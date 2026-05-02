Ngày 1-5, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết nơi đây vừa nỗ lực giành lại sự sống cho một bệnh nhi 10 tuổi nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp.

Các bác sĩ chạy đua thời gian cứu bé bị viêm cơ tim tối cấp

Bệnh nhi là bé Lê Thị K.L. (ở xã Dầu Tiếng, TPHCM), được đưa vào viện trong tình trạng đau ngực, khó thở. Theo gia đình, trước đó một ngày, bé chỉ sốt nhẹ, kèm đau ngực, nôn ói. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn với cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, người nhà lập tức đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, ghi nhận bệnh nhi môi tím tái, rối loạn nhịp tim nguy hiểm đe dọa tính mạng. Các bác sĩ nhanh chóng xác định đây là trường hợp rối loạn nhịp thất trên nền viêm cơ tim tối cấp. Ngay lập tức, bé được hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc chống loạn nhịp, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì hoạt động tim và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực.

Dù đã được can thiệp tích cực, tình trạng bệnh nhi vẫn không cải thiện. Tim co bóp yếu, rối loạn nhịp thất kéo dài dẫn đến trụy tim mạch, nguy cơ ngưng tim cận kề. Trước tình huống khẩn cấp, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Ê-kíp hồi sức lập tức triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo).

Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống ECMO được thiết lập và kết nối với cơ thể bệnh nhi. Song song đó, các biện pháp hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục cũng được áp dụng nhằm bảo vệ não và hạn chế tổn thương đa cơ quan. Sau khoảng 20 phút, tình trạng tím tái cải thiện, tuần hoàn dần ổn định trở lại.

Tuy nhiên, hành trình giành lại sự sống vẫn đầy cam go. Trong suốt một tuần sau đó, tim bệnh nhi hoạt động rất yếu, kèm rối loạn nhịp liên tục, buộc các bác sĩ phải duy trì thuốc trợ tim, chống loạn nhịp cùng sự hỗ trợ của ECMO.

Sau gần 11 ngày điều trị tích cực, tình trạng tim mạch và các cơ quan dần hồi phục. Hiện bệnh nhi được cai ECMO thành công, được rút máy thở, tỉnh táo hoàn toàn, chức năng tim và các cơ quan phục hồi tốt, không để lại di chứng và có thể xuất viện.

Theo BS Quang, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, phổ biến là virus Coxsackie nhóm B. Bệnh khởi phát với các triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, ở thể nặng, bệnh có thể tiến triển nhanh với các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, ngất, tím tái, rối loạn nhịp tim và trụy tim mạch.

Tỉ lệ tử vong của viêm cơ tim cấp nặng dao động từ 30–40%. Đặc biệt, ở thể tối cấp, tỉ lệ tử vong gần như 100% nếu không có sự hỗ trợ của ECMO. Nhờ tiến bộ của y học, kỹ thuật tim phổi nhân tạo đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trước đây gần như không thể cứu chữa.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ như mệt nhiều, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.



