5 kem dưỡng là nguồn "bơm collagen" giúp lấp đầy da trũng sâu, chảy xệ

Sau tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rõ rệt của quá trình lão hóa: da kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, vùng má và rãnh cười trũng sâu, khuôn mặt mất đi sự săn chắc. Nguyên nhân chính là sự suy giảm collagen tự nhiên loại protein chiếm hơn 70% cấu trúc da, đóng vai trò "khung nâng đỡ" giúp da căng mịn.



Để phục hồi độ đàn hồi và làm đầy da chảy xệ, các dòng kem dưỡng "bơm collagen" ra đời với công thức chuyên biệt, giúp kích thích sản sinh collagen mới và ngăn ngừa phân hủy sợi collagen cũ. Dưới đây là 5 loại kem dưỡng được ví như "nguồn bơm collagen" cho làn da sau tuổi 30, được giới làm đẹp đánh giá cao về hiệu quả căng bóng, trẻ hóa và phục hồi độ săn chắc.

1. Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream

Medicube thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng về sản phẩm phục hồi da đã tạo nên "cơn sốt" với Pink Collagen Capsule Cream. Điểm đặc biệt của kem nằm ở công nghệ viên nang collagen hồng (Collagen Capsule) chứa PDRN, một hoạt chất tái tạo da cao cấp thường thấy trong mỹ phẩm y khoa.

Khi thoa lên, các viên nang vỡ ra, giải phóng collagen và PDRN giúp tái cấu trúc sợi đàn hồi, phục hồi vùng da chảy xệ, đồng thời tăng khả năng hấp thu dưỡng chất sâu hơn vào biểu bì. Chất kem mịn, dễ thấm, không nhờn dính, phù hợp cho cả da khô và da hỗn hợp. Sau khoảng 23 tuần, làn da trở nên căng bóng, mượt mà hơn thấy rõ.

Nơi mua: Medicube

2. Innisfree Collagen Green Tea Ceramide Bounce Cream

Innisfree thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng từ đảo Jeju đã có bước đột phá khi kết hợp collagen thực vật cùng chiết xuất trà xanh cô đặc và ceramide trong dòng sản phẩm này.

Collagen thực vật giúp tăng độ đàn hồi da mà không gây bít tắc, trong khi ceramide phục hồi hàng rào bảo vệ da, giữ ẩm sâu và giảm hiện tượng mất nước qua biểu bì. Trà xanh Jeju chứa EGCG chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa tổn thương da do gốc tự do, bảo vệ sợi collagen khỏi thoái hóa.

Kết cấu kem mềm mịn, dễ tán, tạo cảm giác "bật căng" ngay sau khi thoa. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm kem dưỡng phục hồi, cấp ẩm và chống chảy xệ nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Innisfree

3. Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Crème

"Ông lớn" Estée Lauder luôn nằm trong top đầu các thương hiệu chống lão hóa cao cấp. Dòng Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Crème được xem là "kem dưỡng tái sinh ban đêm", với chiết xuất hoa Moringa, collagen peptide, và enzyme phục hồi tế bào.

Sản phẩm hoạt động mạnh mẽ trong giấc ngủ thời điểm da tự sửa chữa tổn thương giúp kích thích sản sinh collagen, phục hồi độ đàn hồi và làm đầy vùng da trũng sâu. Chất kem dày, đậm đặc nhưng thẩm thấu nhanh, mang lại cảm giác mềm mại, ẩm mịn suốt đêm.

Sau vài tuần sử dụng, người dùng nhận thấy độ đàn hồi tăng rõ, da căng hơn, nếp nhăn li ti mờ dần. Đây là lựa chọn "đỉnh cao" dành cho phụ nữ ngoài 35 tuổi đang tìm kiếm sản phẩm tái tạo toàn diện.

Nơi mua: Estée Lauder

4. Kans Polypeptide Collagen Softening Cream

Kans thương hiệu nội địa Trung nổi tiếng trong phân khúc chống lão hóa mang đến dòng Polypeptide Collagen Softening Cream với công thức tập trung vào chuỗi peptide và collagen hòa tan.

Peptide là "tín hiệu" kích thích da tự sản sinh collagen mới, kết hợp cùng collagen thủy phân giúp làm đầy cấu trúc da từ bên trong, cải thiện vùng da trũng, chảy xệ. Thành phần còn chứa niacinamide và axit hyaluronic giúp dưỡng ẩm, làm sáng và đều màu da.

Kết cấu kem mềm, tan nhanh, phù hợp với da dầu hoặc da thường. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn cải thiện độ đàn hồi mà không lo bí da, đặc biệt trong khí hậu nóng ẩm.

Nơi mua: Kans

5. Laneige Perfect Renew 3X Cream AD

Laneige thương hiệu đình đám của tập đoàn Amore Pacific đã nâng cấp dòng Perfect Renew lên phiên bản 3X Cream AD với công nghệ Collagen Cube™ độc quyền. Công nghệ này giúp "nạp năng lượng" cho các tế bào sợi, kích thích tổng hợp collagen mới, đồng thời củng cố mạng lưới elastin, giúp da săn chắc từ gốc.

Ngoài ra, sản phẩm chứa niacinamide, retinol vi phân tử và vitamin E, giúp chống oxy hóa, mờ nếp nhăn và phục hồi làn da mệt mỏi. Chất kem mượt, dễ thoa, hương thơm dịu nhẹ phù hợp dùng ban đêm để tái tạo da sau ngày dài chịu tác động của môi trường.

Nơi mua: Laneige

Collagen là "vũ khí" quyết định độ căng bóng và trẻ trung của làn da. Khi bước sang tuổi 30, việc bổ sung collagen từ bên ngoài qua các sản phẩm dưỡng chuyên sâu là điều cần thiết.



Tùy theo nhu cầu và loại da, bạn có thể chọn Medicube Pink Collagen Capsule Cream cho hiệu quả phục hồi mạnh mẽ, Innisfree Collagen Green Tea cho làn da nhạy cảm, Estée Lauder Supreme+ Night cho tái sinh ban đêm, Kans Polypeptide cho da dầu dễ hấp thu, hoặc Laneige Perfect Renew 3X cho giải pháp chống chảy xệ toàn diện.

Kiên trì sử dụng, kết hợp chế độ ngủ đủ, ăn uống lành mạnh và bảo vệ da khỏi nắng, bạn sẽ nhận thấy làn da dần được "lấp đầy" căng mướt, sáng khỏe và trẻ trung hơn mỗi ngày.