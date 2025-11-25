3 đôi "boots" hot nhất năm nay, phối với quần đẹp mê ly!

Trong việc phối đồ, giày luôn là "mảnh ghép quyết định khí chất tổng thể". Nhiều người mặc đồ giống hệt fashion blogger nhưng vẫn không đẹp bằng, chỉ vì… chọn sai giày . Mùa Thu năm nay, hãy bổ sung ngay 3 đôi boots này – đang cực kỳ hot, phối với quần đẹp xuất sắc!

T hu này "mua tinh, không mua nhiều" – chỉ cần 3 đôi boots này là đủ

Top 1: Boots cao cổ

• Tạo hiệu ứng chân thon dài tuyệt đẹp

Không thể bỏ qua boots cao cổ mỗi khi vào Thu. Ưu điểm của kiểu giày này là che gọn bắp chân , giấu mỡ cực hiệu quả. Đặc biệt những đôi cao đến dưới gối còn giúp chỉnh form chân, trông thon gọn và sang hơn. Khi phối boots cao cổ với quần ống suông , đôi chân nhìn như dài ra một cách tự nhiên.

• Dễ phối đồ, diện với mọi kiểu trang phục đều hợp

Ưu tiên chọn thiết kế tối giản màu đen hoặc nâu , chất liệu da bóng trơn hoặc da lì. Kiểu này không chỉ hợp với quần dài mà phối với váy dáng dài, váy len cũng đẹp tinh tế, không hề rối mắt.

Top 2: Boots Martin

• Cá tính mạnh mẽ, cực "chất"

Khó có đôi boots nào thay thế được sức hút của Martin boots . Thiết kế dây đan lỗ (5 lỗ, 7 lỗ…) tạo nét phóng khoáng + nổi bật + chất riêng . Phối với quần jean, chân váy ngắn, váy chữ A đều giúp giảm tuổi, tăng độ sành điệu.

• Độ bền cao, phối được nhiều phong cách

Martin boots đa phần được làm từ da xịn hoặc giả da dày dặn, đế EVA chống trượt , cực bền – đi 3–5 năm vô tư. Phong cách linh hoạt: từ bụi bặm kiểu workwear đến trẻ trung kiểu preppy đều cân được.

Top 3: Boots đế độn (platform boots)

Sinh ra dành cho hội nấm lùn ! Đế độn 1–3cm vừa tăng chiều cao vừa kéo dài chân hiệu quả. Lưu ý: vì kiểu giày này dễ tạo cảm giác nặng nề, nên hãy phối với quần lửng 9/10 để lộ mắt cá chân – nhìn sẽ thanh thoát hơn.

Gợi ý phối boots với quần chuẩn đẹp – mặc lên là sang

Tips 1: "Martin boots + quần jean" – cá tính mà vẫn thời thượng

Jean mang vibe thoải mái, Martin boots lại mang chất Âu – ghép lại tạo thành phong cách cực cuốn. Nhớ chọn quần jean dài vừa mắt cá , ống thẳng để tôn chân thon .

Tips 2: "Boots đế độn + quần 9 tấc + áo hở nhẹ" – tinh tế, tôn dáng

Để trung hòa sự nặng nề của platform boots, có thể chọn áo hở nhẹ cổ hoặc vai để tạo điểm cân bằng. Outfit sẽ vừa cá tính lại vừa gợi cảm chừng mực.

3 công thức phối boots giúp tăng "khí chất mùa Thu"

01. Áo ngắn + quần dài + boots đế độn → kéo dài tỷ lệ cơ thể

Áo dáng ngắn giúp nâng cao eo, chân sẽ "dài ⅔ cơ thể". Chọn quần cạp cao để tối ưu tỷ lệ dáng.

02. Phối đồng điệu màu sắc với boots → tổng thể hài hòa

Ví dụ: quần đen + boots đen, hoặc thắt lưng nâu + boots nâu. Nhỏ thôi nhưng "ăn điểm sang xịn".

03. Quần dài + boots cao cổ → hãy sơ vin ống quần vào boots

Đừng để ống quần dồn bên ngoài boots, trông rất luộm thuộm. Hãy nhét gọn ống vào boots để hack chân dài và chỉn chu hơn.