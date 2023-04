Phong cách du lịch mới của gia đình Việt: Cùng con rong ruổi khắp mọi miền đất nước, giúp con trải nghiệm nhiều kỹ năng sống

Du lịch tự túc hiện đang trở thành một trong những xu hướng của một vài năm trở lại đây. Đây được coi là phong cách du lịch mới, dù nhiều khó khăn nhưng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Không đi theo tour hay bất kì một lịch trình cụ thể nào, những gia đình đam mê xê dịch sẽ cùng con lang thang khắp mọi miền đất nước.

Hành trình trên chiếc xe rong ruổi khắp mọi nơi của gia đình nhỏ

Là những người đam mê xê dịch, chị Nguyễn Hà My (29 tuổi, sống tại Đắk Lắk) và chồng Doãn Nguyễn Duy Tân (30 tuổi) cùng con trai Kin (3 tuổi) đã cùng nhau đi khắp mọi nơi để tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất.

Gia đình chị My có một chiếc xe Vanlife nhỏ, xinh xắn. Với đam mê đi chơi, thích ngủ bụi nên bà mẹ trẻ vẫn sắp xếp gọn gàng và đủ tiện nghi cho những ngày thích rong ruổi. Mỗi lần đi chơi dài ngày, hai vợ chồng chẳng bao giờ có kế hoạch cả, đang ngồi tự nhiên thèm đi đâu đó quá thì tối nay quyết định rồi sau đó cả nhà xếp đồ vào vali, sáng mai đi luôn.

"Lịch trình đi đâu, ở đâu, ăn gì, ngồi trên xe quyết định vẫn chẳng bao giờ là muộn. Mình không muốn phải cố gắng tới 1 điểm du lịch chen chúc nào đó đang nổi tiếng, đôi khi chỉ dừng chân lại ở những nơi ven đường, hoặc 1 đồi cỏ bình thường thôi, nghỉ ngơi và hít 1 hơi thật sâu của mùi hương cỏ dại, chỉ vậy thôi là đủ!

Đôi khi cuộc sống quá áp lực rồi, thì hãy cho bản thân lười biếng 1 chút xíu, để mình còn nhận ra rằng, hiện chúng ta có mặt ở cuộc đời này là để làm gì!", chị My tâm sự.

Bên cạnh đó, khi được hỏi liệu cuộc sống như vậy có cô đơn hay không, bà mẹ trẻ tâm sự rất thích cuộc sống như vậy, rong ruổi khắp mọi nơi mà không phải suy nghĩ quá nhiều thứ gì. Được gặp gỡ nhiều bạn mà nếu không có chuyến đi này thì cũng chẳng biết bao giờ có thể gặp được ngoài đời.



"Thay vì làm 1 chiếc xe lâu lâu đi du lịch rồi lại về, thì mình chọn cách sống luôn trên xe và cho đến thời điểm này là gần 2 năm. Chiếc xe này mang 1 ý nghĩa với mình là: Rời bỏ thành phố ngột ngạt, rời bỏ công việc nhàm chán, hãy tới những nơi mình muốn, 1 chặng đường hạnh phúc, 1 cuộc sống đáng sống.

Nhưng nếu nhìn 1 khía cạnh khác, thì cuộc sống trên xe không phải lúc nào cũng là 1 câu chuyện cổ tích. Nói chính xác hơn nó là 1 cuộc sống thật không ít khó khăn. Lối sống này của mình, đầu tiên là phải học cách kiếm tiền dọc đường, như chụp ảnh, nhận quảng cáo, 1 chút sản phẩm của vườn mang đi theo, và phải tập thích nghi với cuộc sống du mục, thiếu thốn 1 chút để kéo dài chuyến đi hơn.

Với mình trải nghiệm nó khác xa với hưởng thụ. Cuộc sống của mình là trải nghiệm nên phải bắt buộc thích nghi tốt, quan trọng là bạn có muốn hay không? Có chịu được những cái nắng oi bức của mùa hè, và những cái lạnh rét của mùa đông hay không", chị My trải lòng.

Chuyến road trip xuyên 1/3 Việt Nam lần đầu tiên trong đời cùng em bé

Không thích bị bó buộc vào các tour du lịch, chị Trần Hằng (sống tại Hà Nội) cũng quyết định đưa cả gia đình đi khám phá Việt Nam tự túc bằng xe cá nhân. Chuyến đi 7 ngày 6 đêm với nhiều cung bậc cảm xúc, giúp cả gia đình gắn kết với nhau hơn.

Với những chuyến đi tự túc như thế này, mỗi nhà sẽ có nếp sinh hoạt riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị mọi thứ sao cho đầy đủ để chuyến đi thành công, tốt đẹp.

