc" nhưng giúp bạn mặc đẹp nhanh gọn, vượt qua những ngày hè nắng nóng, oi bức.

Tối giản để...giải nhiệt

Nếu các mùa trước, xu hướng dopamine dressing (mặc đồ màu sắc sặc sỡ) hay Y2K (trẻ trung, nổi loạn) lên ngôi, thì hè 2025, giới trẻ lại chuộng sự nhẹ nhàng, thoải mái. "Nhạt như nước lọc" đúng nghĩa là mặc ít – mát nhiều: quần/áo/váy đơn giản, phối không quá 4 món đồ trên tổng thể.



Bên cạnh đó, người mặc thường chọn chất liệu thoáng nhẹ như cotton, linen, voan cùng các tông màu trung tính như trắng, be, xám, xanh nhạt, vàng pastel,... Không layering rườm rà, không đeo quá nhiều phụ kiện, đôi khi mix&match với một chiếc túi tote, một đôi sandal mảnh là đủ đẹp để ra phố.

Các gam màu trung tính, mát mắt đang là lựa chọn ưu tiên trong kiểu phối đồ "nhạt nhẽo" này.

Nghe tên thì tưởng mờ nhạt, nhưng khi biết cách chọn form dáng và màu sắc, outfit kiểu này lại rất "ăn ảnh" và mang lại cảm giác tinh tế, chỉn chu. Nhiều tín đồ thời trang còn gọi đây là "công thức mặc đẹp an toàn" – hợp với mọi dáng người, mọi hoàn cảnh.

Một biên tập viên thời trang của Who What Wear chia sẻ "Tôi chưa bao giờ là kiểu người chỉ mặc một chiếc váy xinh xắn rồi đi ra ngoài mà không thêm phụ kiện hay layer thêm thứ gì, nhưng cái nóng kinh khủng mùa hè năm nay khiến tôi nghĩ đó có lẽ là một trong những cách duy nhất để chịu đựng được. Với tôi, những chiếc váy linen nhẹ, không quá bó sát chính là giải pháp".

Công thức phối đồ "ăn tiền" như các fashionista chuyên nghiệp

1. Tank top + quần short + sandal

Áp dụng công thức này, bạn sẽ có ngay một outfit đơn giản mà không cần đau đầu nghĩ hôm nay mặc gì.

Đây là combo tối giản nhưng cực "nịnh" dáng, bởi sự kết hợp này vừa tối giản, vừa mát mẻ, lại khoe được lợi thế vóc dáng một cách tinh tế. Tank top ôm giúp tôn vòng eo và phần vai, trong khi quần short, đặc biệt là dáng suông hoặc ống rộng tạo cảm giác thoải mái, thoáng mát cho những ngày nắng gắt.

Nếu muốn nâng cấp để phù hợp cho những buổi hẹn tối, bạn có thể đổi sandal bệt sang kitten heels, thêm vòng cổ bản mảnh hoặc khuyên tai nổi bật. Bí quyết để set đồ này không bị đơn điệu là "chơi" với chất liệu: quần short linen, tank top cotton gân và sandal vừa tạo độ tương phản thú vị, vừa giữ đúng tinh thần đơn giản nhưng tinh tế của phong cách này.

2. Váy linen + phụ kiện tạo điểm nhấn

Một chiếc váy linen mỏng, không quá bó sát là “cứu cánh” hoàn hảo cho những ngày thời tiết oi bức.

Váy linen với phom suông hoặc hơi A-line, không quá bó sát giúp bạn thoải mái di chuyển và được "thở" trong cái nóng. Chỉ cần chọn tông màu trung tính như trắng, be, kem hoặc xanh nhạt là đã đủ mang lại cảm giác tinh tế. Để tránh sự đơn điệu, các fashionista thường phối kèm phụ kiện có chất liệu hoặc texture nổi bật như túi da lộn nâu, giày mule cùng tông, hay vòng cổ kim loại mảnh...

