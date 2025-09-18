Phát hiện ấu trùng bọ cánh cứng trong 1 lô bỉm trẻ em nhập khẩu tại Úc

Ấu trùng bọ cánh cứng Khapra, mối đe dọa hàng đầu đối với ngành ngũ cốc của Úc, đã được phát hiện trong một lô bỉm trẻ em nhập khẩu. Mặc dù không gây nguy hiểm trực tiếp cho sức khỏe con người, sự việc này dấy lên lo ngại về an ninh sinh học quốc gia.

Ấu trùng bọ cánh cứng Khapra, một loài côn trùng gây hại xâm lấn được coi là mối đe dọa lớn đối với ngành ngũ cốc của Úc, đã được phát hiện trong một hộp bỉm nhập khẩu. Sản phẩm bị ảnh hưởng là bỉm quần Little One’s Ultra Dry Nappy Pants, cỡ Walker Size 5 (gói 42 miếng), được nhập khẩu bởi Ontex và bán trên toàn quốc tại các cửa hàng Woolworths. Sản phẩm này đã bị gỡ khỏi kệ hàng.

Mặc dù loài bọ này ít gây nguy hiểm trực tiếp cho sức khỏe con người, nhưng nó lại là mối lo ngại lớn về an ninh sinh học, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (DAFF) cho biết. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân ấu trùng bọ cánh cứng nhiễm vào bỉm.

“Nếu loài bọ này xâm nhập và sinh sôi tại Úc, nhiều đối tác thương mại của chúng tôi sẽ từ chối nông sản dự trữ từ Úc”, DAFF giải thích trên trang web của mình. “Do Úc xuất khẩu phần lớn ngũ cốc mà chúng tôi trồng, loài bọ này có thể gây ra thiệt hại khổng lồ, ảnh hưởng đến nền kinh tế của Úc.”

Bọ cánh cứng Khapra là một “loài gây hại xâm lấn mạnh”, có thể phá hoại ngũ cốc, gạo, hạt có dầu và thực phẩm khô dự trữ, làm ô nhiễm và khiến chúng không thể ăn được. Sự sinh sản nhanh chóng của nó trong điều kiện nóng có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể. Việc loài bọ này xâm nhập vào Úc có thể kích hoạt các hạn chế xuất khẩu và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho ngành ngũ cốc của đất nước. “Trong điều kiện nóng, quần thể bọ phát triển nhanh chóng, gây thiệt hại đáng kể cho nông sản được lưu trữ như ngũ cốc trong silo”, DAFF cho biết.

Chính quyền đã khuyến cáo người dân không sử dụng hoặc vứt bỏ bỉm bị ảnh hưởng mà hãy niêm phong chúng lại và báo cáo cho DAFF. “DAFF khuyến nghị những người đã mua Bỉm quần Little One’s… không sử dụng hoặc vứt bỏ sản phẩm và bao bì của chúng. Nếu có thể, hãy niêm phong sản phẩm và bao bì của chúng trong một túi để ngăn ngừa bất kỳ sự lây lan nào của loài gây hại”, tuyên bố của DAFF cho biết.

“Nhà nhập khẩu và Woolworths – nơi phân phối sản phẩm trên toàn quốc – đã làm việc với DAFF để đảm bảo tất cả hàng hóa liên quan đến lô hàng này đã được truy xuất và xử lý khi thích hợp, để đảm bảo chúng không gây ra nguy cơ an ninh sinh học tiếp diễn”, DAFF cho biết. Chính quyền lưu ý rằng bỉm quần được bán trên toàn quốc “chỉ thông qua các cửa hàng Woolworths”, đồng thời cho biết thêm rằng “không có kích cỡ hoặc nhãn hiệu bỉm nào khác bị ảnh hưởng ở giai đoạn này. Bọ cánh cứng Khapra có thể gây kích ứng da và dị ứng, nhưng không gây nguy hiểm trực tiếp cho sức khỏe con người trong trường hợp này.”

Nhà phân tích nông nghiệp Andrew Whitelaw (Úc) nói với Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Úc rằng việc phát hiện ấu trùng là một mối lo ngại. Ông nói với hãng tin: “Đây là bệnh lở mồm long móng của ngũ cốc: Tôi nghĩ nói như vậy là khá chính xác. Nếu bọ cánh cứng khapra xâm nhập vào hệ sinh thái rộng lớn hơn, nó có thể gây ra những tác động đáng kể đến thương mại ngũ cốc của chúng ta.” Ông nói thêm: “Có thể hàng tỷ tỷ USD sẽ bị mất.”

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Woolworths cho biết: “Sản phẩm này được cung cấp cho chúng tôi thông qua Ontex, công ty sản xuất sản phẩm ở nước ngoài và nhập khẩu vào Úc. Ngay sau khi nhận thức được vấn đề, chúng tôi đã hành động nhanh chóng, theo chỉ thị của DAFF, để loại bỏ sản phẩm khỏi kệ hàng, cách ly nó và bắt đầu một cuộc điều tra với DAFF và Ontex.”

Trong một tuyên bố chia sẻ với The Independent, Ontex cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với đối tác bán lẻ và các cơ quan chức năng để hỗ trợ cuộc điều tra, đồng thời thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. “Chúng tôi đã được Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp thông báo về báo cáo của khách hàng liên quan đến một gói Bỉm quần Little One’s Ultra Dry Nappy Pants – Walker Size 5 (gói 42 miếng) nhập khẩu bị phát hiện có chứa ấu trùng bọ cánh cứng khapra. Ở giai đoạn này, nguồn gốc của vấn đề vẫn chưa được xác định; không có bằng chứng nào cho thấy vấn đề bắt nguồn từ quy trình sản xuất của Ontex.”

“Chúng tôi rất coi trọng an ninh sinh học và an toàn sản phẩm, hợp tác với các đối tác cung ứng và các cơ quan chức năng để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định về an ninh sinh học, nhập khẩu và an toàn có liên quan. Hoạt động tại cơ sở sản xuất và kho hàng Eastern Creek của chúng tôi đã bị tạm dừng cho đến khi hoàn thành các cuộc kiểm tra toàn diện và chúng tôi nhận được xác nhận rằng việc sản xuất và vận chuyển có thể tiếp tục một cách an toàn theo tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi. Chúng tôi hiểu mối đe dọa nghiêm trọng mà bọ cánh cứng khapra gây ra cho ngành nông nghiệp Úc, đó là lý do tại sao chúng tôi đã hành động nhanh chóng và chúng tôi tiếp tục hợp tác rất chặt chẽ với DAFF và đối tác bán lẻ của mình.”

Nguồn: Independent