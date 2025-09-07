Phong cách quyền lực của bà Melania Trump

Bộ Âu phục quyền lực

Ngày 4/9, Đệ nhất phu nhân Mỹ tham gia cuộc họp với Lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng về Giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có nhà sáng lập OpenAI Sam Altman và CEO Google Sundar Pichai.

Lần xuất hiện này đánh dấu sự trở lại của bà với đời sống công chúng sau hai tháng vắng bóng. Lần gần nhất bà tham gia sự kiện công khai trước đó là vào giữa tháng 7 tại Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới (FIFA Club World Cup) ở thành phố New York, Mỹ.

Bà Melania diện Âu phục sành điệu trong cuộc họp về AI. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp mới nhất, bà Melania mặc bộ Âu phục kẻ sọc dọc sáng màu bằng vải lanh, với hai hàng khuy, đến từ Max Mara - thương hiệu Italy được đệ nhất phu nhân nhiều lần tin dùng. Cựu người mẫu 55 tuổi kết hợp cùng áo thun trắng tinh, thắt lưng màu ngà và giày cao gót mũi nhọn. Tất cả tạo nên tổng thể thanh lịch, phóng khoáng lại không kém phần quyền lực, mạnh mẽ.

Phong thái tự tin khiến mọi khung hình về vợ Tổng thống Donald Trump đều bừng sáng. Người Mỹ lại được phen xôn xao về lựa chọn thời trang của bà Trump. Đa số đồng ý bà Melania chưa bao giờ ngừng gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Cư dân mạng bình luận: "Phụ nữ thường mặc vest quyền lực khi muốn tạo ấn tượng. Bà Melania cũng không ngoại lệ. Bà ấy có chiều cao và vóc dáng phù hợp để diện bộ vest được may đo cẩn thận", "Vẫn sành điệu như mọi khi. Phong cách quyến rũ và tinh tế. Hơn nữa, bà ấy thông minh và chu đáo. Nước Mỹ thật may mắn khi có bà ấy", "Bà ấy luôn đưa ra lựa chọn trang phục đúng đắn", "Đẳng cấp và thanh lịch tại Nhà Trắng. Bà ấy nâng cấp đáng kể phong cách đệ nhất phu nhân"...

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng chiếc quần quá rộng và dài, không vừa vặn với cơ thể người mặc.

Bà Melania nhận nhiều lời khen cho phong cách thời trang thanh lịch và đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Kẻ sọc là yếu tố quen thuộc đối với quý bà sinh năm 1970. Bà Melania từng được nhìn thấy mặc bộ Âu phục kẻ sọc của Ralph Lauren khi cùng chồng tiếp đón Thủ tướng Canada khi đó là Justin Trudeau vào năm 2017.

Trong mùa hè này, vợ ông Trump cũng chọn bộ com-lê váy hai hàng khuy kẻ sọc màu be của Adam Lippes - nhà thiết kế tạo nên chiếc áo khoác nhậm chức của bà vào tháng 1 - tại lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm của Quân đội Mỹ.

“Bà Melania Trump nắm quyền kiểm soát chính xác cách bà ấy làm đệ nhất phu nhân, theo hướng đi riêng và kiên định với chiến lược đó", nguồn tin Nhà Trắng nói với Page Six vào thời điểm Nhà Trắng chuyển giao quyền lực, nhấn mạnh cách tiếp cận có chọn lọc của bà Melania đối với cả những lần xuất hiện lẫn thông điệp gửi đến công chúng.

Với bộ đồ của Max Mara, Đệ nhất phu nhân Mỹ truyền tải hình ảnh quyền lực, sự chỉn chu và được kiểm soát cẩn thận - những yếu tố định hình nên hình tượng công chúng của bà.

Chiếc váy tri ân Giorgio Armani

Không chỉ trong sự kiện về AI, vào tối cùng ngày, bà Melania một lần nữa gây chú ý với chiếc váy đen không tay sang trọng trong bữa tối riêng dành cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp do Tổng thống Trump tổ chức tại Washington, DC.

Bà Melania Trump chọn mặc váy Armani để tri ân nhà thiết kế thời trang quá cố. Ảnh: X.

Theo FLOTUS Report - tài khoản X chuyên theo dõi Đệ nhất phu nhân Mỹ, đây là lời tri ân tinh tế của bà Melania trước sự ra đi của nhà thiết kế thời trang huyền thoại Giorgio Armani.

"Lần thứ hai bà ấy gây ấn tượng vào hôm nay. Lần này, bà ấy mặc chiếc váy đen tuyệt đẹp của Giorgio Armani, để tưởng nhớ sự ra đi của ông ấy vào đầu ngày", FLOTUS Report bình luận.

Trên thực tế, Melania hiếm khi chọn mặc đồ Armani. Tuy nhiên, huyền thoại này nằm trong số ít nhà thiết kế đẳng cấp toàn cầu tránh xa sự can thiệp của chính trị vào thế giới thời trang cao cấp và công khai ủng hộ bà Melania.

Ông không từ chối thiết kế trang phục cho bà Melania. Vào năm 2017, khi được Women's Wear Daily hỏi có ngại may đồ cho cựu người mẫu gốc Âu không, Armani trả lời: “Tại sao tôi lại không được thiết kế trang phục cho một phụ nữ xinh đẹp. Thời trang không chỉ giới hạn ở chính trị”.

Bên cạnh đó, triết lý thời trang của "ông hoàng thảm đỏ" có sự tương đồng lớn với phong cách thời trang mà bà Melania theo đuổi. Đó là sự tinh giản, thanh lịch và vượt thời gian.