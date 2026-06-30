Piaget mang đến BST Colours of Extraleganza quy tụ 65 tuyệt tác

Từ kiệt tác kim hoàn 'siêu mỏng'...

Từ năm 1957, phát minh bộ chuyển động siêu mỏng 9P đã giải phóng không gian trên mặt số, mở đường cho những sáng tạo đậm sắc độ của Piaget. Với Colours of Extraleganza, Giám đốc Nghệ thuật Stéphanie Sivrière đưa sắc màu vượt khỏi vai trò điểm xuyết đơn thuần. Thay vì giới hạn như một chi tiết trang trí, màu sắc được khai thác đa chiều và trở thành một chất liệu tự thân.

Piaget vốn được biết đến như một trong những nhà chế tác sử dụng rất nhiều sắc độ đến từ đá quý và đá trang trí.

Trọng tâm của các thiết kế nằm ở sức mạnh nguyên bản của đá quý: năng lượng nội tại và những phẩm chất bộc lộ khi đặt cạnh nhau. Điển hình như opal đen ánh lục sánh đôi cùng sapphire lam đại dương, hay lam ngọc đi cùng xà cừ nhằm tôn lên dải hồng chủ đạo.

Sự kết hợp các sắc độ trên nền vàng khối tạo ra nét độc đáo trong thẩm mỹ của Piaget

Vàng, vật liệu cốt lõi đã định hình DNA xa xỉ của Piaget suốt nửa thế kỷ qua, cũng được xử lý với một sắc độ độc lập. Việc kết hợp nước màu của đá quý với vàng đã bổ sung vào từ điển thẩm mỹ của nhà chế tác những bề mặt trang trí có chiều sâu, tôn vinh nét thanh lịch và xa hoa đặc trưng.

Tới hiệu ứng thị giác trang nhã…

Tâm điểm của bộ sưu tập nằm ở vòng cổ Blue Illusions, một thiết kế tiêu tốn gần 900 giờ hoàn thiện tại các xưởng chế tác. Tác phẩm sắp đặt viên sapphire Madagascar cắt gối 8,52 carat cạnh đá bích tỷ Paraíba 3,3 carat, đồng thời mượn ánh opal đen 13,98 carat độc bản để soi rạng toàn bộ cấu trúc đá quý viền bao.

Các thiết kế mang đậm tinh thần của thập niên 1970 là đặc trưng rất riêng của thương hiệu Thuỵ Sỹ

Các dải đá bích tỷ cắt dáng gậy và lam ngọc được giác cắt riêng cho tác phẩm, xếp xen kẽ kim cương theo họa tiết hình học. Cấu trúc này tạo ra các dải sáng quang học lan tỏa quanh cổ người đeo. Thiết kế đi kèm với hai cặp bông tai và hai chiếc nhẫn, nổi bật với viên sapphire Sri Lanka bóng bẩy nặng gần 5 carat.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua thiết kế đồng hồ sautoir ra đời năm 1969 thuộc bộ sưu tập "Thế kỷ 21" một lần nữa tái xuất trong Flamboyant Links. Lần đầu tiên từ thập niên 1970, Piaget đan cài trực tiếp mắt xích vàng hồng với đá mắt hổ – chỉ những phiến đá có vân sọc sắc nét nhất mới được chọn lựa. Điểm xuyết mandarin garnet 4,13 carat, thiết kế linh hoạt chuyển đổi công năng giữa vòng cổ choker và đồng hồ đeo tay.

Tiếp nối tinh thần đó, dòng Gold Swirl tái hiện các đường cong của thập niên 1970 qua lăng kính đương đại. Lắc tay cuff thể hiện năng lực chế tác vàng của thương hiệu với vàng hồng và đá bích tỷ sắc lam - lục đan xen, tạo hình khối chắc chắn. Điểm đáng chú ý, những đường rãnh vàng vát khía vốn là kỹ thuật đặc trưng trong chế tác đồng hồ, nay lần đầu tiên được ứng dụng trong mảng Trang sức Cao cấp. Dải trang trí này nối liền một chiếc vòng cổ điểm xuyết đá bích tỷ lam và opal lửa dáng cabochon, che giấu mặt số nạm kín kim cương ở trung tâm.

Gems Pop: Ngôn ngữ hình khối đương đại

Tham chiếu phong trào nghệ thuật Memphis của những năm 1980, bộ trang sức năm món Gems Pop đặt các phổ màu tương phản cạnh nhau một cách có chủ ý. Sắc cam của mandarin garnet và thạch anh aventurine đứng cạnh ánh hồng của sapphire, đá thulite và vàng, sau đó được tiết chế bởi các mảng opal trắng.

Chiếc vòng sautoir xâu chuỗi các mắt xích Decor Palace kết thúc bằng một chiếc đồng hồ mặt dây chuyền bất đối xứng, tiết lộ mặt số thạch anh aventurine cam đính mandarin garnet màu vỏ quýt 8,3 carat và sapphire hồng 3,54 carat.

Bảng màu rực rỡ này được nối dài với thiết kế nhẫn đậm tính điêu khắc, nơi những lát cắt sapphire, đá thulite và thạch anh aventurine tinh xảo vây quanh viên mandarin garnet nặng 8,53 carat. Ngôn ngữ tạo hình này tái khẳng định kỹ thuật chạm khắc và xử lý đá quý tinh vi trên các phom dáng ấn tượng của thương hiệu xa xỉ Thuỵ Sĩ.

Tại Việt Nam, thương hiệu Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. Piaget Hà Nội: 61 Lý Thái Tổ, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00 Tel: 024 3934 7666 Hotline: 0962 980 039 Email: piaget.hn@tamsonfashion.com Piaget Tp. Hồ Chí Minh: L1-12 & L2-05, Trung Tâm Thương Mại Union Square, 171 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00 Tel: 028 3535 6723 / 028 3535 6725 Email: piaget.hcm@tamsonfashion.com



