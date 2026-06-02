Xuất hiện trên hàng ghế giám khảo đêm Chung kết cuộc thi sinh viên của Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), kiện tướng dancesport Khánh Thi chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc rạng rỡ, thăng hạng cùng gu thời trang thanh lịch trong vai trò giám khảo đồng hành.

Có mặt tại sự kiện, Khánh Thi lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi diện bộ đồ màu hồng nổi bật. Thiết kế ống suông rộng phối cùng chi tiết tay bồng nhẹ nhàng và thắt eo cao không chỉ giúp nữ kiện tướng khéo léo tôn lên vóc dáng mà còn mang lại vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa quyền lực.

Nhan sắc rạng rỡ của mẹ 3 con Khánh Thi trong vai trò ban giám khảo

Khánh Thi ngày càng thăng hạng nhan sắc dù đã sinh 3 bé

Không chỉ gây ấn tượng bởi gu thời trang thời thượng, Khánh Thi còn khiến người đối diện phải trầm trồ trước nhan sắc "lão hóa ngược". Chọn lối trang điểm tông cam đào tự nhiên kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ lượn sóng, cô khéo léo khoe trọn đường nét gương mặt thanh tú cùng làn da căng bóng, rạng rỡ. Dù ở góc chụp cận cảnh khi đang chăm chú theo dõi, nhận xét thí sinh thần thái tự tin và năng lượng tích cực của nữ giám khảo vẫn "sáng bừng" trong mọi khung hình.

Chia sẻ về đêm thi, Khánh Thi bày tỏ niềm hạnh phúc và xúc động khi được trực tiếp nhìn thấy nguồn năng lượng trẻ trung, tư duy sáng tạo đột phá của thế hệ sinh viên hiện đại. Sự hiện diện của Khánh Thi trên hàng ghế quyền lực không chỉ mang đến những đánh giá chuyên môn sắc sảo cho đêm thi, mà còn là nguồn cảm hứng lớn về phong cách lẫn sự chuyên nghiệp gửi tới các tài năng trẻ.

Về phía Khánh Thi, cô vẫn tập trung vào công tác huấn luyện, đồng thời tham gia vào công tác tập huấn đào tạo trọng tài dancesport cho Việt Nam. Trong năm 2026, Khánh Thi đang có nhiều kế hoạch quan trọng nâng tầm dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ảnh: FBNV