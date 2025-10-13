Phụ nữ Nhật mê loại rau rẻ: Ăn mát người, trắng da lại dễ kiếm

Nếu phải chọn một bí kíp làm đẹp mà phụ nữ Nhật nào cũng biết, thì đó là những món ăn thanh đạm, lành tính đến từ thiên nhiên. Trong số đó, rau cải bó xôi (spinach) hay còn gọi là rau chân vịt chính là ngôi sao được các cô gái xứ hoa anh đào cực kỳ yêu thích. Ở Nhật, người ta ví von rằng: Ăn một bát cải bó xôi mỗi ngày, da tự khắc sáng hơn một tông. Nghe có vẻ phóng đại, nhưng thực tế, loại rau này đúng là có khả năng khiến làn da và cơ thể mát từ trong ra ngoài.

Cải bó xôi vốn là loại rau rất quen thuộc, dễ tìm và có giá rẻ, nhưng ở Nhật, nó được xem như siêu thực phẩm. Trong nhiều bữa cơm của phụ nữ Nhật, món rau này xuất hiện với đủ hình thức: luộc, trộn mè, nấu canh miso hay ép lấy nước sinh tố xanh. Lý do khiến họ mê mẩn như vậy là vì rau cải bó xôi chứa hàm lượng vitamin C, E, sắt và chất chống oxy hóa cực cao - những thành phần giúp da sáng, đều màu và hạn chế hình thành nếp nhăn.

Một điểm thú vị là cải bó xôi được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ tác dụng làm mát gan, thanh lọc máu và điều hòa nội tiết những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến da. Khi cơ thể nóng trong hay tích độc, da thường xỉn màu, dễ nổi mụn. Việc bổ sung rau cải bó xôi giúp thanh lọc nhẹ nhàng, đồng thời hỗ trợ hấp thu oxy tốt hơn, khiến da trở nên hồng hào, tươi sáng tự nhiên.

Không dừng ở đó, lượng chất sắt và folate trong loại rau này còn giúp phụ nữ sau tuổi 30 duy trì năng lượng và hạn chế tình trạng mệt mỏi, điều mà những người bận rộn, thường xuyên phải làm việc nhiều giờ rất cần. Có lẽ vì thế mà nhiều phụ nữ Nhật, dù lịch trình kín mít, vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, không hề phờ phạc như khi thiếu ngủ hay stress.

Cách họ chế biến rau cải bó xôi cũng rất tinh tế. Thay vì nấu quá chín, người Nhật thường chần sơ rau trong nước sôi 30 giây - 1 phút, sau đó ngâm ngay vào nước lạnh để giữ màu xanh và dưỡng chất. Món salad trộn mè hoặc nước tương nhẹ được xem là combo quốc dân vì vừa ngon miệng, vừa tốt cho làn da. Một số người còn mix cải bó xôi cùng táo xanh và sữa chua để làm smoothie detox buổi sáng - công thức đẹp da được truyền tay nhau trên mạng xã hội Nhật Bản suốt nhiều năm nay.