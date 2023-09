Peter Do đem thơ Việt vào BST của Helmut Lang tại New York Fashion Week!

Dàn sao xuất hiện tại show diễn Helmut Lang Spring Summer 2024 (clip: Wkorea)

Sàn diễn được phủ kín bởi những dòng thơ của nhà thơ Ocean Vương được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh là những ấn tượng đầu tiên của các khách mời khi bước vào không gian trình diễn BST ra mắt của NTK Peter Do tại Helmut Lang. Dường như đây cũng là những ẩn ý của vị tân Giám đốc sáng tạo gốc Việt về BST lần này của Helmut Lang: tấm gương phản chiếu cái tôi của người nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của những nền văn hoá khác biệt.



Là một trong những show diễn được mong đợi nhất tại New York Fashion Week mùa Xuân Hè 2024, 47 look được giới thiệu trong show diễn mở màn cho New York Fashion Week là sự giao thoa giữa những silhouette kinh điển của Helmut Lang và "cái chạm" đầy tinh tế của ngôn ngữ thiết kế đương đại cộp mác Peter Do.

Cái tên Helmut Lang từng có sức hấp dẫn vô cùng lớn, mở ra cả một kỷ nguyên thời trang New York cũng như phong cách tối giản của những năm 90. Chính vì vậy, khi tiếp quản di sản sáng tạo đồ sộ của thương hiệu, Peter Do đã thể hiện sự kính trọng của mình tới ngôn ngữ thiết kế của nhà sáng lập: những chiếc quần tây được may đo vừa vặn, áo khoác crombie, các dây đai bắt chéo thân và ngang vòng thắt lưng,...

Peter Do cũng đã phát triển các thiết kế trong BST lần này dựa trên những quan sát của anh về lịch sử của thương hiệu. Nhà thiết kế đã đem hình ảnh chiếc taxi màu vàng vào trong hình in của trang phục cũng như bảng màu của BST. Điều này gợi nhắc tới việc Helmut Lang đã từng quảng cáo các thiết kế của mình trên nóc xe taxi - một hình thức từng bị các nhà thiết kế đồng nghiệp của ông coi là quá "thường" đối với thời trang cao cấp.

Cái chạm mang tính cá nhân của Peter Do còn được thể hiện qua việc NTK đã sử dụng những bài thơ của Ocean Vương, nhà thơ người Mỹ gốc Việt nổi tiếng với tác phẩm "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian", vào trong các thiết kế của mình. Những dòng chữ được viết bởi hai thứ tiếng Anh và Việt được in ở mặt sau chiếc áo sơ mi được cài cúc ngược và ngay cả trên sàn catwalk - gợi nhắc nhiều tới tác phẩm sắp đặt của Jenny Holzer, được đặt ở trung tâm cửa hàng Helmut Lang đầu tiên ở 80 Greene Street.

Những thiết kế mang nét thẩm mỹ tối giản đặc trưng được Peter Do giới thiệu trong BST S/S 2024 của Helmut Lang

Hôm nay, buổi biểu diễn Helmut Lang chính thức mở đầu lịch trình của NYFW, một sự sắp đặt đầy chủ ý gợi nhắc tới tác động của ông tới làng thời mốt nước Mỹ. Chia sẻ cùng với truyền thông trước giờ G, NTK Peter Do nói show diễn lần này sẽ đem lại "cảm giác giống như đường phố của New York bởi vì Helmut Lang chính là đại diện cho tinh thần thời trang của New York."



Mục tiêu của nam NTK đối với thương hiệu? Chính là để Helmut Lang có thể dẫn đầu cuộc chơi thời trang - giống như những điều mà nhà sáng lập của thương hiệu đã từng làm.

NTK Peter Do ở show diễn của Helmut Lang

Các ngôi sao giải trí châu Á tham dự show diễn Helmut Lang S/S 2024