Theo kinh nghiệm của chị Hằng, một số món đồ phải chuẩn bị cho em bé không thể thiếu là: Ghế ngồi ô tô cho bé; Xe đẩy; Quần áo và các phụ kiện đi kèm; Đồ chơi; Thú bông ôm đi ngủ; Sữa, bỉm; Các loại đồ ăn vặt; Sữa tắm gội; Áo mưa, mũ; Các chương trình giải trí cho bé.

Chuyến du lịch tự túc đầy niềm vui của gia đình nhỏ

Vì đi tự túc nên có những điều sau đây bố mẹ nên nắm rõ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình:

- Vì đi đường dài khá lâu, đồ ăn vùng miền không biết trước sẽ như nào, và cũng không chắc chắn là em bé có ăn nhiều và đủ chất xơ không, khả năng bé bị táo bón tương đối cao. Mỗi ngày, các mẹ hãy trộn 1 thìa cafe hạt chia vào sữa tươi hoặc sữa chua, khoắng lên rồi chờ 2 phút, sau đó cho các bé ăn nhé. Đảm bảo hệ tiêu hóa của các bé cực kỳ ổn định.

- Em bé có thể không cần ăn quá nhiều. Nếu bé bỏ ăn thì đừng ép ăn. Chỉ cần uống đủ nước là được, bao gồm nước lọc, sữa, sữa chua, canh..., nói chung là các loại thức ăn/uống dạng lỏng.

- Ở các điểm nghỉ qua đêm, cố gắng tắm gội sạch sẽ cho bé và thay luôn quần áo mới. Cách làm này phần nào giúp hạn chế khả năng lây nhiễm virus từ các nguồn lây (nếu có) xung quanh.

- Các bố mẹ nhớ chuẩn bị thật đầy đủ giấy tờ xe, bằng lái, tiền mặt và tuyệt đối tuân thủ an toàn giao thông. Đưa xe đi kiểm tra kỹ lưỡng trước khi khởi hành.

- Hãy chuẩn bị trước danh sách bệnh viện kèm số điện thoại khẩn cấp phòng khi cần.

- Chuẩn bị sẵn đồ nghề cơ bản như bơm xe hoặc lốp dự phòng. Thường xuyên kiểm tra lốp sau mỗi ngày di chuyển.

Chuyến đi phượt dài hơn 2000km ngắm núi non hùng vĩ Đông-Tây Bắc bộ

Anh Phan Hồng Sơn (Hà Nội) cùng gia đình đã thực hiện một chuyến đi đầy táo bạo. Đó là đi phượt tự túc bằng ô tô qua tất cả các tỉnh Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Chuyến đi này kéo dài 8 ngày 7 đêm. Mỗi đêm gia đình anh ngủ tại một tỉnh. Chặng đường gia đình anh đã đi qua dài hơn 2000km.

Anh Sơn chia sẻ: "Cung phượt Tây Bắc Bộ - Đông Bắc Bộ đã được lên ý tưởng từ rất lâu nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Và đợt Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, gia đình mình vừa thực hiện cung phượt này. Cả nhà bắt đầu từ Ba Vì – Hà Nội 2, đi 1 vòng cung Tà Xùa – Sơn La -> TP Điện Biên -> Sìn Hồ - Lai Châu -> TP Hà Giang –> đèo Mẻ Pia Bảo Lạc, đỉnh Phia Oắc Nguyên Bình Cao Bằng -> Cột mốc 1116 - cửa khẩu Hữu Nghị, đỉnh Mẫu Sơn – Lạng Sơn -> TP Móng Cái, Vân Đồn, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, TP Hải Dương và kết thúc ở Hà Nội 1. Chuyến đi thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa với gia đình mình".

Vì đi phượt dài ngày nên thời tiết trong những ngày đi du lịch rất quan trọng. Đặc biệt là du lịch đồi núi. Chuyến đi du xuân của gia đình anh Sơn cũng gặp không ít khó khăn khi nền nhiệt độ luôn ở mức rất thấp, từ -1 độ C đến 20 độ C. May mắn là trời không mưa. Vì thế trước khi du lịch mọi người cần nghiên cứu kỹ thời tiết để chuẩn bị đồ cho phù hợp.

Chuyến đi nhiều kỷ niệm của gia đình nhỏ.

Từ homestay, nhà nghỉ đến khách sạn 4 sao, thường gia đình anh Sơn không đặt trước chỉ khi đi gần đến nơi mới tìm kiếm. Chỉ cần Google Map, xem thông tin và gọi điện thoại để đặt.