Khi muốn outfit trông có chủ ý hơn, bạn có thể thêm thắt lưng bản nhỏ để định hình vòng eo hoặc khoác ngoài một chiếc sơ mi linen mỏng – vừa chống nắng nhẹ, vừa tạo chiều sâu cho tổng thể. Set đồ này đơn giản nhưng vẫn khiến người mặc toát lên vẻ nhẹ nhàng, sang và tự nhiên, đúng vibe "ít mà chất".

3. Áo thun basic + váy midi trơn



Áo thun cotton mát nhẹ, kết hợp váy midi cạp cao vừa thoáng mát vừa tôn dáng.

Combo áo thun basic và váy midi trơn gần như là "cặp đôi vàng" của mùa hè. Vừa thoải mái, vừa mát mẻ lại cực dễ mặc, phù hợp từ đi làm, đi học đến cà phê hẹn hò. Áo thun cotton nhẹ giúp thấm mồ hôi tốt, váy midi dài tạo độ thoáng và tôn dáng nhờ phần cạp cao. Bạn có thể phối với sneaker trắng để giữ vẻ trẻ trung, hoặc đổi sang sandal mảnh, giày búp bê làm cho vẻ ngoài thêm phần thanh lịch.

Để outfit "ăn ảnh" hơn, hãy chọn váy midi chất liệu nhẹ như linen, voan, cotton; thử sơ vin hoặc buộc vạt áo ở eo để tạo điểm nhấn và "ăn gian" chiều cao. Giữ tông màu trắng - be, đen - trắng hoặc trắng - xanh pastel để đúng tinh thần "nhạt như nước lọc", thêm một chiếc túi tote canvas hay kính râm là bạn đã có ngay một set đồ đơn giản nhưng vẫn bắt mắt giữa ngày hè oi bức.

4. Áo croptop + quần ống rộng

Điểm hay của combo outfit này là vừa trẻ trung, vừa năng động.

Đây chắc chắn là combo khó bỏ qua vì sự đối lập giữa phần trên gọn gàng và phần dưới rộng rãi tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối, giúp đôi chân trông dài hơn và vòng eo thon hơn. Chất liệu được ưu tiên là cotton để outfit vừa thoáng mát, vừa rủ mềm tự nhiên.

Với croptop, bạn có thể chọn kiểu ôm sát để tăng sự khỏe khoắn hoặc dáng hơi boxy để mang cảm giác phóng khoáng hơn. Quần ống rộng dáng suông, màu đơn sắc như trắng, be, xám nhạt hay xanh pastel sẽ giữ đúng tinh thần "nhạt" nhưng sang. Chỉ cần thêm một đôi sandal dây mảnh hoặc sneaker, kèm túi tote hoặc túi baguette nhỏ gọn, bạn đã có set đồ hoàn hảo cho từ buổi cà phê sáng đến dạo phố chiều.

5. Quần áo phom rộng làm bằng vải đũi, lụa đơn sắc

Công thức này thật sự thoải mái cho những buổi cà phê, dạo phố hay vi vu biển

Sự kết hợp này mang lại cảm giác nhẹ tênh, mát lạnh khi chạm da và đặc biệt phù hợp với những ngày nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng khó chịu. Phom rộng giúp cơ thể thoải mái, không bị gò bó, đồng thời tạo nên vẻ phóng khoáng, thư thái. Khi chọn màu đơn sắc từ trắng, be, xám nhạt cho đến xanh pastel,... outfit sẽ trông tinh tế và dịu mắt hơn hẳn.

Điểm cộng của set kiểu này là cực kỳ linh hoạt khi có thể mặc nguyên bộ đồng màu để tạo hiệu ứng "ton-sur-ton" kéo dài vóc dáng, hoặc phối quần và áo khác màu trong cùng bảng màu để thêm chiều sâu. Các fashionista thường hoàn thiện outfit bằng sandal da, dép cói hoặc sneaker trắng tối giản, kèm túi tote canvas hoặc túi đeo vai mini. Đây là công thức có thể phù hợp cả đi làm, vừa lý tưởng cho những buổi cà phê, dạo phố hay du lịch biển mát mẻ.



