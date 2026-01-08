Thực ra, bí quyết của những cô nàng có gu không nằm ở số lượng, mà là việc họ sở hữu một chiếc áo khoác "thần thánh" có thể cân đẹp mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố.

Món đồ "bảo chứng" cho khí chất

Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao cũng là áo khoác dạ, nhưng có người mặc lên trông sang trọng, quyền lực, còn mình mặc vào lại thấy... luộm thuộm? Câu trả lời nằm ở hai chữ: Phom dáng .

Nếu để ý kỹ street style của những biểu tượng thời trang hàng đầu như Jennie hay Lisa dạo gần đây, bạn sẽ nhận ra họ đều đang "lăng xê" nhiệt tình cho kiểu áo khoác dạ vai rộng hay còn được cư dân mạng gọi vui là áo khoác "cửa đôi" (double-door).

Đừng vội sợ hãi khi nghe đến từ "vai rộng". Nó không phải là kiểu áo nuốt chửng lấy vóc dáng nhỏ bé của bạn đâu. Ngược lại, chính thiết kế vai đứng, rõ nét và phom dáng cứng cáp mới là "vũ khí bí mật" giúp chị em chúng mình trông gọn gàng và thần thái hơn hẳn.

Nhìn Jennie mà xem, cô nàng cưng chiều kiểu áo này hết mực trong mùa đông. Hay như Rosé, chỉ cần khoác lên mình chiếc áo dạ vai rộng, lập tức toát lên vẻ cổ điển, bay bổng mà vẫn cực kỳ "chất".

Ngay cả những cô nàng có vóc dáng mảnh mai như Karina hay Lisa cũng không cưỡng lại được sức hút này. Chiếc áo khoác như một lớp vỏ bọc hoàn hảo, vừa che chở, vừa nâng tầm set đồ bên trong, dù đó chỉ là một bộ đồ bộ thoải mái hay một chiếc váy dự tiệc quyến rũ.

Tại sao chiếc áo này lại là "Vua" của mùa đông?

Không phải ngẫu nhiên mà kiểu áo này lại lên ngôi và trụ vững trong lòng các tín đồ thời trang suốt nhiều năm. Nó giải quyết triệt để những nỗi lo thầm kín của chị em mỗi khi đông về:

- Tạm biệt sự luộm thuộm: Khác với những chiếc áo khoác vai trễ mềm mại đôi khi làm ta trông thiếu sức sống, phần vai được may đo sắc nét giúp định hình lại toàn bộ cơ thể. Bạn sẽ trông thẳng lưng hơn, cao ráo hơn và bước đi cũng tự tin hơn vài phần.

- "Hack" dáng đỉnh cao: Đây là cứu tinh cho những ai tự ti về tỷ lệ đầu/vai. Bờ vai rộng tạo hiệu ứng thị giác giúp khuôn mặt trông nhỏ nhắn, thanh thoát hơn. Cứ nhìn Hailey Bieber hay Elsa Hosk là thấy, dù chiều cao không quá chênh lệch nhưng nhờ chiếc áo, khí chất của họ thăng hạng thấy rõ.

- Thoải mái layer (phối lớp): Mùa đông đại hàn, chúng ta thường có xu hướng mặc nhiều lớp áo bên trong. Những chiếc áo khoác dáng ôm sẽ khiến bạn bị bó chịt, khó cử động. Nhưng với phom dáng hào phóng của áo khoác vai rộng, bạn thoải mái mặc len dày, thậm chí khoác ngoài blazer mà vẫn gọn gàng, không hề có cảm giác "vai u thịt bắp".

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Chali

Nơi mua: MY WAY FASHION

Nơi mua: Maian Clothings

3 công thức phối đồ "nhắm mắt cũng đẹp"

Sở hữu một chiếc áo khoác đẹp là một chuyện, mặc sao cho đẹp lại là chuyện khác. Nhưng với "em nó", mọi thứ trở nên đơn giản đến bất ngờ. Chiếc áo này như một tấm toan nền nã, dung chứa mọi ý tưởng điên rồ nhất của bạn.

1. Phong cách "Quý cô công sở" lười biếng mà vẫn sang

Những ngày đi làm vội vã, bạn không muốn suy nghĩ nhiều? Hãy áp dụng công thức: Áo khoác vai rộng + Áo len mềm + Quần Jeans/Quần âu.

Sự cứng cáp của áo khoác bên ngoài sẽ cân bằng lại nét mềm mại của đồ len bên trong. Một chiếc quần jeans ống đứng hoặc quần âu suông dài chấm gót sẽ giúp kéo dài đôi chân miên man. Đây là kiểu mặc "effortless chic" đẹp không cần cố gắng mà các biên tập viên thời trang cực kỳ ưa chuộng.

2. Phong cách "Nàng thơ Seoul" trẻ trung

Muốn "trẻ hóa" set đồ, hãy học tập các idol Hàn Quốc. Đừng ngại mặc áo hoodie (áo nỉ có mũ) bên trong chiếc áo khoác dạ nghiêm túc này. Phần mũ trùm ra ngoài cổ áo sẽ làm giảm bớt sự già dặn, mang lại nét tinh nghịch, năng động.

Thêm một chiếc mũ lưỡi trai hay mũ len beanie, đi cùng đôi giày thể thao retro, bạn đã sẵn sàng cho buổi cà phê cuối tuần cùng hội bạn thân rồi đấy.

3. Phong cách "Nữ tổng tài" quyền lực

Khi cần đến những cuộc họp quan trọng hay sự kiện cần sự chỉn chu tuyệt đối, hãy biến chiếc áo khoác thành tấm áo giáp quyền lực.

Trend năm nay là "Gentle Woman", vay mượn sự mạnh mẽ của âu phục nam giới. Bạn có thể mặc sơ mi, thắt cà vạt bên trong, hoặc khoác áo dạ trùm ra ngoài bộ suit. Sự tầng lớp (layering) này không hề rối mắt mà ngược lại, nó chứng minh bạn là một người có gu thẩm mỹ tinh tế và làm chủ cuộc chơi.

Mùa đông thực ra không lạnh lẽo như bạn nghĩ, nếu bạn tìm được đúng chiếc áo khoác mang lại cho mình sự ấm áp và tự tin. Đôi khi, hạnh phúc của phụ nữ chỉ đơn giản là bước ra đường, thấy mình mặc đẹp và mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương.