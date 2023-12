Peter Do: Từ học trò của "nữ vương Céline" tới Giám đốc sáng tạo gốc Á đầu tiên của Helmut Lang

2023 là năm thời trang Việt có những cú chạm đáng tự hào trên thị trường quốc tế. Bên cạnh sự nỗ lực và thành tích của những người làm thời trang nội địa, các cột mốc đáng nể của những NTK gốc Việt như Peter Do cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong hành trình "dám đam mê, dám rực rỡ". Hãy đề cử cho những gương mặt nổi bật trong ngành thời trang tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18/12/2023.

Peter Do và các show thời trang tạo được dấu ấn với giới mộ điệu

Ở tuổi 33, Peter Do đã có một hành trình làm thời trang kinh ngạc với nhiều thành tựu đáng mơ ước. Ngoài việc liên tục ghi dấu ấn và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, thương hiệu Peter Do đã có mặt trên các trang thương mại điện tử uy tín và kênh bán lẻ lớn như Net-a-Porter, SSENSE, Bergdorf Goodman,... chỉ sau 5 năm thành lập. Ngày 10/5, Helmut Lang đã đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm NTK Peter Do vào vị trí Giám đốc sáng tạo của thương hiệu, chịu trách nhiệm cho các BST đồ nam và nữ. Điều này đánh dấu việc Peter là người gốc Á đầu tiên nắm giữ vị trí quan trọng này của hãng.

Thành công của Peter Do đã trở thành một niềm cảm hứng đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những người đang trên hành trình xây dựng sự nghiệp và theo đuổi đam mê trong lĩnh vực thời trang.

Đam mê thời trang khởi nguồn từ những thói quen truyền thống trong gia đình

Sinh ra và lớn lên ở Biên Hoà, năm 14 tuổi Peter đã chuyển tới vùng ngoại ô Philadelphia (Mỹ). Dù John Galliano và Alexander McQueen là những cái tên đã đưa anh đến với thời trang nhưng niềm đam mê may mặc trong Peter vốn đã sớm được "ươm mầm" ngay từ khi còn bé.

Trong buổi phỏng vấn cùng Interview Magazine, NTK Peter Do cho biết, chính bà ngoại là người dạy anh vá áo và đơm cúc. Tới khi học trung học, mẹ đã mua cho anh một chiếc máy may từ K-Mart với giá 20 USD. Ngày còn trẻ, Peter không bị cuốn hút bởi những thứ hào nhoáng của thế giới thời trang mà chỉ nghĩ về quần áo theo đúng chức năng của nó. Niềm vui mỗi khi có người mặc đồ do mình may đã bước đầu hình thành trong tâm trí chàng trai trẻ những ý niệm về công việc thiết kế.

Mẹ của Peter Do mặc trang phục của Helmut Lang do chính anh thiết kế

Sau khi theo học tại Fashion Institute of Technology ở Thành phố New York, Peter Do đã được trao Giải thưởng LVMH Graduate vào năm 2014. Đặc biệt, đã có một thời gian làm việc tại Céline dưới sự dẫn dắt của "nữ vương Céline" Phoebe Philo trước khi trở lại New York để làm việc với Derek Lam.

Thời gian học hỏi, mài dũa, không ngừng sáng tạo tại hai nhà mốt lớn đã cho Peter Do những kinh nghiệm và nền móng cần thiết để vào năm 2018, an cùng 4 người bạn thân thiết đã cho ra mắt thương hiệu định hướng thời trang cao cấp mang tên mình. Trong một bài phỏng vấn với Another Magazine, NTK gốc Biên Hòa chia sẻ: "Ý tưởng thành lập thương hiệu Peter Do xuất hiện trong những bữa ăn tối tại phòng khách nhà tôi. Tôi nghĩ có rất nhiều điểm tương đồng giữa việc nấu một bữa ăn và tạo ra một bộ sưu tập. Bởi cả hai quá trình này đều cần thời gian và đòi hỏi sự bài bản, tới khi thưởng thức món ăn hay xem buổi trình diễn thì mọi thứ lại kết thúc trong nháy mắt".

NTK với chân dung bí ẩn và sự nghiệp thời trang nhiều tiếng vang

Trong làng thời trang thế giới, có không ít NTK lựa chọn một cuộc sống kín tiếng, nhưng việc luôn giấu đi gương mặt ngay tại show thời trang của mình như cách Peter Do hay làm lại là một trường hợp hiếm hoi. Lý giải về thói quen này, Peter Do tiết lộ: "Tôi không muốn gây ấn tượng bằng vẻ ngoài, tôi chỉ muốn mọi người dành sự chú ý cho thiết kế của tôi mà thôi."

Quả là "cầu được ước thấy", dẫu cho luôn giữ một hình ảnh "low-key" trước truyền thông, sự nghiệp thời trang của Peter Do, cho tới thời điểm này, đã tạo được nhiều tiếng vang và có nhiều dấu ấn nổi bật.

Từng được đào tạo bởi những tên tuổi lớn, Peter Do hiểu rõ những yếu tố cần và đủ để phát triển một thương hiệu định hướng thời trang cao cấp. Các BST của Peter Do mê hoặc giới mộ điệu nhờ phong cách cắt may và ráp nối đầy sắc sảo. Vào năm 2021, thương hiệu Peter Do đã "chào sân" New York Fashion Week với BST 'HOME', lấy cảm hứng từ áo dài Việt. BST này được cho ra mắt giống như một cách mà Peter tri ân tới cội nguồn và kể câu chuyện về nơi anh sinh ra.

BST 'HOME' của Peter Do lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống Việt Nam

Tạo được tiếng vang và sự chú ý với các thiết kế may đo hiện đại ấn tượng, Peter Do là thương hiệu được nhiều sao lớn đình đám ưu ái "chọn mặt gửi vàng". Không ít lần, giới mộ điệu chứng kiến diễn viên Zendaya, ca sĩ Billie Eilish, siêu mẫu Karlie Kloss... diện đồ do anh sáng tạo. Theo Business of Fashion, Peter Do đã thành công trong việc hướng sự chú ý của thế giới tới ngành công nghiệp thời trang của Mỹ bằng một góc tiếp cận sắc sảo, duy mỹ và hướng về cộng đồng.

Quá trình sáng tạo của Peter Do đi theo chủ nghĩa thiết yếu (essentialism), tập trung vào cốt lõi và bản chất. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua BST đầu tay của Peter Do tại Helmut Lang. 47 look được giới thiệu trong show diễn chào sân của NTK ở cương vị mới là sự giao thoa giữa những silhouette kinh điển của Helmut Lang và "cái chạm" đầy tinh tế của ngôn ngữ thiết kế đương đại cộp mác Peter Do.

Đặc biệt hơn, Peter Do đã sử dụng những bài thơ của Ocean Vương, nhà thơ người Mỹ gốc Việt nổi tiếng với tác phẩm "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian", vào các thiết kế của mình. Những dòng chữ tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh được in ở mặt sau chiếc áo sơ mi cài cúc ngược và trên sàn catwalk. Đó tựa như cách nhà thiết kế đã dẫn dắt các khán giả vào thế giới nội tâm của người nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hoá khác biệt.

BST đầu tay của Peter Do tại Helmut Lang

Việc Peter đem những "di sản" gắn liền với tuổi thơ sinh sống ở Việt Nam vào các sáng tạo của thương hiệu Peter Do và Helmut Lang là điều khiến nhiều người theo dõi hành trình của NTK không khỏi xúc động và tự hào. Thành công của Peter Do chính là trái ngọt cho những năm tháng dám đam mê và tinh thần dám rực rỡ của anh.