Phiên bản Bạch Tuyết đẹp nhất và xấu nhất

Vai diễn Bạch Tuyết của Kristin Kreuk trong Snow White: The Fairest of Them All chính là một trong những bộ phim tạo nên danh tiếng của nữ diễn viên. Ngay từ vai diễn đầu tay, Kristin Kreuk đã thành công mang đến một phiên bản Bạch Tuyết xinh đẹp, pha chút bí ẩn mong manh.