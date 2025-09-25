Quá mê kiểu "giàu thầm lặng" của Rosé trên đất Mỹ

Trong khi nhiều ngôi sao K-pop thường chạy theo xu hướng thời trang sặc sỡ và biến hóa liên tục, Rosé lại chọn cho mình một phong cách điềm tĩnh, nhất quán, mang đậm tinh thần "quiet luxury", sang trọng mà không phô trương. Những ngày gần đây, hình ảnh nữ ca sĩ liên tục được bắt gặp trên đường phố New York với công thức quen thuộc: đôi tất trắng tinh khôi, giày đen cổ điển và chiếc The Row Margaux - một trong những chiếc túi "hàng top" trên đường đua túi hiệu tối giản. Điểm thú vị là, trong khi trang phục thay đổi đa dạng từ da bóng cá tính, cotton giản dị đến voan bồng bềnh, thì bộ ba này vẫn xuất hiện nhất quán, trở thành dấu ấn phong cách cá nhân khó lẫn của Rosé.

Trong set đồ dưới đây, Rosé lựa chọn nguyên set da màu đen với chiếc váy cổ polo phối belt bản to, mang hơi hướng mạnh mẽ và sắc sảo. Vẻ cool ngầu này được tiết chế bằng đôi tất trắng đi cùng giày búp bê mũi nhọn, tạo ra sự đối lập vừa tinh nghịch vừa thanh lịch. Chiếc túi The Row Margaux trên tay chính là mảnh ghép hoàn hảo, khiến tổng thể không bị quá nặng nề mà vẫn giữ trọn sự sang trọng. Đây là minh chứng rõ nét cho cách Rosé biến một outfit dễ mang hơi thở "rock chic" trở nên mềm mại hơn nhờ cách styling thông minh.

Outfit thứ hai cho thấy sự linh hoạt trong gu thẩm mỹ của Rosé. Chỉ diện một graphic tee, phối cùng mini skirt da bóng và giày oxford, cô nàng chứng tỏ đây là một lựa chọn gợi cảm nhưng không quá phô diễn. Tất trắng mang hơi hướng preppy giúp cân bằng lại vẻ quyến rũ bằng sự trẻ trung. Một lần nữa, chiếc Margaux không chỉ là chiếc túi đắt đỏ, mà còn là tuyên ngôn về gu thời trang tối giản, đứng ngoài mọi xu hướng ngắn hạn.

Bộ cánh thứ 3 - outfit mà nữ idol mang đến trường quay The Tonight Show - là sự phá cách khi Rosé xuất hiện trong chiếc áo váy voan trắng bồng bềnh với phần tay phồng nổi bật. Đây là item vốn dễ khiến người mặc trông "công chúa" quá mức, nhưng Rosé khéo léo làm mới bằng cách kết hợp cùng tất trắng và giày oxford đen bóng, rất match với bộ đồ đen mặc bên trong lớp áo váy mỏng manh. Sự đối lập giữa vẻ mơ màng, mong manh và chất menswear cứng cáp tạo thành điểm nhấn thú vị, biến outfit thành sự giao thoa giữa nữ tính và cá tính.

Cuối cùng là bộ cánh street style quen thuộc của cô nàng: váy ngắn họa tiết, áo khoác denim dài dáng rộng và giày búp bê đen cổ điển. Dù đơn giản, Rosé vẫn trung thành với tất trắng, tạo cảm giác liên kết xuyên suốt giữa tất cả các outfit. Đây là một lựa chọn thông minh bởi trong khi áo khoác denim và váy họa tiết mang hơi hướng casual, thì đôi giày và chiếc túi Margaux lại kéo tổng thể về gần hơn với thẩm mỹ quiet luxury - "ăn chơi" mà không phô trương.

Chiếc túi The Row Margaux từ lâu đã trở thành điểm "signature" trong phong cách của Rosé. Giọng ca APT sở hữu nhiều phiên bản kích cỡ khác nhau, từ size lớn có thể dùng như hành lý xách tay cho những chuyến bay dài, đến những phiên bản nhỏ gọn lý tưởng để xuống phố. Trong loạt hình gần đây, Rosé chọn Margaux size 12 bằng da mềm.

Trên website chính thức, mẫu Soft Margaux 12 Bag in Leather được niêm yết ở mức giá 4.350 USD (tương đương hơn 115 triệu đồng), như những người "anh em" khác, Margaux size 12 cũng đang rơi vào tình trạng sold out, cho thấy sức hút cực lớn của mẫu túi, vốn được coi là một trong những chiếc IT bag đang được săn đón nhất hiện nay.



