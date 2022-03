Phỏng vấn độc quyền Doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo - CEO King Coffee: ''Tôi muốn truyền thừa khát vọng vươn tầm toàn cầu cho các con''

Lê Hoàng Diệp Thảo là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Bà là người đồng sáng lập và đồng điều hành Tập đoàn Trung Nguyên suốt từ năm 1998 đến cuối năm 2014.

Hiện bà là Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc công ty TNHH TNI King Coffee. Năm 2015, khi đối diện với biến cố gia đình, bà đã tự thân thành lập TNI King Coffee như cuộc khởi nghiệp lần thứ hai của mình để viết tiếp giấc mơ cà phê, với khát khao đưa thương hiệu cà phê Việt vươn tầm thế giới.

Trong vai trò nữ CEO, bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một phụ nữ tài năng, khôn khéo và rất giỏi kinh doanh. Ở gia đình, nữ doanh nhân cũng được đánh giá là thành công trong vai trò một người mẹ. Bà Thảo có 4 người con, 2 con trai và 2 con gái, bà xem đó là tài sản quý giá nhất của mình.

Lê Hoàng Diệp Thảo và 2 con trai của mình.

Trong đó, người con trai cả bà đặt tên là Đặng Lê Trung Nguyên với tất cả tình yêu của bà dành cho gia đình và thương hiệu cà phê mà mình đang gầy dựng.

Chia sẻ với chúng tôi về quan điểm nuôi dạy các con của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tâm sự: ''Trong 12 năm đầu đời, con người cần được học để làm người - người tốt như thế nào là tùy vào khát khao và mục đích sống của chính họ và gia đình họ. Riêng tôi muốn truyền thừa lại cho các con khát vọng vươn tầm vóc toàn cầu của thương hiệu Việt.

Các con tôi đã học nhiều môi trường khác nhau để học sự thích ứng hòa nhập tốt với xã hội. Tư tưởng, khát vọng và sự dẫn dắt của mẹ vẫn luôn là ánh sáng, nguồn sáng ấm áp cho các con trên đường đời".

Về sự khác biệt trong việc nuôi dạy con trai và con gái, bà cho biết: "Ngày nay, người con trai vẫn có áp lực lớn hơn khi mà mình vẫn là trụ cột gia đình và chỗ dựa vững chắc cho gia đình, con gái cũng có những cơ hội để tiến lên những vị trí lãnh đạo. Nền tảng căn bản của cha mẹ dạy các con là vượt qua nghịch cảnh và vượt vũ môn''.

Theo bà Thảo, những điều mà người đi trước dạy cho các con là lòng dũng cảm để đứng dậy, tiến lên phía trước. "Hướng về mặt trời, bóng tối sẽ lùi xa, luôn nghĩ lớn và nghĩ tích cực. Chúng ta không thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể thay đổi cánh buồm để cho con tàu tiến lên nhanh hơn", nữ CEO nhấn mạnh.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Mới đây, trong sự kiện công bố Kỷ lục Thế giới cho Cà phê Robusta Việt Nam, hai người con trai của bà lần đầu xuất hiện trước truyền thông đến chúc mừng thành công của mẹ. Cả hai đều đã trưởng thành, bảnh bao trong trang phục vest sang trọng, đứng cạnh mẹ trong một vài khoảnh khắc.

Bà Diệp Thảo vừa ra mắt cuốn sách The Queen of King Coffee phiên bản tiếng Anh tại Triển lãm Thế giới The Queen of King Coffee. Bà cho biết việc phát hành cuốn sách này cũng nhằm truyền dạy lại cho các con và thế hệ sau, đặc biệt là sự cân bằng cuộc sống và công việc kinh doanh, người phụ nữ lãnh đạo và những trách nhiệm với quốc gia, khát vọng với đất nước của mình.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người sáng lập nên dự án Women Can Do hỗ trợ chị em phụ nữ trên con đường lập nghiệp. Bà cũng là người mang về Kỷ lục Thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam.

https://afamily.vn/phong-van-doc-quyen-doanh-nhan-le-hoang-diep-thao-ceo-king-coffee-toi-muon-truyen-thua-khat-vong-vuon-tam-toan-cau-cho-cac-con-20220217113349068.chn