Quá khứ không muốn nhìn lại của Lisa: Xóa sạch ảnh cũ để mở ra chương mới bùng nổ toàn cầu

Hiện tại, Lisa là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng thời trang thế giới. Cô liên tục xuất hiện trong các chiến dịch của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu, giữ vai trò đại sứ toàn cầu của nhiều nhà mốt và nhãn hàng mỹ phẩm đình đám. Thế nhưng, trước khi có được vị thế như ngày hôm nay, Lisa từng trải qua một giai đoạn khá đặc biệt trong sự nghiệp quảng cáo - khoảng thời gian gắn bó gần như hoàn toàn với các thương hiệu "gà nhà" của YG Entertainment.

Những năm đầu debut quảng bá cho thương hiệu nội địa

Khi BLACKPINK ra mắt vào năm 2016, Lisa vẫn là một tân binh trong ngành giải trí Hàn Quốc. Thời điểm đó, định hướng của YG Entertainment là tận dụng sức hút của nghệ sĩ để quảng bá cho các thương hiệu thuộc hệ sinh thái của công ty. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái thời trang ấn tượng, Lisa nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của NONA9ON, thương hiệu thời trang đường phố do YG hợp tác phát triển. Song song với đó, cô cũng là đại diện nổi bật của Moonshot, thương hiệu mỹ phẩm trực thuộc YG Plus.

Từ những bộ ảnh lookbook, video quảng bá, poster quảng cáo cho đến các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới, Lisa đều xuất hiện với tần suất dày đặc. Trong suốt giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, hình ảnh của nữ idol gần như gắn liền với hai thương hiệu này. Đây cũng là khoảng thời gian Lisa xây dựng hình tượng trẻ trung, cá tính, mang đậm phong cách streetwear - khác khá nhiều so với hình ảnh sang trọng, quyền lực mà công chúng quen thuộc hiện nay.

Danh tiếng ngày càng lớn nhưng hợp đồng dần trở thành rào cản

Chỉ sau vài năm hoạt động, BLACKPINK vươn lên trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. Riêng Lisa cũng liên tục lập nhiều kỷ lục về sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, lượng người theo dõi và giá trị thương mại. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng việc chỉ gắn bó với các thương hiệu nội địa có phần chưa tương xứng với vị thế ngày càng lớn của nữ thần tượng.

Đặc biệt, những hợp đồng độc quyền với các thương hiệu dưới trướng YG được cho là vô tình trở thành rào cản, khiến Lisa khó có cơ hội hợp tác với những hãng mỹ phẩm và thời trang quốc tế có quy mô lớn hơn. Trong khi nhiều ngôi sao K-pop bắt đầu xuất hiện tại các tuần lễ thời trang hay ký hợp đồng với các thương hiệu xa xỉ, Lisa vẫn chủ yếu quảng bá cho hệ sinh thái của công ty quản lý. Đó là lý do người hâm mộ nhiều lần bày tỏ mong muốn nữ idol sớm có cơ hội phát triển mạnh hơn trên thị trường quốc tế.

Động thái âm thầm mở ra bước ngoặt mới

Đến tháng 9/2020, người hâm mộ phát hiện một thay đổi đáng chú ý trên tài khoản Instagram của Lisa. Nữ ca sĩ đã âm thầm xóa toàn bộ những bài đăng quảng bá liên quan đến Moonshot. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng hợp đồng giữa hai bên đã chính thức kết thúc.

Chỉ khoảng một tháng sau, những dự đoán ấy trở thành sự thật theo một cách đầy bất ngờ. Lisa được công bố là đại sứ toàn cầu của MAC Cosmetics, một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ dừng ở vai trò gương mặt đại diện, cô còn kết hợp cùng MAC ra mắt bộ sưu tập trang điểm mang tên mình, bao gồm son môi, bảng phấn mắt và nhiều sản phẩm giới hạn khác. Đây được xem là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp quảng cáo của Lisa, đồng thời mở ra hành trình hợp tác với các thương hiệu quốc tế ở quy mô toàn cầu.

Từ idol quảng bá "gà nhà" đến nàng thơ của các thương hiệu xa xỉ

Sau khi kết thúc giai đoạn gắn bó với các thương hiệu nội địa, sự nghiệp thời trang và làm đẹp của Lisa gần như bước sang một trang hoàn toàn mới. Cô lần lượt trở thành đại sứ toàn cầu của hàng loạt tên tuổi xa xỉ như Celine, Bulgari, Louis Vuitton, đồng thời liên tục xuất hiện trên trang bìa những tạp chí thời trang danh tiếng và các chiến dịch quảng bá quy mô quốc tế.

Trong lĩnh vực làm đẹp, Lisa cũng trở thành một trong những gương mặt được các thương hiệu săn đón nhất nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Mỗi sản phẩm cô sử dụng hoặc quảng bá đều nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nhìn lại chặng đường gần 10 năm hoạt động, có thể thấy khoảng thời gian gắn bó với NONA9ON và Moonshot là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của Lisa. Dù những thương hiệu này từng giúp cô xây dựng hình ảnh ở giai đoạn đầu sự nghiệp, việc kết thúc các hợp đồng cũ lại trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp nữ idol bước ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang, làm đẹp hàng đầu thế giới.