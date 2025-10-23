Phương Oanh và Doãn Quốc Đam không ổn!

Tập mới của phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tiếp tục khiến người xem "cười ra nước mắt" khi xuất hiện phân đoạn hồi tưởng thời mới yêu của Mỹ Anh (Phương Oanh) và chồng (Doãn Quốc Đam). Các cảnh quay ở thời hiện tại trong những tập trước đã nhiều lần mất điểm vì yếu tố thời trang và dàn dựng thiếu tinh tế, vì vậy không khó hiểu khi ở cảnh lui về hơn 10 năm trước - thời nam nữ chính vẫn tán nhau bằng cách xin nick Yahoo, tạo hình của 2 nhân vật này lại dễ khiến khán giả nổi da gà đến vậy. Từ lời thoại đến trang phục của Phương Oanh cùng Doãn Quốc Đam đều là thứ làm "ngại hết cả người xem", theo rất nhiều bình luận của khán giả.

Tạo hình của cặp đôi vợ chồng Phương Oanh - Doãn Quốc Đam thời "gà bông"...

...sến đến khó tả.

Lui về ngày ấy, Phương Oanh từ phong thái người phụ nữ trưởng thành tay cầm túi hiệu bỗng phải tỏ ra nũng nịu như một thiếu nữ đôi mươi. Để ra dáng một cô nàng ở thập niên 2010, Phương Oanh không thể thiếu chút son xí muội tô lòng môi cùng biểu cảm bĩu môi "cute" như ngày nào.

Nữ diễn viên cũng được giao cho một bộ cánh gồm quần alibaba dáng lửng phối cùng áo blouse và gile kẻ caro. Bộ trang phục xem qua chỉ nhằm mục đích phù hợp bối cảnh, mặc kệ làm phá dáng, phá cả visual diễn viên đến tội nghiệp. Dù vậy tạo hình nửa vời này chỉ khiến khán giả cảm thấy đây là một màn "cưa sừng làm nghé" khó coi của Phương Oanh mà thôi!

Phương Oanh dù cố gắng nhưng ngoại hình khó lòng tua ngược được đến gần 20 năm.

Về phía Doãn Quốc Đam, nam diễn viên gần đây đang bị bàn tán vì ngoại hình quá lệch vai giám đốc. Anh được nhận xét vốn có visual mộc mạc, hơi gai góc, phù hợp để nhập vai hành động hay kiểu nhân vật chân chất.

Lần này trong hồi tưởng, Doãn Quốc Đam được trẻ hóa bằng trang phục đậm chất Hip-hop với khăn Durag, mũ Trucker, giày Nike Air Max, khuyên tai bạc - những item tiêu biểu của văn hóa đường phố, đủ tạo thành một chàng B-Boy/Rapper chất chơi thời ấy. Mọi thứ dừng lại ở mức ổn chỉ có điều chúng không hợp với vẻ ngoài của nam diễn viên.

Doãn Quốc Đam lại phải khoác lên chiếc áo không phù hợp với mình.

Ảnh: VTV Giải Trí