Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam - Đỗ Trịnh Hoài Nam mang “Sắc hương Hà Nội” về quê hương Xuân Đỉnh

Mở màn khai mạc chương trình là phần trình diễn BST “12 Mùa Hoa” của Phó chủ tịch hiệp hội văn hóa áo dài Việt Nam- NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Trong không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, những thiết kế áo dài trong bộ sưu tập “12 Mùa Hoa” khẽ tung bay, đưa khán giả vào hành trình trải nghiệm bốn mùa Hà Nội qua lăng kính nghệ thuật của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Đặc biệt, việc Phó Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Việt Nam mang “12 Mùa Hoa” trình diễn ngay tại quê hương Xuân Đỉnh đã mang đến một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng tượng trưng cho hành trình “gói gọn hương sắc Hà Nội về với nơi mình sinh ra”, như một lời tri ân sâu đậm gửi đến mảnh đất tuổi thơ.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam cùng các lãnh đạo trung ương & địa phương thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thương hiệu Sản phẩm Thời trang Việt Nam 2025, do UBND Thành phố Hà Nội, Sở Công Thương, UBND phường Xuân Đỉnh phối hợp cùng Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và khơi dậy tình yêu với áo dài - biểu tượng văn hóa Việt.

Mỗi loài hoa mang trong mình một vẻ đẹp riêng, và qua lăng kính sáng tạo của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, những sắc màu ấy được thổi hồn vào từng thiết kế áo dài, trở thành bản giao hưởng của sắc - hương - tình.

Mười hai tháng, mười hai loài hoa, là mười hai khoảnh khắc giao mùa được khắc họa bằng chất liệu vải cao cấp, kỹ thuật thêu tay tinh xảo và cảm xúc thẩm mỹ tinh tế.

Những thiết kế áo dài trong BST không chỉ là trang phục, mà là một phần không thể thiếu trong bức tranh phong cảnh của thủ đô, gắn kết các thế hệ người Việt, từ quá khứ đến hiện tại.

Lấy cảm hứng từ ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son, bộ sưu tập gợi lại hình ảnh thủ đô dịu dàng trong từng mùa. Mỗi sắc hoa không chỉ gợi về một mùa, mà còn khơi dậy những ký ức rất riêng về Hà Nội, nơi vẻ đẹp thiên nhiên luôn song hành cùng nét "duyên thầm" của người phụ nữ.

Trên sàn diễn, giữa tiếng nhạc du dương, hình ảnh người phụ nữ Hà Nội hiện lên vừa thanh lịch, vừa tự tin, tượng trưng cho vẻ đẹp Việt Nam trong thời đại mới - truyền thống mà hiện đại, nền nã nhưng không kém phần sang trọng.

Tà áo đỏ rực như ngọn lửa mùa hạ - khoảnh khắc “12 Mùa Hoa” bung nở trong sắc thắm Hà Nội, gửi trọn tình yêu quê hương Xuân Đỉnh trong từng đường kim mũi chỉ.

“Bộ sưu tập này là món quà tri ân dành tặng quê hương Xuân Đỉnh nói riêng và Hà Nội chung - mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên. Mỗi thiết kế là một lời gửi gắm tình yêu, là niềm tự hào về nét đẹp Việt và khát vọng đưa áo dài bước xa hơn trên bản đồ thời trang thế giới” - NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ.

“Bộ sưu tập này là món quà tri ân dành tặng quê hương Xuân Đỉnh nói riêng và Hà Nội chung - mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên. Mỗi thiết kế là một lời gửi gắm tình yêu, là niềm tự hào về nét đẹp Việt và khát vọng đưa áo dài bước xa hơn trên bản đồ thời trang thế giới” - NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ.

Điểm nổi bật trong “12 Mùa Hoa” chính là cách NTK kết hợp chất liệu truyền thống lụa SVF với kỹ thuật xử lý hiện đại, tạo nên hiệu ứng chuyển sắc tinh tế như cánh hoa trong nắng sớm. Những họa tiết hoa được thêu, in hoặc vẽ tay hoàn toàn thủ công, thể hiện trình độ thủ công mỹ nghệ cao của người thợ Việt.

Rực rỡ sắc màu Hà Nội trong thiết kế áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

"12 Mùa Hoa" khép lại nhưng dư âm của sắc màu và cảm xúc vẫn ngân vang, như chính tình yêu mà NTK Hoài Nam gửi gắm: tình yêu dành cho Hà Nội, cho áo dài và cho vẻ đẹp Việt Nam trường tồn cùng thời gian.

Phó chủ tịch hiệp hội Áo dài Việt Nam - NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và người mẫu trong tà áo dài rực rỡ sắc màu, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Lễ hội.

Lễ hội không chỉ là sự kiện tôn vinh những sản phẩm thời trang Việt Nam, mà còn là dịp giới thiệu đến bạn bè quốc tế vẻ đẹp của áo dài - biểu tượng văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2/11/2025 với nhiều hoạt động phong phú, hướng tới quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và lan tỏa giá trị sáng tạo của ngành thời trang Việt.

Ảnh: KimKe