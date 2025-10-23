Phụ nữ U40 có sang hay không là do thứ này quyết định

Người ta thường nói, ở tuổi đôi mươi, một cô gái có thể thu hút người khác bằng nhan sắc và sự tươi trẻ. Nhưng bước qua tuổi 35, khi thanh xuân dần nhường chỗ cho sự từng trải, thì phong thái và gu chọn túi xách - món đồ gắn liền với phong cách mỗi ngày, mới là thứ quyết định người phụ nữ có sang hay không. Bởi lẽ, chẳng cần phải khoác lên người hàng hiệu từ đầu đến chân, chỉ cần một chiếc túi phù hợp, sạch sẽ, tinh tế cũng đủ khiến cả tổng thể trở nên đắt giá.

Ở độ tuổi U40, phụ nữ thường bận rộn với công việc, gia đình và hàng tá trách nhiệm khác. Vì thế, chiếc túi xách đi làm không chỉ là vật chứa đồ, mà là phần mở rộng của chính hình ảnh người phụ nữ thể hiện cá tính, sự chuyên nghiệp và cách họ trân trọng bản thân. Có người nói, nhìn vào chiếc túi một người phụ nữ mang theo, bạn sẽ biết cô ấy sống có ngăn nắp, có gu và có yêu mình hay không.

Một chiếc túi “sang” không nhất thiết phải đến từ các thương hiệu xa xỉ. Sang là ở chất liệu cứng cáp, phom dáng tinh tế, màu sắc nhã nhặn và sự sạch sẽ tuyệt đối. Những chiếc túi da mềm có tông trung tính như beige, đen, nâu hoặc olive luôn là lựa chọn được phụ nữ U40 ưu ái. Bởi chúng dễ phối đồ, vừa hợp với trang phục công sở, vừa đủ thanh lịch để mang đi gặp khách hàng hay đi cà phê cuối tuần. Một chiếc túi nhỏ nhưng đủ chất có thể khiến người đối diện cảm nhận ngay được sự chỉn chu của chủ nhân, ngay cả khi cô ấy chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jeans.

Nhiều người phụ nữ ở độ tuổi này thường rơi vào hai thái cực: hoặc là mua túi rẻ cho tiện, hoặc là sẵn sàng chi tiền lớn cho những món xa xỉ. Nhưng thật ra, điều tạo nên vẻ đắt giá không nằm ở giá tiền, mà còn ở việc chiếc túi đó có phù hợp với phong cách sống của bạn hay không. Một chiếc túi tote lớn, dáng đứng vững, có thể đựng laptop, tài liệu, son phấn vừa tiện dụng vừa thanh lịch là món đầu tư đáng giá nhất cho phụ nữ U40 đi làm. Ngược lại, những chiếc túi đính đá lấp lánh, dây xích cầu kỳ đôi khi lại khiến tổng thể trở nên “gượng” và mất đi vẻ tự nhiên của tuổi trưởng thành.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy những biểu tượng thời trang ở tuổi trung niên như Song Hye Kyo, Son Ye Jin hay Victoria Beckham đều có điểm chung: họ luôn chọn túi xách mang dáng vẻ xa xỉ theo cách nhẹ nhàng, không khoe mẽ. Túi của họ thường là dạng hộp, tay cầm chắc chắn, chi tiết tối giản, chỉ có một logo nhỏ hoặc thậm chí không có logo. Khi kết hợp với trang phục trung tính, kiểu túi này giúp tổng thể vừa sang vừa phóng khoáng thứ khí chất chỉ có ở phụ nữ biết rõ mình muốn gì và không cần chứng minh với ai.