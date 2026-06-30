Nhiệt Ba và Thanh Hằng đụng đầm của NTK Việt, tạo ra màn so kè “một chín một mười”

Những màn "đụng hàng" giữa các mỹ nhân luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu, đặc biệt khi đó là những thiết kế đến từ các nhà mốt Việt Nam. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và Thanh Hằng đã có dịp cùng lựa chọn một sáng tạo của NTK Phan Huy, mang đến hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt dù diện chung một mẫu đầm.

Thiết kế thuộc bộ sưu tập "Lá ngọc cành vàng" gây ấn tượng với phom váy ngắn cúp ngực, phần thân được xử lý ôm gọn cơ thể, kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo mô phỏng những cành cây phủ ánh bạc. Điểm nhấn đặc biệt nhất nằm ở phần tùng váy phía sau được dựng phom như hai dải cánh mềm mại, giúp tổng thể trở nên nổi bật từ mọi góc nhìn. Với cùng một thiết kế, Địch Lệ Nhiệt Ba và Thanh Hằng lại mang đến hai cách thể hiện khác nhau, phản ánh rõ phong cách thời trang của mỗi người.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nàng tiên trong bộ ảnh sinh nhật tuổi 34

Là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng hàng đầu Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn biết cách biến mỗi bộ trang phục thành một tác phẩm nghệ thuật. Trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 34, người đẹp lựa chọn thiết kế của Phan Huy làm điểm nhấn, đồng thời khai thác triệt để những chi tiết đặc biệt của chiếc váy.

Thay vì chỉ tạo dáng theo cách thông thường, Nhiệt Ba khéo léo tận dụng phần tùng váy dựng phía sau để tạo hiệu ứng như đôi cánh đang dang rộng. Khi xoay người hoặc chuyển động, hai mảng vải xòe nhẹ, khiến cô trông như một nàng tiên nhỏ đang tung bay giữa không gian cổ tích.

Bối cảnh ngập tràn sắc hồng cùng những chuỗi hạt màu sắc càng làm nổi bật tinh thần mộng mơ của bộ ảnh. Mái tóc dài buông tự nhiên, lớp trang điểm trong trẻo và bộ trang sức ngọc trai tối giản giúp nữ diễn viên giữ được vẻ thanh thoát, không làm lu mờ thiết kế cầu kỳ của chiếc váy.

Chính cách tạo dáng sáng tạo đã giúp Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về thiết kế. Chiếc đầm không chỉ còn là trang phục mà trở thành một phần của câu chuyện thị giác, góp phần tạo nên những khung hình đầy chất thơ.

Thanh Hằng trẻ trung nhưng vẫn đầy khí chất

Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba hướng tới hình ảnh bay bổng, Thanh Hằng lại lựa chọn khai thác vẻ đẹp sang trọng và hiện đại của thiết kế. Siêu mẫu diện chiếc đầm trong buổi ra mắt bộ phim Mesdames Thanh Sắc, thu hút sự chú ý ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ. Phom váy cúp ngực giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, trong khi chiều dài trên gối lại làm nổi bật đôi chân dài vốn đã trở thành "thương hiệu" của Thanh Hằng.

Khác với tạo hình mềm mại của Nhiệt Ba, Thanh Hằng chọn kiểu tóc buộc cao gọn gàng, giúp toàn bộ phần cổ, vai và xương quai xanh được khoe trọn. Lối trang điểm sắc sảo cùng thần thái tự tin càng tôn lên tinh thần quyền lực của tổng thể trang phục. Nữ siêu mẫu cũng hoàn thiện diện mạo bằng bộ trang sức Cartier cao cấp với dây chuyền, vòng tay và nhẫn thiết kế tinh giản.

Những món trang sức đắt giá không tạo cảm giác phô trương mà góp phần tăng thêm vẻ sang trọng, giúp tổng thể trở nên chỉn chu và đẳng cấp hơn. Thay vì biến chiếc váy thành một phần của câu chuyện như Địch Lệ Nhiệt Ba, Thanh Hằng lại để chính thần thái và vóc dáng của mình trở thành điểm nhấn. Hai cách tiếp cận khác nhau nhưng đều giúp thiết kế của Phan Huy phát huy tối đa vẻ đẹp.

Thiết kế của Phan Huy tiếp tục chinh phục dàn mỹ nhân

"Lá ngọc cành vàng" là một trong những bộ sưu tập nổi bật của NTK Phan Huy, ghi dấu bởi kỹ thuật thủ công tỉ mỉ cùng những phom dáng giàu tính điêu khắc. Các chi tiết đính kết mô phỏng cành cây, kết hợp cùng phần tùng váy dựng khối phía sau, vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ vừa giữ được nét nữ tính.

Việc một thiết kế của nhà thiết kế Việt được cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Thanh Hằng lựa chọn cho những dịp quan trọng cũng phần nào cho thấy sức hút của thời trang Việt trên bản đồ thời trang khu vực. Không chỉ sở hữu tính ứng dụng, các sáng tạo của Phan Huy còn đủ cá tính để mỗi người mặc có thể thể hiện dấu ấn riêng.

Đáng chú ý, dù cùng diện một mẫu váy, cả hai người đẹp đều không tạo cảm giác "một màu". Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn như bước ra từ truyện cổ tích, trong khi Thanh Hằng lại thể hiện vẻ đẹp hiện đại, quyền lực và đầy khí chất của một siêu mẫu hàng đầu. Có thể nói, đây là màn "đụng váy" hiếm hoi mà không có ai thực sự lép vế. Mỗi người đẹp đều khai thác một khía cạnh khác nhau của thiết kế, giúp chiếc đầm của Phan Huy trở nên đa dạng và giàu sức sống hơn.