Ca sinh 5 "ngũ long" không hề can thiệp IVF cực kỳ hiếm hoi: Hành trình từ lồng kính đến vòng tay yêu thương

Việc mang thai tự nhiên và sinh ra 5 đứa trẻ cùng lúc là trường hợp vô cùng hiếm trên thế giới. Năm ngoái, một ca sinh năm (ngũ long) tự nhiên ở Hàn Quốc đã gây chú ý và sau một năm, 5 em bé này đã quay lại bệnh viện để khám định kỳ. Dù quá trình sinh nở gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại cả năm bé đều khỏe mạnh.

Bệnh viện Đại học Công giáo Seoul St. Mary cho biết, vào ngày 19/9 vừa qua, 5 bé Sae-him, Sae-chan, Sae-gang, Sae-byeol và Sae-bom, sinh ngày 20/9 năm ngoái, đã đến gặp lại bác sĩ sản khoa Hong Soo-bin, người trực tiếp theo dõi ca sinh, để thực hiện kiểm tra định kỳ.

Gia đình năm em bé ngũ long đến Bệnh viện Seoul St. Mary để khám định kỳ và chụp ảnh kỷ niệm cùng Giáo sư sản khoa Hong Soo-bin. Ảnh do Bệnh viện Seoul St. Mary cung cấp

Mẹ của năm bé, bà Sa Gong Hye-ran, từng trải qua giai đoạn mang thai vô cùng khó khăn, đến mức ngồi cũng đau, nằm cũng đau và hầu như ngày nào cũng khóc. Khi mang thai tuần thứ 26, bà bị tiền sản giật (bệnh lý tăng huyết áp thai kỳ), buộc phải sinh mổ khẩn cấp để cứu cả mẹ lẫn con.

Các bé sinh non với cân nặng rất thấp: Sae-him, Sae-chan và Sae-gang chỉ nặng 800–900g, trong khi Sae-byeol và Sae-bom chỉ khoảng 700g, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của trẻ sơ sinh (khoảng 3kg). Tất cả đều phải nằm lồng ấp và điều trị trong khoa Hồi sức sơ sinh (NICU).

Đến tháng 1 năm nay, ba bé đầu tiên được xuất viện, tiếp đó là bé út Sae-bom sau ca phẫu thuật thủng ruột. Bé Sae-byeol, vốn nhẹ cân nhất và bị chứng “nhuyễn sụn thanh quản” (làm đường thở yếu, cần hỗ trợ hô hấp), phải nằm viện lâu hơn. Đến tháng 3, khi Sae-byeol xuất viện, cả năm anh chị em đã chính thức đoàn tụ sau 6 tháng chào đời.

Hiện nay, tại Hàn Quốc, số trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 2,5kg và đặc biệt là siêu non dưới 1kg ngày càng tăng. Những em bé này sinh ra khi các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện, hệ miễn dịch yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh, thậm chí có nguy cơ kèm theo các dị tật bẩm sinh. Vì vậy, Bệnh viện Seoul St. Mary đã xây dựng hệ thống điều trị chuyên biệt cho các sản phụ nguy cơ cao và trẻ sinh non, với 12 phòng sản phụ cao nguy, 50 giường NICU, cùng đội ngũ bác sĩ sản khoa, nhi khoa, gây mê, cấp cứu và chẩn đoán hình ảnh phối hợp trực 24/7. Đội ngũ điều dưỡng cũng đều có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên trong chăm sóc trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

Nhờ hệ thống y tế chuyên sâu này, hiện nay hơn 60% sản phụ nhập viện tại đây đều là ca nguy cơ cao.

Giáo sư Hong Soo-bin chia sẻ: “Tiếng khóc của những em bé sinh non thường rất nhỏ. Năm bé này cũng vậy, nhưng mỗi lần nghe tiếng khóc, chúng tôi lại vừa yên tâm vừa thấy kỳ diệu”. Bà nhắn nhủ: “Các sản phụ đa thai hay nguy cơ cao nên tin tưởng vào năng lực điều trị sơ sinh trong nước, kiên trì thăm khám thai định kỳ”.

Giáo sư Yoon Young-ah, Trưởng khoa NICU, xúc động nói: “Chúng tôi đã chăm sóc các bé trong trạng thái luôn căng thẳng như đi trên băng mỏng. Thật hạnh phúc khi giờ đây các bé đã khỏe mạnh trở về trong vòng tay cha mẹ. Bé cả Sae-him giờ đã nặng tới 8kg”. Bà cho biết thêm, trong thời gian tới, các bé sẽ tiếp tục được theo dõi phát triển và phục hồi chức năng một cách đều đặn.

