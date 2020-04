Phải đóng cửa gần 1 tháng mà không thể làm gì được, nhiều tiệm nail như đang "ngồi trên tổ kiến lửa" vì lo lắng

Chung hoàn cảnh với các shop quần áo nhưng có phần "bi đát" hơn chính là các cửa tiệm làm nail, nối mi vì mô hình hoạt động của họ có phần rắc rối hơn hẳn. Theo chỉ thị của Chính phủ, toàn xã hội sẽ phải cách ly trong 15 ngày tới, điều đó đồng nghĩa với việc các tiệm nail cũng phải "án binh bất động" và chủ lẫn nhân viên thì đồng loạt "ngồi trên tổ kiến lửa"...

Nail Room: Nhiều khách yêu cầu đến nhà làm nhưng không đáp ứng, chuyển sang bán online đồ chăm sóc móng DIY

Là đứa con tinh thần của hot girl đình đám Hạt Mít, lại có tới hàng chục cơ sở trên khắp cả nước và thậm chí là nước ngoài, Nail Room hẳn không còn xa lạ gì với nhiều tín đồ làm đẹp. Nhưng dù vậy, do có sự chỉ thị từ Chính phủ, Nail Room vẫn phải đồng loạt đóng tới mười mấy cửa tiệm cho tới khi có những thông báo chính thức.



Cô chủ Hạt Mít kể lại thời điểm dịch bỗng bùng phát nhanh chóng, nhân viên và người nhà nhân viên của cô cũng khá hoảng nhưng sau đó, Hạt Mít cũng quản lý đã phải trấn tĩnh các bạn rồi trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay thật cẩn thận, không nhận khách có biểu hiện ho, sốt để các bạn yên tâm làm việc. May mắn là trong đợt dịch, nhân viên chưa có bạn nào xin nghỉ nên cô cũng không cần tuyển thêm.

Hạt Mít (Hiền Nguyễn) - chủ hệ thống Nail Room.

"Sau khi có lệnh tạm đóng cửa, có rất nhiều khách của Nail Room yêu cầu thợ qua nhà làm nhưng vì nail và mi là nghề phải tiếp xúc trực tiếp và ngồi gần khách nên bên mình không thể mạo hiểm sức khoẻ của chính khách hàng và nhân viên để đổi lấy doanh thu được. Trước mắt Nail Room sẽ triển khai bán online các sản phẩm để khách có thể vệ sinh và làm móng đơn giản tại nhà, cũng như các sản phẩm dưỡng móng, da để khách tự chăm sóc đến khi hết dịch.

Vì là đóng cửa để phòng dịch nên khách hàng cũng khá thông cảm, Mít không lo về chuyện tiệm sẽ mất khách đâu. Trong thời gian này, bên mình vẫn up mẫu nail, mi đẹp lên Facebook, Instagram và qua app để khách chọn sẵn, cùng với đó là tổ chức các mini game dành cho các khách hàng có thể giữ móng dài nhất trúng các phần quà như voucher, tiền mặt để dùng sau khi mở lại. Các chương trình sale cũng sẽ được tung ra trong những ngày mở hàng đón khách để khuyến khích khách quay trở lại nhiều hơn." - Hạt Mít cho biết.

The Lab - Nail Bar: Tình hình lao đao nhưng vẫn lạc quan trụ vững qua mùa dịch

The Lab - Nail Bar cũng là một trong các địa chỉ làm móng quen thuộc của nhiều bạn trẻ Sài Gòn - Hà Nội. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tiệm đã phải đóng cửa từ ngày 25/3 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại sau ngày 15/4. Gần một tháng im lìm, đây chính là thời gian vất vả nhất của The Lab, thậm chí còn khiến tiệm lao đao hơn cả thời điểm mới khai trương.

An An Nguyễn - một trong các Co-founder của The Lab cho biết: "Do đặc thù của tiệm nail là ngành nghề cung cấp dịch vụ phải tiếp xúc trực tiếp với da thịt của khách hàng nên việc tạm ngưng hoạt động là quyết định mà chúng mình thấy hoàn toàn hợp lý. Dù không thể chuyển sang hình thức online như những shop quần áo vì đặc thù công việc nhưng việc tạm ngưng hoạt động theo chỉ thị của nhà nước là rất cần thiết để đẩy lùi dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho cả khách hàng lẫn nhân viên của mình.

An An Nguyễn - một trong các Co-Founder của The Lab - Nail Bar

Ngoài ra, ảnh hưởng về mặt kinh tế thì cũng không thể tránh khỏi nhưng rất may là The Lab không bị tổn thất về mặt nhân sự. Các bạn vẫn rất hiểu và thông cảm nên không có một trường hợp nào xin nghỉ cả. Thêm một sự may mắn nữa là dù nghỉ dài nhưng The Lab vẫn được khách "iu" hỏi thăm đều đều. Sắp tới, chúng mình chắc chắn sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi để tri ân khách hàng cũ lẫn mới, đồng thời cũng đẩy mạnh việc tăng tính nhận diện cho The Lab hơn.".

Hyeri Studio: Lên kế hoạch triển khai chương trình giảm giá hấp dẫn khi mở cửa trở lại

Bắt đầu với dịch vụ làm nail đơn thuần nhưng sau gần 1 năm, Hyeri Studio đã ở rộng thêm nhiều dịch vụ khi nối mi, điêu khắc, phun xăm lông mày phun mí, môi... và cũng có một lượng khách hàng nhất định. Nhưng tiếc là, vừa mới chuyển tới địa điểm mới to hơn, rộng hơn thì tiệm lại phải tạm đóng cửa từ ngày 23/3 vì dịch bệnh đang bùng phát phức tạp.

Nguyễn Diệu Ly - chủ tiệm Hyeri Studio chia sẻ: "Mùa dịch bệnh thì ai cũng khó khăn cả thôi nhưng theo mình thấy thì nail, eyelash và phun xăm là một trong những loại hình dịch vụ bị thiệt hại nặng nề nhất. Đặc biệt là các tiệm kinh doanh theo mô hình chuỗi cửa hàng, không có tiền xoay vòng vốn thì càng đáng lo hơn.

Nguyễn Diệu Ly - chủ tiệm Hyeri Studio

Do đang có lệnh cách ly, người người nhà nhà chẳng ai đi đâu nên khách lại càng không có nhu cầu làm đẹp đâu. Hơn nữa, khác với các shop quần áo có thể bán online, chúng mình không thể... phục vụ online hay đến nhà để làm đẹp cho khách được. Điều này nguy hiểm cho cả nhân viên lẫn khách hàng ấy chứ.

Để khắc phục thì mình nghĩ thì ngoài tập trung vào làm nail, các tiệm nên đan xen nhiều dịch vụ như nối mi, phun xăm... để tăng thêm thu nhập. Về phần Hyeri Studio, sau ngày 15/4, chúng mình cũng sẽ trợ giá mùa dịch bằng cách giảm 20% cho mọi dịch vụ để khuyến khích khách hàng đi làm đẹp nhiều hơn.".