Mùa thu công sở theo phong cách old money: Càng tối giản càng toát lên khí chất

Từ những set đồ trong gam nâu chocolate, camel, be, trắng kem đến xanh navy trầm, tất cả đều gợi cảm giác chỉn chu, điềm tĩnh và sang trọng một cách tự nhiên. Đây cũng là tinh thần rất phù hợp với thời trang công sở: đẹp nhưng không cầu kỳ, có gu mà vẫn thoải mái để đồng hành suốt một ngày dài.

Điểm chung dễ nhận thấy trong các công thức phối đồ mùa thu là bảng màu trung tính có độ ấm. Nâu cà phê, nâu da, be cát, kem sữa, xám taupe hay xanh navy đều là những sắc độ có thể mặc lặp lại qua nhiều mùa mà không lỗi mốt. Thay vì kết hợp quá nhiều màu sắc trong cùng một set đồ, hãy chọn hai hoặc ba gam màu nằm gần nhau trên bảng màu. Chẳng hạn, áo sơ mi trắng phối quần be và thắt lưng nâu; áo khoác camel đi cùng quần nâu đậm; hoặc blazer nâu chocolate kết hợp quần trắng ngà. Sự chuyển sắc nhẹ nhàng này chính là bí quyết khiến trang phục trông "đắt" hơn.

Áo sơ mi vẫn là món đồ nền tảng cho tủ đồ công sở mùa thu. Tuy nhiên, thay vì chỉ mặc sơ mi trắng theo cách quen thuộc, có thể thử sơ mi kẻ caro tông nâu, xanh navy hoặc sơ mi màu kem với cổ áo mở nhẹ. Khi kết hợp cùng quần cạp cao dáng suông và một chiếc thắt lưng da bản vừa, tổng thể lập tức có độ gọn gàng, tôn dáng mà không mất đi sự mềm mại. Một chiếc khăn lụa nhỏ thắt ở cổ hoặc buộc vào quai túi là chi tiết rất nhỏ nhưng đủ tạo nên cảm giác cổ điển kiểu old money.

Nếu sơ mi mang đến vẻ thanh lịch nền nã, những chiếc áo khoác dáng safari, áo khoác da lộn hoặc jacket có túi hộp lại giúp diện mạo công sở mùa thu thêm cá tính. Các thiết kế này đặc biệt hợp khi phối cùng quần âu ống rộng, chân váy bút chì hoặc chân váy midi. Công thức áo khoác nâu da, áo len mỏng màu chocolate và chân váy be là lựa chọn vừa ấm áp vừa nữ tính. Trong khi đó, áo khoác màu be ghi mặc cùng quần nâu đậm và boots mũi nhọn sẽ phù hợp cho những ngày có lịch họp, gặp gỡ đối tác hoặc cần vẻ ngoài sắc sảo hơn.

Với phụ nữ yêu thích sự mềm mại, áo len dệt kim mỏng là món đồ không thể thiếu. Một chiếc cardigan màu be, nâu sữa hoặc ghi nhạt mặc cùng quần suông nâu chocolate vừa tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, vừa giữ được vẻ nhẹ nhàng cho tổng thể. Khi thời tiết se lạnh hơn, có thể khoác ngoài blazer tweed hoặc áo khoác dáng lửng. Sự đối lập giữa chất liệu dệt mềm và phom áo đứng dáng sẽ khiến bộ trang phục trông có chiều sâu hơn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Quần ống rộng cạp cao xuất hiện xuyên suốt trong các công thức phối đồ mùa thu bởi khả năng cân bằng vóc dáng rất tốt. Quần màu be, nâu hoặc trắng ngà không chỉ dễ kết hợp với sơ mi, áo len mà còn giúp diện mạo trông hiện đại hơn. Với môi trường công sở chỉn chu, nên ưu tiên chất liệu có độ rủ vừa phải, phần ly quần rõ nét và chiều dài phủ nhẹ lên giày. Đi cùng giày loafer, boots cổ ngắn hoặc giày mũi nhọn, đây là công thức giúp người mặc trông cao ráo và thanh lịch hơn.

Denim cũng có thể trở thành một phần của phong cách old money nếu được chọn đúng. Hãy ưu tiên quần jeans xanh đậm hoặc xanh trung tính, phom suông đứng, tránh rách gối hay hiệu ứng bạc màu quá mạnh. Jeans phối cùng sơ mi caro tông nâu, áo khoác lửng hoặc trench coat màu be mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, phù hợp cho ngày làm việc cuối tuần hoặc môi trường sáng tạo. Một chiếc túi da cấu trúc gọn gàng sẽ giúp tiết chế nét casual của denim, đưa tổng thể trở về đúng tinh thần thanh lịch cần có.

Phụ kiện là mảnh ghép cuối cùng tạo nên khí chất old money. Túi da tông nâu, cognac, burgundy hoặc đen; thắt lưng bản nhỏ; đồng hồ mặt đơn giản; khuyên tai ngọc trai hay kính dáng cổ điển đều là những lựa chọn an toàn. Quan trọng nhất, phụ kiện không cần quá nhiều, chỉ cần đồng điệu về màu sắc và chất liệu với trang phục.

Phong cách old money không nằm ở việc sở hữu thật nhiều món đồ đắt tiền, mà là khả năng chọn đúng món đồ cơ bản, phối chúng vừa vặn và có chủ đích. Mùa thu này, chỉ cần một bảng màu trầm ấm, vài chiếc áo khoác đứng phom, quần cạp cao và phụ kiện da tối giản, tủ đồ công sở đã đủ để bạn mặc đẹp cả tuần mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch rất riêng.