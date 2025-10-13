Phương Oanh gác công việc, lui về hậu phương hỗ trợ chồng: Style được khen hết lời

Phương Oanh là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Vào vai Mỹ Anh, nữ diễn viên hoá thân thành người phụ nữ giỏi giang, tháo vát nhưng tình nguyện lui về phía sau hỗ trợ chồng. Cùng với diễn xuất tự nhiên, tạo hình của Phương Oanh trong phim cũng gây ấn tượng nhờ phong cách thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng.

Trong phim, Phương Oanh ghi điểm bởi loạt outfit tinh tế, nhã nhặn. Cô thường chọn diện những trang phục tối giản, tiêu biểu như combo sơ mi trắng phối cùng chân váy đen dài - công thức kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt đối với các chị em công sở.

Cách phối sơ mi cùng chân váy được Phương Oanh khá ưu ái trong phim. Để tránh sự đơn điệu, cô thường chọn những mẫu sơ mi có điểm nhấn như nơ buộc cổ, tay phồng nhẹ hoặc chất liệu voan tạo cảm giác mềm mại. Đi kèm outfit thanh lịch này, Phương Oanh thường kết hợp cùng giày cao gót để tôn dáng và giúp tổng thể thêm chỉn chu. Với những ai theo đuổi phong cách công sở, đây là gợi ý dễ áp dụng, vừa gọn gàng, vừa phù hợp nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ngoài chân váy, Phương Oanh cũng rất chăm diện sơ mi cùng quần ống rộng - một combo thanh lịch, hiện đại mà chị em công sở có thể dễ dàng học theo. Cách phối này không chỉ tôn dáng mà còn mang lại cảm giác thoải mái, phù hợp cho cả ngày dài làm việc. Thay vì chọn quần quá bó hoặc quá rộng, cô thường ưu tiên dáng quần suông nhẹ, có độ rủ vừa phải để tạo vẻ mềm mại. Kết hợp cùng kiểu sơ vin gọn gàng, Phương Oanh ghi điểm với hình ảnh chỉn chu, tinh tế mà vẫn nữ tính.

Những mẫu váy dài cũng là lựa chọn quen thuộc của Phương Oanh trong phim. Trong một phân cảnh, cô diện thiết kế váy tay ngắn, dáng suông nhẹ, không nhiều họa tiết nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và gọn gàng. Màu sắc trang nhã cùng chất liệu mềm mại giúp tổng thể thêm phần điệu đà. Đặc biệt, chi tiết nhấn eo tinh tế vừa giúp tôn dáng, vừa tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho trang phục. Đây là kiểu váy đơn giản nhưng đủ để ghi điểm trong mắt người đối diện.

Phương Oanh diện váy jeans dáng dài, thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng nhờ phần thắt lưng mảnh buộc nhẹ ở eo. Chi tiết nhỏ này giúp tạo điểm nhấn và cân đối tỷ lệ cơ thể, mang lại vẻ ngoài thanh thoát và hiện đại. Chất liệu denim vừa giữ được nét trẻ trung, vừa giúp tổng thể trông năng động hơn mà không kém phần nữ tính. Kiểu váy này rất lý tưởng cho những ngày muốn mặc đẹp mà vẫn nhanh gọn, thoải mái.

Có thể thấy style ăn vận của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh không quá cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế và trang nhã. Khi diện áo len cộc tay, cô thường khéo léo kết hợp cùng chân váy dài - vừa giữ được sự nhẹ nhàng, thanh lịch, vừa mang chút mềm mại, dịu dàng. Đây cũng là công thức phối đồ đơn giản mà chị em có thể dễ dàng áp dụng trong đời thường.

Linh hoạt trong cách phối màu, Phương Oanh vẫn trung thành với công thức quen thuộc nhưng tạo điểm mới bằng việc chọn áo len hồng phối cùng chân váy xám. Chất liệu váy lụa mềm mại giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Cùng một kiểu mix đồ, song cách chọn màu và chất vải khác nhau lại mang đến cảm giác tươi mới, không hề nhàm chán.

