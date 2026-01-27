Phản ứng của Lưu Hương Giang khi bị chê bai nhan sắc

Nghệ sĩ là phải đẹp?

Sau khi đăng tải đoạn video thể hiện ca khúc Dư âm , Lưu Hương Giang nhận nhiều bình luận đánh giá về diện mạo thay vì giọng hát. Một số ý kiến cho rằng gương mặt nữ ca sĩ khác lạ “trán như ông thọ”, “nhìn không ra”, thậm chí đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Trước làn sóng chê bai, nữ ca sĩ đáp trả: “Mọi ý kiến về âm nhạc tôi xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc, tôi xin phép bỏ qua”. Quan điểm rõ ràng này nhanh chóng nhận được sự đồng tình, động viên từ số đông khán giả.

Hình ảnh khiến Lưu Hương Giang bị chê khác lạ.

Tuy nhiên, cũng có người hâm mộ vẫn nhiệt tình góp ý, cho rằng “nghệ sĩ là phải đẹp” hay “thích Lưu Hương Giang phiên bản thượng đế ban tặng hơn”.

Từ câu chuyện này cho thấy áp lực không hề nhỏ mà nghệ sĩ phải gánh chịu. Trong môi trường giải trí, nơi hình ảnh cá nhân gắn liền với sự nghiệp, ngoại hình gần như trở thành “tài sản công cộng”. Mỗi sự thay đổi, dù do tuổi tác, hoàn cảnh sống hay lựa chọn cá nhân đều có thể bị đem ra mổ xẻ, so sánh và phán xét.

Với nghệ sĩ nữ, áp lực ấy càng nặng nề hơn khi họ thường bị đặt trong những chuẩn mực khắt khe về nhan sắc, sự trẻ trung và vẻ ngoài “không được phép thay đổi”.

Lưu Hương Giang không phải trường hợp cá biệt. Mỹ Tâm nhiều lần bị nhận xét tăng cân, gương mặt tròn trịa hơn so với thời kỳ đỉnh cao. Nhã Phương, Phương Oanh, Huyền Lizzie từng đối diện những bình luận soi mói ngoại hình sau sinh. Ngay cả nghệ sĩ nam như Trấn Thành, Trường Giang, Đức Phúc cũng từng trở thành đề tài bàn luận vì cân nặng, ngoại hình thay đổi theo thời gian.

Nghệ sĩ không phải thần thánh

Không chỉ Lưu Hương Giang, câu chuyện nghệ sĩ chịu áp lực từ những lời chê bai ngoại hình từng khiến nhiều tên tuổi lớn trong showbiz Việt rơi vào trạng thái tổn thương sâu sắc. Trường hợp của ca sĩ Như Quỳnh là một ví dụ điển hình.

Trước đó, Như Quỳnh cho biết cô bị sốc và hoảng loạn khi đọc những bình luận chê bai mình “xấu”, “già”, “xuống sắc” trong lần về nước biểu diễn.

Trước làn sóng dư luận đó, ca sĩ Quang Lê đã lên tiếng bênh vực và bày tỏ sự cảm thông với Như Quỳnh. Nam ca sĩ cho biết anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mới về nước hoạt động nghệ thuật. Theo anh, tuổi tác là điều không ai tránh khỏi, nhưng nghệ sĩ lại thường bị đòi hỏi phải “đóng băng” hình ảnh trong ký ức của công chúng.

Ca sĩ Phương Trinh từng thẳng thắn đáp trả “ca sĩ chứ có phải thần thánh đâu mà trẻ mãi không già?”.

Hay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đặt loạt câu hỏi như: “Nghệ sĩ không được phép già? Không được quyền mập? Trong khi mọi người đều mập và già đi cùng năm tháng… Không được quyền từ chối chụp hình ngay cả khi vừa đưa một miếng thức ăn vào miệng?”.

Bên cạnh sự đồng cảm dành cho nghệ sĩ, câu chuyện trên cũng tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng việc Lưu Hương Giang, Như Quỳnh hay các nghệ sĩ khác lên tiếng là cần thiết để bảo vệ ranh giới cá nhân, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng dễ biến thành nơi công kích.

Một khán giả bình luận: “Chúng tôi nghe nhạc bằng tai chứ đâu phải bằng mắt. Nghệ sĩ già đi hay sử dụng thẩm mỹ là chuyện hiển nhiên, không thể mãi sống trong hình ảnh của mấy chục năm trước” .

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng thì khó tránh khỏi việc bị soi xét. Một số khán giả bày tỏ: “Đã là người nổi tiếng thì phải chấp nhận khen chê, nếu không chịu được áp lực dư luận thì đừng hoạt động showbiz” .

Ý kiến trên vấp phải phản biện từ nhiều người dùng mạng xã hội. Họ cho rằng quyền bày tỏ không đồng nghĩa với quyền xúc phạm. Nghệ sĩ có quyền lên tiếng để bảo vệ mình, trong khi khán giả cần học cách góp ý văn minh, tập trung vào giá trị nghệ thuật thay vì ngoại hình.

