Cốc collagen rẻ nhất cho phụ nữ U35, uống tác dụng ngay mà không lo thật giả

Trong thế giới làm đẹp ngày càng tốn kém, có một nguồn collagen mà phụ nữ U35 có thể uống mỗi ngày mà chẳng sợ tác dụng phụ, cũng chẳng lo đau ví: chính là nước ép tự nhiên. Nghe tưởng quá đơn giản, nhưng thực tế, rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng và beauty blogger nổi tiếng ở Nhật, Hàn hay Việt Nam đều coi nước ép rau củ, trái cây là bí quyết trẻ lâu rẻ tiền mà hiệu quả chẳng thua gì các loại collagen đắt đỏ.

Ở độ tuổi sau 25, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu giảm dần. Da không còn đàn hồi, tóc khô hơn, còn cơ thể thì mất đi độ săn chắc. Đó là lúc nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng, nhưng nếu biết cách, chính những ly nước ép hằng ngày lại là liệu pháp tự nhiên và an toàn nhất để giữ gìn nhan sắc.

Nước ép cam cà rốt

Thứ nước ép đầu tiên mà phái đẹp U35 nên kết thân là nước ép cam cà rốt. Sự kết hợp giữa vitamin C trong cam và beta-carotene trong cà rốt giúp kích thích quá trình sản sinh collagen nội sinh, đồng thời làm sáng da từ bên trong. Nếu collagen dạng uống chỉ duy trì hiệu quả khi bạn dùng đều đặn và đúng liều, thì một ly cam cà rốt mỗi sáng vừa giúp cơ thể tỉnh táo, vừa là “liều thuốc trẻ hóa” lành mạnh. Thậm chí, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng vitamin C giúp bảo vệ collagen sẵn có khỏi sự phá hủy do tia UV - nguyên nhân chính gây lão hóa sớm.

Nước ép cần tây pha táo

Công thức thứ hai được phụ nữ Nhật cực kỳ yêu thích là nước ép cần tây pha táo. Thoạt nghe có vẻ “khó uống”, nhưng chỉ cần thêm vài lát táo xanh, bạn sẽ có ngay ly nước mát lạnh, thơm nhẹ mà lại giúp thanh lọc cơ thể. Cần tây chứa nhiều chất chống oxy hóa như luteolin và apigenin, hỗ trợ giảm viêm và ngăn ngừa tình trạng sạm da do stress – điều mà dân văn phòng U35 rất hay gặp. Một tuần uống 3-4 lần, da sẽ đỡ xỉn, bụng nhẹ hơn, cảm giác “nặng mặt” do tích nước cũng giảm đi rõ rệt.

Nước ép lựu/dâu tây

Và cuối cùng, nếu bạn cần một loại collagen tự nhiên giúp da căng bóng theo đúng nghĩa đen, hãy chọn nước ép lựu hoặc dâu tây. Cả hai loại quả này đều chứa dồi dào polyphenol – hợp chất giúp chống oxy hóa mạnh gấp nhiều lần vitamin E. Phụ nữ Hàn thường coi nước lựu là “thần dược giữ da tuổi 30”, vừa cải thiện độ đàn hồi, vừa hỗ trợ nội tiết tố tự nhiên, giúp da hồng hào và tươi tắn hơn. Đặc biệt, nếu bạn hay thức khuya, làm việc với máy tính nhiều, nước ép lựu còn giúp làm dịu vùng da quanh mắt, giảm bọng và thâm hiệu quả.

Điều tuyệt vời là khác với collagen dạng viên vốn có thể khiến gan, thận phải làm việc quá sức nếu lạm dụng, nước ép tự nhiên lại nhẹ nhàng và lành tính. Chỉ cần duy trì đều đặn 15-20 phút mỗi sáng, cơ thể sẽ hấp thu dần dần dưỡng chất, không gây sốc hay phản ứng phụ. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia làm đẹp gọi nước ép là collagen chậm không hiệu quả tức thì, nhưng càng kiên trì càng thấy da mướt, sáng và cơ thể khỏe mạnh hơn.