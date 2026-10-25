Công sở mùa thu với baby blue: Công thức old money giúp diện mạo trẻ trung mà vẫn thanh lịch

Mùa thu không chỉ dành cho những gam nâu, be hay đỏ rượu vang. Baby blue – sắc xanh trong trẻo, nhẹ nhàng như bầu trời buổi sớm – cũng là lựa chọn rất đáng thử cho tủ đồ công sở.

Màu xanh này mang đến cảm giác tươi mới, dịu mắt, giúp tổng thể bớt nặng nề trong những ngày chuyển mùa. Khi phối đúng phom dáng và phụ kiện, baby blue vẫn giữ trọn tinh thần old money: tinh tế, nền nã nhưng không hề cứng nhắc.

Set đồ trong ảnh là một gợi ý dễ áp dụng. Áo len mỏng baby blue có thiết kế cổ thuyền mềm mại, đi cùng một chiếc áo len đồng màu khoác hờ qua vai. Cách phối lớp trên cùng tông không chỉ tạo chiều sâu cho trang phục mà còn gợi nhắc vẻ thanh lịch đặc trưng của phong cách old money.

Thay vì khoác áo theo cách thông thường, chi tiết vắt nhẹ qua vai giúp tổng thể trông phóng khoáng, tự nhiên và bớt nghiêm nghị hơn.

Baby blue đặc biệt hợp với những chất liệu mềm như len dệt mảnh, cotton, lụa hoặc áo thun gân. Điều cần lưu ý là ưu tiên sắc xanh vừa phải, không quá chói hay ngả neon. Một gam xanh nhạt có độ dịu sẽ làm gương mặt sáng hơn, đồng thời dễ phối cùng các màu trung tính vốn đã có sẵn trong tủ đồ như trắng, kem, xám, denim xanh đậm hoặc nâu da bò.

Đi cùng áo baby blue trong ảnh là quần jeans xanh đậm cạp cao, dáng ống loe nhẹ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở có dress code thoải mái. Màu denim tối tạo điểm cân bằng cho phần áo sáng màu, đồng thời giúp trang phục trông chững chạc hơn so với jeans xanh nhạt. Dáng quần ôm gọn ở hông và suông nhẹ từ đầu gối xuống cũng giúp đôi chân trông dài, thẳng hơn. Để giữ nét thanh lịch, hãy chọn quần jeans trơn, không rách, không mài quá nhiều và có phom đứng dáng.

Phụ kiện da nâu là mảnh ghép khiến công thức baby blue – denim trở nên ấm áp, hợp mùa thu hơn. Một chiếc thắt lưng mảnh màu nâu vừa định hình vòng eo, vừa tạo sự liên kết với túi xách hobo mềm mại và đôi giày mũi nhọn. Nếu muốn diện set đồ này đến văn phòng, có thể chọn giày slingback gót thấp, loafer hoặc boots cổ ngắn màu nâu sẫm. Chúng đủ chỉn chu cho ngày làm việc nhưng vẫn thoải mái khi cần di chuyển.

Baby blue khi đặt cạnh các gam nâu, kem và navy luôn tạo hiệu ứng nhã nhặn, có chiều sâu. Đây là minh chứng rằng phong cách old money không nhất thiết phải xoay quanh những bảng màu an toàn. Một chút baby blue đúng lúc cũng đủ giúp diện mạo công sở mùa thu trở nên trẻ trung, mềm mại và đáng nhớ hơn.