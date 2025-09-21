Áo dài xanh xuất hiện trong Tử chiến trên không là lịch sử đặc biệt của Vietnam Airlines

Sau Mưa Đỏ, Tử Chiến Trên Không đang ra rạp là phim Việt nhận được sự quan tâm, chú ý lớn của công chúng, đồng thời được đánh giá cao bởi giới phê bình chuyên môn. Lấy cảm hứng từ 2 vụ không tặc từng diễn ra trên bầu trời Việt Nam những năm 1977, 1978. Bên cạnh nội dung hấp dẫn và diễn xuất nghẹt thở, 2 bóng hồng đang gây sốt phòng vé lúc này gồm Kaity Nguyễn và Trâm Anh cũng được chú ý với ngoại hình vô cùng nổi bật. Chiều cao chỉ 1m52 của nữ chính Kaity Nguyễn cũng là một yếu tố khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Trong buổi showcase phim từng diễn ra tại TP.HCM ngày 12/8. Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND đã chia sẻ thông tin chi tiết quá trình sản xuất Tử Chiến Trên Không bao gồm giải thích về bối cảnh bộ phim. Ông nhấn mạnh ekip chọn Kaity Nguyễn là đúng với bối cảnh lịch sử. Ở thời điểm sau 1975, hàng không Việt Nam cũng chưa có nhiều tiêu chuẩn về ngoại hình như hiện tại, vóc dáng của Kaity đang đúng bằng nguyên mẫu bên ngoài của các tiếp viên hàng không thời kỳ đầu.

Chiếc áo dài xanh xuất hiện cùng 2 nữ chính xuyên suốt 2 giờ đồng hồ trên màn ảnh cũng là một phần của lịch sử. Ông Trần Nam Chung nhấn mạnh những năm đó hàng không Việt Nam còn sơ khai, chưa gọi là Vietnam Airlines như bây giờ mà gọi là Cục hàng không dân dụng Việt Nam. Các quy chuẩn về tạo hình của tiếp viên cũng như các thủ tục, máy móc trên phi, cũng phải phù hợp với bối cảnh đương thời.

Trong lịch sử hàng không Việt Nam, chiếc áo dài xanh nói trên rơi vào thời kỳ thay đổi thứ 3 của đồng phục tiếp viên Vietnam Airlines. Đây cũng là lần đầu tiên áo dài truyền thống được đưa vào làm đồng phục của các nữ tiếp viên cho đến tận ngày nay - đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa riêng của hãng.

Bộ đồng phục áo dài đầu tiên trên đường băng Việt có màu xanh thiên thanh, màu sắc tượng trưng cho bầu trời và hoà bình thế giới. Thiết kế áo giữ nguyên vẻ truyền thống, gọn gàng với cổ áo cao khoảng 3 phân, gài nút bóp bên hông phải. Chiều dài của tà áo và quần cách nhau với tỉ lệ 30cm, tạo sự thống nhất, trẻ trung và năng động.

Ngược dòng thời gian về thời kỳ đầu. Vietnam Airlines khai trương chuyến bay đầu tiên vào năm 1956 với trang phục của tiếp viên khá đơn giản đó là áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây ống suông màu xanh than. Lựa chọn này không chỉ thể hiện sự năng động và trang nhã mà còn giữ được nét kín đáo thanh lịch.

Ở giai đoạn thứ 2, hình ảnh nữ tiếp viên trên các chuyến bay trở nên mềm mại hơn với chân váy midi xanh và cravat đồng màu. Váy bút chì, xẻ tà sau và dài qua gối 15cm kết hợp cùng đôi giày trắng tạo nên năng động, duyên dáng, cá tính.

Giai đoạn thứ 4, tiếp nối thành công khi sử dụng hình ảnh chiếc áo dài truyền thống màu xanh thiên thanh là áo dài màu hoa anh đào. Chị Trần Thị Bích Hà - đoàn trưởng đầu tiên của hãng đã lựa chọn màu sắc này kết hợp với quần trắng tạo nên vẻ đẹp tinh khiết trang nhã cho đội ngũ tiếp viên hãng hàng không thời bấy giờ.

Năm 2000, chiếc áo dài đỏ nhung nổi bật cùng đường viền màu vàng trên cổ áo của hãng mang đến ấn tượng mạnh với hành khách trong nước và quốc tế. Đến 2010, Vietnam Airlines tự hào khi mẫu trang phục áo dài đỏ lọt Top 10 trang phục hàng không đẹp nhất thế giới. Đây cũng là màu đồng phục gắn bó lâu nhất với các tiếp viên của Vietnam Airlines và gần như trở thành biểu tượng.

Ra mắt từ năm 2015, bộ đồng phục hiện tại với 2 gam màu xanh ngọc và vàng là bước tiến chiến lược trong nhận diện thương hiệu Vietnam Airlines một hình ảnh thân thiện, thanh lịch và đậm chất Việt Nam. Tà áo dài có cổ tay tay áo được may cách điệu hình chữ V tượng trưng cho chữ Việt cùng hoa văn hoa sen thêu chìm tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, thanh tao.