Ông bố trẻ tự hào: "Quá đẹp. Có đi mới biết được sự hùng vĩ non sông của Việt Nam. Các con được tận mắt ngắm núi non hùng vĩ của Việt Nam. Không những thế các bé còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản địa phương, khám phá văn hóa của nhiều dân tộc vùng núi phía Bắc. Sau chuyến đi này, mình cảm nhận con trưởng thành hơn, tự lập hơn. Cũng có những điểm đến, các con lười đi bộ. Mình đã rèn luyện chúng bằng cách "nhử" bằng kem. Nếu đi hết quãng đường này các con sẽ được ăn kem thỏa thích. Thế là hai cháu lại đi phăm phăm. Đặc biệt nhất là qua chuyến đi này gia đình mình thêm hòa thuận yêu thương nhau hơn".

Vì sao xu hướng đưa gia đình đi du lịch bằng ô tô lên ngôi?

- Thoải mái khám phá hành trình: Một chuyến đi bằng xe hơi cá nhân cho gia đình bạn sự chủ động về thời gian. Nếu đi du lịch bằng máy bay hay tàu hỏa, bạn sẽ phải đến sớm 1-2 tiếng để thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Trong khi đó, đi bằng xe hơi cá nhân sẽ giúp bạn và gia đình chủ động về thời gian xuất phát, rút ngắn thời gian chờ đợi.

- Đi xa an toàn, bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ dịch bệnh: Trong bối cảnh dịch bệnh, du lịch ngoại ô bằng xe hơi cá nhân sẽ giúp cả gia đình hạn chế những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ phương tiện công cộng, đồng thời thể hiện ý thức bảo vệ cộng đồng và bảo vệ bản thân.

- Cho trẻ trải nghiệm những điều mới: Đi bằng ôtô, bạn có thể dừng lại nghỉ chân ở một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, hoặc cho bọn trẻ dừng bên một dòng suối trong vắt hoặc lấy cỏ nghịch chơi bên một đàn cừu. Những trải nghiệm này chỉ đi bằng ôtô mới có.

Trẻ học thêm được những kỹ năng gì từ xu hướng trải nghiệm du lịch này?

- Kỹ năng tự lập: Cho trẻ đi du lịch từ nhỏ là một cơ hội để bé rèn luyện tính tự lập và thích nghi nhanh với môi trường mới. Điều này vô cùng có ích khi cho sự phát triển của trẻ về sau.

- Kỹ năng thích nghi: Khi đi du lịch, trẻ buộc phải thoát khỏi "vùng an toàn" như ở nhà. Lịch trình bị xáo trộn, khí hậu khắc nghiệt, những món ăn lạ... đều có thể coi là thách thức mới đối với trẻ. Ngoài ra, du lịch bằng tô tô cùng bố mẹ cũng mang lại điều kiện thích hợp để trẻ thử sức với những trải nghiệm, hoạt động mới. Đây cũng là cách để trẻ có thể chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong cuộc sống sau này.

- Kỹ năng giao tiếp và tương tác: Trẻ sẽ có cơ hội giao tiếp và tương tác với những người lạ và khám phá các nền văn hóa khác nhau. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và học hỏi cách làm việc với người khác.

- Kỹ năng khám phá và tìm hiểu: Trẻ sẽ được khám phá và tìm hiểu những địa điểm, cảnh quan, đặc sản và văn hóa địa phương. Điều này sẽ giúp bé phát triển kỹ năng tò mò và sáng tạo, học hỏi cách tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh.

Nên làm gì để đối mặt với những khó khăn khi gia đình có con nhỏ đi du lịch tự túc?

- Để thực hiện các chuyến đi cùng với các con, các chị em nên chuẩn bị tinh thần và nói chuyện với các con, rằng chuyến đi sẽ không có bố hay người lớn nào khác trợ giúp, bố hay mẹ cần phải tập trung lái xe nên các con cần hợp tác và giúp đỡ bố mẹ.

- Cả gia đình cần ngủ đủ giấc vào tối hôm trước, để sáng hôm sau có tinh thần sảng khoái chuẩn bị cho chuyến đi.

- Một chiếc điện thoại đầy pin và 3G sẵn sàng để Google Map, tất nhiên là cần xem trước cung đường mình sẽ đi để có chuẩn bị từ trước. Thi thoảng, có thể sẽ bị sai đường, đặc biệt là đi các vùng xa Hà Nội.

- Một vài "contact" cần thiết ở nơi mình sắp đến hoặc của những người đã đi và "review". Tốt nhất, các gia đình nên tránh những vùng quá hẻo lánh vì an toàn cho con là trên hết.

- Để chuyến đi được vui vẻ và thành công, nên chọn các cung đường có thời gian di chuyển dưới 3 giờ lái xe để tránh bé bị mệt quá, hoặc say xe, sẽ làm chúng ngại di chuyển. Còn nếu muốn đi xa hơn, cần cân nhắc điểm vui chơi dừng chân giữa chặng đường, để tránh mệt mỏi cho trẻ con.