Phụ nữ Pháp có thể diện đồ rất đơn giản nhưng vẫn sang trọng là nhờ 4 kiểu giày

Nhắc đến thời trang Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến sự thanh lịch không cần gắng gượng. Phụ nữ Pháp hiếm khi chạy theo xu hướng quá nhanh, họ trung thành với những món đồ kinh điển, có thể mặc nhiều năm mà vẫn đẹp. Trong tủ giày của họ, không cần quá nhiều kiểu dáng cầu kỳ, chỉ cần vài đôi "đinh" là đủ đi từ sáng đến tối, từ công sở ra quán cà phê.

Dưới đây là 4 đôi giày rất sang, xuất hiện thường xuyên trong phong cách của phụ nữ Pháp.

Giày búp bê

Giày búp bê là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng và có phần rất "Paris". Phụ nữ Pháp yêu thích kiểu giày này vì sự tiện lợi: dễ mang, dễ phối và phù hợp với nhịp sống đi bộ nhiều. Một đôi búp bê mũi tròn hoặc mũi hơi nhọn, da mềm, màu trung tính như đen, be hay nâu sẫm có thể đi cùng váy midi, quần jeans hay thậm chí là suit dáng rộng.

Điểm đặc biệt là giày búp bê của phụ nữ Pháp hiếm khi quá cầu kỳ. Không quá nhiều nơ to, đính đá hay họa tiết rườm rà. Sự sang trọng nằm ở chất liệu và phom dáng vừa vặn. Khi kết hợp với quần jeans ống đứng, áo thun trắng và blazer, đôi giày búp bê tưởng chừng đơn giản lại trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho vẻ ngoài "effortless chic" – phong cách đặc trưng của phụ nữ Pháp.

Giày cao gót mũi nhọn

Nếu phải chọn một đôi giày đại diện cho sự quyến rũ tinh tế, đó chắc chắn là giày cao gót mũi nhọn. Phụ nữ Pháp không mang cao gót quá cao hay quá phô trương. Họ ưu tiên gót vừa phải, đủ để tôn dáng nhưng vẫn có thể đi cả ngày mà không mệt mỏi.

Giày cao gót mũi nhọn thường được phối cùng váy liền thân dáng đơn giản, quần âu cạp cao hoặc quần jeans ống suông. Màu sắc phổ biến nhất vẫn là đen, be hoặc nâu chocolate. Một đôi cao gót mũi nhọn da lì, phom chuẩn có thể "nâng cấp" cả bộ trang phục, khiến người mặc trông chỉn chu và tự tin hơn ngay lập tức.

Điều làm nên sự sang trọng của phụ nữ Pháp không nằm ở việc họ mang giày cao gót thường xuyên, mà là cách họ chọn đúng thời điểm. Cao gót dành cho những buổi hẹn quan trọng, bữa tối hay sự kiện, và luôn được kết hợp một cách rất tự nhiên, không gượng ép.

Giày loafer

Giày loafer là minh chứng rõ ràng cho việc thời trang Pháp đề cao sự thoải mái nhưng vẫn thanh lịch. Đây là kiểu giày mang hơi hướng menswear nhưng lại được phụ nữ Pháp biến hóa đầy duyên dáng. Một đôi loafer da trơn hoặc da lộn, phom gọn, màu đen hay nâu đậm thường xuyên xuất hiện trên đường phố Paris.

Loafer rất hợp với quần âu ống đứng, áo sơ mi, áo len mỏng hoặc blazer. Khi phối cùng tất mỏng màu trung tính, tổng thể trông vừa cổ điển vừa hiện đại. Phụ nữ Pháp thích loafer vì nó mang lại cảm giác tự tin, không quá mềm mại nhưng vẫn đủ tinh tế.

Đây cũng là kiểu giày có thể đi từ công sở ra phố, từ buổi họp đến buổi cà phê cuối tuần. Sự linh hoạt này khiến loafer trở thành một khoản đầu tư "đáng tiền" trong tủ giày.

Giày Mary Jane

Giày Mary Jane mang hơi thở cổ điển, gợi nhớ đến phong cách vintage rất được phụ nữ Pháp yêu thích. Đặc trưng của kiểu giày này là quai ngang bàn chân, tạo cảm giác nữ tính nhưng không hề "bánh bèo" nếu chọn đúng thiết kế.

Phụ nữ Pháp thường chọn Mary Jane gót thấp hoặc gót vuông vừa phải, màu đen hoặc đỏ rượu vang. Họ kết hợp giày Mary Jane với váy ngắn, váy midi hoặc quần ống đứng để tạo nên vẻ ngoài vừa hoài cổ vừa hiện đại. Điểm hay của Mary Jane là khả năng cân bằng giữa sự dịu dàng và cá tính, rất phù hợp với tinh thần thời trang Pháp.

Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ một đôi Mary Jane đơn giản cũng đủ khiến trang phục trở nên có chiều sâu hơn. Đây là kiểu giày thể hiện rõ nhất gu thẩm mỹ tinh tế, biết trân trọng những giá trị cổ điển nhưng vẫn sống trong nhịp điệu hiện đại.

Ảnh: Instagram