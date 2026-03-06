Phú bà mua quần jeans 5 tỷ mà không biết: Câu chuyện viral cực độ vì phản ứng choáng váng của giới siêu giàu

Gần đây MXH được phen “dậy sóng” trước màn khoe đồ hiệu quá đỗi vô tư của một cô gái sau chuyến du lịch Paris. Theo đó, cô hào hứng giới thiệu chiếc quần jeans đính đá lấp lánh vừa “tậu”. Chiếc quần có thể nhận xét là đẹp lung linh khi ánh sáng bắt trọn từng chuyển động, những chi tiết ánh bạc và thánh giá chạy dọc ống quần khiến tổng thể trở nên nổi bật đến mức khó có thể rời mắt.

Theo tìm hiểu, đây là mẫu quần jeans đến từ Chrome Hearts – thương hiệu vốn nổi tiếng với phong cách Gothic xa xỉ, những chi tiết bạc đúc thủ công và tinh thần rock-chic đặc trưng. Chiếc quần được xác định là phiên bản Chrome Hearts Cannes Exclusive Diamond Crosses Silver Jeans , dòng sản phẩm giới hạn ra mắt nhân dịp khai trương cửa hàng Chrome Hearts tại Cannes (Pháp).

Chiếc quần được "phú bà" khoe mua được trong một chuyến đi đến Paris. (Nguồn: Baidu)

Điểm khiến giới sưu tầm “đứng ngồi không yên” nằm ở độ hiếm: mỗi size chỉ sản xuất duy nhất một chiếc. Dọc hai bên ống quần là 18 miếng vá hình thập tự giá - biểu tượng kinh điển của thương hiệu được chế tác từ bạc và nạm kim cương tỉ mỉ. Sự kết hợp giữa denim, bạc khối và kim cương đã đẩy khái niệm quần jeans lên một tầm cao hoàn toàn khác: không còn là trang phục casual thường ngày, mà là một món đồ sưu tầm xa xỉ thực thụ.

Ban đầu, nhiều người cho rằng mức giá khoảng 1,5 triệu NDT (tương đương gần 5 tỷ đồng) chỉ là con số “thổi phồng”. Tuy nhiên, khi cộng đồng mạng tìm kiếm, họ phát hiện mẫu quần này thật sự đang được rao bán với giá 200.000 USD (khoảng hơn 5 tỷ đồng). Con số này lập tức được ví như “trần nhà” của thế giới quần jeans, nơi một chiếc quần có thể ngang giá nửa căn hộ cao cấp.

Mẫu quần này có giá khoảng 5 tỷ đồng. (Nguồn: Baidu)

Điều thú vị là, giữa lúc cư dân mạng còn đang bàn tán sôi nổi về độ “khủng” của mức giá, chính chủ lại bất ngờ hỏi: “Ủa, cái quần này tận 5 tỷ lận á?” . Phản ứng ngỡ ngàng ấy càng khiến câu chuyện thêm phần viral. Mua đồ không nhìn giá, quẹt thẻ không check sao kê, về nhà đọc bình luận mới biết giá trị thực. Với nhiều người, đây đúng là một “đặc quyền” chỉ tồn tại trong thế giới của những tín đồ siêu giàu.

Mẫu đá đính trên quần của Chrome Heart được chế tác đặc biệt. (Nguồn: Baidu)

Các chi tiết sắc nét giúp chiếc quần trở lên nổi bật và xứng đáng với giá trị. (Nguồn: Baidu)

Thực tế, với đặc thù của Chrome Hearts - thương hiệu không niêm yết giá công khai, sản xuất số lượng giới hạn và tập trung vào nhóm khách hàng thượng lưu việc một thiết kế chạm mốc hàng trăm nghìn USD không còn quá xa lạ. Song, khi mức giá ấy gắn với một chiếc quần jeans, phản ứng ngạc nhiên của số đông cũng là điều dễ hiểu.

Trước đó, làng giải trí châu Á cũng từng xôn xao khi nam ca sĩ Châu Kiệt Luân xuất hiện trong một sự kiện với mẫu jeans đính thập tự giá nạm đá được cho là cùng dòng Cannes Exclusive của Chrome Hearts . Hình ảnh nam ca sĩ phối quần denim xa xỉ với áo khoác và phụ kiện tối giản nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo loạt bài phân tích về giá trị “trên trời” của thiết kế này.