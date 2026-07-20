Hoá ra Lisa đi đám cưới đồng nghiệp cũng như chúng ta: Váy lụa đơn giản mà sang, cười tít mắt từ đầu đến cuối

Tối ngày 18/7, đám cưới thế kỷ của cặp đôi quyền lực nhất xứ chùa vàng Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với sự đổ bộ của dàn sao khủng. Trong đó, sự xuất hiện của Lisa cùng diện mạo bùng nổ visual đã nên một cú nổ truyền thông thực sự khắp các mặt trận mạng xã hội. Khung hình chung giữa vị khách mời đặc biệt và cô dâu chú rể lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Giao diện "bạn gái nhà bên" thanh lịch phối cùng phụ kiện đậm mùi tiền

Khác với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo trên sân khấu concert, Lisa khi đi ăn cưới đồng nghiệp lại chọn cho mình một vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào, tinh tế và đậm đà "chất liệu bạn gái". Nữ idol diện một chiếc váy lụa dáng dài màu vàng champagne trễ vai ôm nhẹ cơ thể. Thiết kế có phom dáng khá tối giản và phổ biến, nhưng điểm đắt giá giúp nâng tầm toàn bộ look này của Lisa chính là cách chơi phụ kiện giữ nguyên tinh thần đẳng cấp.

Chiếm trọn spotlight trên phần xương quai xanh quyến rũ của nữ thần sinh năm 1997 là chiếc vòng cổ statement mới ra mắt thuộc BST Tubogas của BVLGARI. Tác phẩm này được chế tác từ vàng vàng 18K, đính viên đá topaz xanh nổi bật ở trung tâm và bao phủ bởi kim cương pavé lấp lánh. Ngoài ra còn có 1 phiên bản vòng tay Tubogas Bracelet khác trên cổ tay, đưa giá trị phụ kiện trong set đồ lên mức hơn 1,5 tỷ đồng. Để hoàn thiện set đồ đi ăn cưới vừa sang vừa khéo, Lisa không quên xách tay một chiếc túi nhỏ nhắn thuộc hàng hot hit của Louis Vuitton - chiếc Vanity Case PM Bag tone màu nâu kinh điển.

Tóc mái thương hiệu và "vũ khí tối thượng" chấp cả cam thường

Để phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng của bữa tiệc, Lisa trung thành với mái tóc dài suôn mượt buông xõa tự nhiên cùng phần tóc mái bằng làm nên thương hiệu. Layout makeup của cô nàng cũng được tiết chế tối đa với lớp nền trong trẻo, nhấn nhá chút son môi hồng ngọt ngào tôn lên đường nét thanh tú.

Dù thời trang có "look này look khác" nhưng món phụ kiện đắt giá giúp chiếm trọn cảm tình của người xem nhất chính là nụ cười tươi rói thường trực trên môi mỹ nhân này. Xuyên suốt bữa tiệc, dù là trong những bức ảnh selfie tạo dáng chuẩn chỉnh hay những khoảnh khắc quay chụp vội vã từ "team qua đường", Lisa vẫn tỏa ra năng lượng vô cùng thân thiện, vui vẻ như bao cô gái đi chúc mừng ngày vui của bạn thân.

Dự là layout đi ăn cưới sang trọng và chừng mực này của Lisa sẽ nhanh chóng trở thành "sách mẫu" được phái đẹp học hỏi và ứng dụng dài dài trong mùa cưới cuối năm.

Tổng hợp khoảnh khắc Lisa tại lễ cưới cặp đôi Yaya - Nadech.

Mối nhân duyên đặc biệt của cặp chị em đồng hương chung nhà mốt

Sự góp mặt của Lisa trong ngày vui của cặp đôi Nadech - Yaya không là hẳn chỉ là một màn xã giao mà đằng sau đó là một mối nhân duyên được tác hợp bởi Louis Vuitton dành cho cặp chị em đồng hương.

Cô dâu Yaya Urassaya Sperbund vốn là một biểu tượng thời trang lớn tại Thái Lan, cô chính thức được bổ nhiệm làm House Ambassador của Louis Vuitton vào năm 2023 sau 5 năm dài gắn bó ở vị trí Bạn thân thương hiệu. Đến năm 2024, Lisa cũng có bước chuyển khi gia nhập hàng ngũ đại sứ của nhà mốt nước Pháp. Kể từ đó, cặp chị em đồng hương liên tục có những màn hội ngộ bùng nổ visual, cùng nhau chia sẻ những khung hình đắt giá qua các Tuần lễ thời trang trên đất Pháp.

Ảnh, Clip: Instagram