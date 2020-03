Nhan sắc hoàn hảo như chị đẹp Son Ye Jin cũng có lúc bị dìm không thương tiếc chỉ vì kiểu tóc rối bời hay màu son hồng cánh sen

Son Ye Jin từng thử nghiệm rất nhiều kiểu trang điểm khác nhau và layout make up tái nhợt này là một ví dụ. Trang điểm như "chết trôi" với mái tóc buộc đuôi ngựa nhìn Son Ye Jin già hơn hẳn so với tuổi thật (ảnh trái). Trong khi cũng diện đồ đen nhưng khi để tóc đen buông xõa, make up tự nhiên điểm xuyết son hồng nhẹ nhàng nhìn vừa dịu dàng vừa sang chảnh (ảnh phải).