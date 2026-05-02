Vừa qua, các bác sĩ Khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc khối u buồng trứng kích thước lớn hiếm gặp.

Theo gia đình, trong hơn 5 tháng, bệnh nhi có biểu hiện bụng to nhanh kèm cảm giác đau tức âm ỉ. Tuy nhiên, các dấu hiệu này bị nhầm lẫn với tăng cân hoặc thay đổi sinh lý tuổi dậy thì nên không được thăm khám sớm.

Khi bụng chướng căng rõ rệt, sờ thấy khối cứng lan tới vùng mũi ức, bệnh nhi mới được đưa đi kiểm tra. Kết quả cho thấy một khối u lớn xuất phát từ buồng trứng phải, nghi ngờ u tế bào mầm ác tính – nhóm ung thư thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm các bác sĩ còn phát hiện thêm một khối u buồng trứng trái kích thước khoảng 8cm, hướng tới u bì lành tính, khiến tình trạng bệnh phức tạp hơn.

Khối u buồng trứng nặng 4,3kg được các bác sĩ lấy ra từ cơ thể bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Trong ca mổ, ê-kíp đã cắt bỏ hoàn toàn khối u buồng trứng phải nặng 4,3kg, đảm bảo lấy trọn khối u nguyên vẹn. Bệnh phẩm ghi nhận chứa nhiều thành phần như răng, tóc, xương và các tổ chức kém biệt hóa.

Với buồng trứng trái, các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u, bảo tồn tối đa phần tổ chức lành nhằm giữ lại chức năng sinh sản và nội tiết cho bệnh nhi. Sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, diễn biến ổn định.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Khoa Phụ Ung thư cho biết, việc lấy trọn khối u có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi có nguy cơ ác tính, nhằm hạn chế nguy cơ lan tràn tế bào ung thư và giảm khả năng phải điều trị hóa chất sau mổ.

Trường hợp bệnh nhi mang khối u hơn 4kg là rất hi hữu, đồng thời là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường ở trẻ trong giai đoạn dậy thì.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên xem nhẹ các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kéo dài. Cần phân biệt rõ giữa thay đổi sinh lý và biểu hiện bệnh lý.

"Chủ động đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ, đồng thời duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài cho trẻ", bác sĩ Thắng khuyến cáo.

