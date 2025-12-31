Vẫn kịp để bạn mặc hết 6 trends áo khoác đẹp nhất năm 2025

Áo khoác luôn là món đồ mang tính quyết định trong tủ đồ của mỗi người. Bước sang năm 2025, các xu hướng jacket không còn chỉ xoay quanh chuyện giữ ấm, mà là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng, cá tính và thẩm mỹ. Từ những thiết kế cổ điển được làm mới cho đến các phom dáng mang hơi thở đương đại, áo khoác năm nay mang tinh thần "vui vẻ nhưng vẫn thực tế", dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh, từ đời sống thường ngày đến những khoảnh khắc cần ăn diện hơn. Dưới đây là 6 chiếc áo khoác nổi bật đã phủ sóng suốt năm 2025:

1. Cropped trench coats - Áo khoác dáng lửng

Xu hướng đầu tiên phải kể đến chính là trench coat dáng lửng . Chỉ trong thời gian ngắn, kiểu trench coat được cắt ngắn này đã xuất hiện dày đặc từ các nhà mốt lớn như Prada, Burberry cho tới các thương hiệu phổ thông. Không còn dáng dài chạm gối quen thuộc, trench coat lửng mang đến cảm giác trẻ trung, gọn gàng và hiện đại hơn, đặc biệt phù hợp với phong cách đô thị.

Một số thiết kế giữ nguyên cấu trúc cổ điển rồi cắt đi phần gấu áo, số khác biến tấu với phom cape bay bổng. Dù ở phiên bản nào, trench coat lửng đều giúp tổng thể trang phục trông thoáng và linh hoạt hơn, dễ phối cùng váy, quần cạp cao hay boots cổ cao trong nhiều mùa trong năm.

Ảnh @heloise.guillet, nnnnnys.

2. Chic suede - Áo khoác da lộn



Song hành với đó là sự trở lại mạnh mẽ của áo khoác da lộn . Chất liệu da mềm mịn này đã manh nha gây chú ý từ trước và chính thức bước vào giai đoạn "thăng hoa" trong năm 2025. Suede mang đến cảm giác sang trọng theo cách rất tự nhiên, không quá phô trương nhưng vẫn đủ tinh tế.

Khi được ứng dụng vào áo khoác, chất liệu này tạo độ rủ, đồng thời sở hữu bảng màu đất ấm áp như nâu, be, camel - những gam màu gần như không bao giờ lỗi mốt, biến áo khoác da lộn dễ dàng trở thành món đồ chủ lực cho những ai theo đuổi phong cách thanh lịch pha chút phóng khoáng.

Ảnh Getty Images, PrincessAce.



3. Barn jacket

Một xu hướng khác tiếp tục giữ vững vị thế là barn jacket, kiểu áo khoác lấy cảm hứng từ đồ bảo hộ lao động thế kỷ 20. Ban đầu được thiết kế này dành để phục vụ công việc ngoài trời, nhưng ngày nay chúng đã trở thành biểu tượng của phong cách workwear thời thượng. Phom dáng vuông vức, chất liệu bền bỉ và chi tiết túi hộp đặc trưng giúp chiếc áo này vừa mang tính ứng dụng vừa rất cool.

Trong năm 2025, barn jacket được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ ngoài gọn gàng, cá tính nhưng không quá cầu kỳ. Chỉ cần phối cùng quần denim dáng đứng hoặc chân váy midi, thêm giày loafers là đã có ngay một set đồ trendy.

Ảnh Pull&Bear, Getty Images.

4. Funnel neck - Áo khoác cổ dựng

Bên cạnh đó, áo khoác cổ dựng đại diện cho làn sóng tối giản mới của thời trang đương đại. Minimalism không còn đơn thuần là sự giản lược, mà hướng đến những thiết kế có cấu trúc, mang cá tính rõ nét. Phần cổ dựng cao tạo điểm nhấn thị giác mạnh, vừa mang hơi hướng thể thao vừa giữ được sự thanh lịch. Kiểu áo này xuất hiện nhiều trên street style lẫn sàn diễn, đặc biệt được ưa chuộng trong các outfit mang tinh thần châu Âu hiện đại. Áo khoác cổ dựng dễ phối với quần dáng suông, boots mềm hoặc sneakers, phù hợp để mặc quanh năm trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ảnh PrettyLittleThing, nini.

5. Leather bombers - Áo bomber da

Không thể không nhắc đến áo bomber da , một biểu tượng thời trang được làm mới cho năm 2025. Các nhà mốt lớn đồng loạt mang đến những phiên bản bomber da phom oversized, gợi nhớ tinh thần thập niên 80 nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với gu thẩm mỹ hiện đại. Phần vai độn, tay áo phồng hoặc cổ áo cách điệu giúp chiếc bomber trông mạnh mẽ và thời trang hơn. Dù mang cảm giác "nặng đô", bomber da lại rất linh hoạt khi phối đồ, có thể cân bằng với áo thun trơn, váy dài hay quần da để tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thời thượng.

Ảnh KEN, Momo.



6. Áo khoác lông

Cuối cùng là sự lên ngôi của áo khoác lông và shearling . Vừa ấm áp vừa sang trọng, những thiết kế phủ lông dù là lông thật hay nhân tạo đều xuất hiện dày đặc trên sàn diễn của nhiều thương hiệu lớn. Đây không phải kiểu áo dành để mặc hàng ngày nhưng lại là lựa chọn hoàn hảo cho những dịp cần tạo điểm nhấn hoặc nâng tầm set đồ đơn giản. Chỉ cần khoác một chiếc áo lông ngoài áo len basic và quần jeans, tổng thể lập tức trở nên nổi bật và có chiều sâu thời trang hơn hẳn.

Ảnh La vida en imágenes, Aleksandra Król.

Có thể thấy, áo khoác năm 2025 không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà tập trung vào những thiết kế có khả năng đồng hành lâu dài. Dù bạn theo đuổi phong cách tối giản, cổ điển hay cá tính, những xu hướng này đều mang đến lựa chọn phù hợp để đầu tư và mặc đẹp quanh năm.

Nguồn: Glamour