Phan Hiển khoe gen trội cực phẩm của con gái út Lisa, netizen "dội gáo nước lạnh": "Giọt nước cất và giọt nước súp!"

Mới đây, tổ ấm của cặp đôi "kiện tướng dancesport" Khánh Thi - Phan Hiển lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ những hình ảnh so sánh đầy thú vị giữa ông bố trẻ và cô con gái út Lisa. Màn "đọ sắc" này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Mọi chuyện bắt đầu khi Phan Hiển đầy tự hào đăng tải bức ảnh ghép giữa mình thời thơ ấu và bé Lisa hiện tại với dòng trạng thái dò hỏi ý kiến người hâm mộ về độ giống nhau của hai cha con. Ngay lập tức, bài viết đã thu hút lượng tương tác khủng. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi thông thường, một bình luận từ cư dân mạng đã khiến chính chủ phải "đứng hình" vì quá hóm hỉnh:

"Giọt nước cất và giọt nước súp!"

Cách ví von đầy tính "sát thương" này ngầm ý chỉ bé Lisa là phiên bản "nước cất" tinh khôi, xinh đẹp như thiên thần, trong khi ông bố Phan Hiển lại là phiên bản "nước súp" có phần... đậm đà và hài hước hơn. Trước màn đối đáp cực gắt này, Phan Hiển chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận đây là một cú "chí mạng" kèm theo biểu tượng cười ra nước mắt.

Không đứng ngoài cuộc vui, kiện tướng Khánh Thi cũng nhanh chóng chia sẻ lại khoảnh khắc này trên trang cá nhân. Cô hóm hỉnh cho biết bản thân cũng cảm thấy bất ngờ khi vừa sáng ra đã thấy hai gương mặt "na ná" nhau hiện hữu trong nhà. Bài viết được nữ kiện tướng trân trọng lưu giữ trong album gia đình năm 2026.

Dễ dàng nhận thấy, bé Lisa sở hữu trọn vẹn "gen trội" từ người cha nổi tiếng. Từ khuôn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt lanh lợi đến thần thái tự tin, cô bé được ví như bản sao hoàn hảo nhưng có phần thanh tú hơn của Phan Hiển.