PDRN là gì mà được gọi là “DNA cá hồi”? Thành phần làm đẹp đang được nhiều tín đồ skincare quan tâm

DRN đang là một trong những từ khóa nổi bật trong thế giới làm đẹp, xuất hiện dày đặc trong các sản phẩm serum, kem dưỡng, mặt nạ và cả liệu trình da liễu. Thành phần này thường được gọi bằng cái tên dễ nhớ "DNA cá hồi", gắn với lời hứa hẹn về làn da căng ẩm, sáng khỏe và phục hồi tốt hơn sau giai đoạn mệt mỏi, khô nhạy cảm.

PDRN là gì?

PDRN là viết tắt của Polydeoxyribonucleotide, tức các đoạn DNA có kích thước nhỏ được tinh sạch. Trong lĩnh vực y học và thẩm mỹ, PDRN truyền thống thường có nguồn gốc từ tế bào sinh sản của cá hồi hoặc cá hồi vân. Vì vậy, thành phần này mới thường được truyền thông gọi là "DNA cá hồi".

PDRN từng được nghiên cứu trong các ứng dụng liên quan đến lành thương và tái tạo mô. Một số nghiên cứu cho thấy PDRN có tiềm năng hỗ trợ phản ứng phục hồi của mô và điều hòa viêm. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu rõ nét hơn hiện nay thuộc về PDRN dùng trong điều trị hoặc thủ thuật chuyên môn, không thể đánh đồng hoàn toàn với mỹ phẩm bôi tại nhà.

Trong mỹ phẩm, PDRN thường được đưa vào công thức cùng các chất hút ẩm, thành phần phục hồi hàng rào da hoặc peptide. Vì thế, cảm giác da mềm mượt, căng ẩm sau khi dùng sản phẩm có thể đến từ tổng thể công thức, không chỉ riêng PDRN.

PDRN có tác dụng gì với làn da?

Nếu được xây dựng trong công thức ổn định, PDRN có thể là lựa chọn đáng cân nhắc với làn da đang thiếu ẩm, xỉn màu hoặc có hàng rào bảo vệ suy yếu. Những lợi ích thường được nhắc đến gồm:

Hỗ trợ da duy trì trạng thái ẩm mượt, giảm cảm giác thô ráp, căng rít. Hỗ trợ làm dịu làn da có dấu hiệu mệt mỏi, khô hoặc đỏ nhẹ do tác động môi trường. Cải thiện cảm giác bề mặt da mềm mại, có độ bóng khỏe hơn khi dùng đều đặn. Bổ sung một lựa chọn chăm sóc phục hồi bên cạnh các thành phần quen thuộc như ceramide, panthenol, glycerin hay hyaluronic acid.

Dù vậy, không nên kỳ vọng serum PDRN có thể "tái tạo da từ bên trong", lấp đầy nếp nhăn sâu hoặc thay thế các liệu trình điều trị tại phòng khám. Một vấn đề được giới chuyên môn đặt ra là các đoạn DNA khá lớn và dễ mất ổn định trong công thức, nên hiệu quả khi bôi ngoài da vẫn cần thêm bằng chứng trực tiếp, chất lượng cao. Bài phân tích của Allure cũng lưu ý về khoảng cách giữa tiềm năng của PDRN trong y học và hiệu quả thực tế của sản phẩm bôi ngoài da.

PDRN từ cá hồi và "PDRN thực vật" khác nhau thế nào?

PDRN từ cá hồi hoặc cá hồi vân là dạng có lịch sử nghiên cứu phổ biến hơn, thường được dùng làm cơ sở cho các sản phẩm mang thông điệp phục hồi, tái tạo. Tuy nhiên, khái niệm "DNA tương đồng với DNA người đến hơn 95%" thường mang tính quảng bá và không phải tiêu chí người dùng nên dùng để đánh giá hiệu quả mỹ phẩm.

Trong khi đó, nhiều thương hiệu hiện giới thiệu "PDRN thực vật" từ rau má, nhân sâm, hoa hồng hoặc các nguồn thực vật khác. Đây thường là các phân đoạn nucleic acid có nguồn gốc thực vật, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thuần chay và giảm phụ thuộc vào nguyên liệu động vật. Chúng không phải bản sao tương đương với PDRN từ cá, do đó không nên xem hai nhóm thành phần là hoàn toàn giống nhau chỉ vì cùng mang tên PDRN.

Da nhạy cảm hay người có tiền sử dị ứng cá, hải sản nên đọc kỹ bảng thành phần, thử sản phẩm trên một vùng da nhỏ trong vài ngày trước khi dùng toàn mặt. Nếu da đang viêm, có vết thương hở hoặc đang điều trị bệnh da liễu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm sản phẩm mới.

Ai nên thử PDRN?

PDRN phù hợp hơn với người muốn bổ sung một sản phẩm thiên về cấp ẩm và hỗ trợ phục hồi, đặc biệt khi da khô do dùng điều hòa, thức khuya, đi nắng hoặc vừa trải qua giai đoạn dùng hoạt chất mạnh. Có thể dùng sau bước toner, trước kem dưỡng, vào buổi sáng hoặc tối tùy kết cấu sản phẩm.

Điều quan trọng nhất vẫn là chu trình nền tảng: làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm phù hợp và thoa kem chống nắng hằng ngày. PDRN có thể là một điểm cộng thú vị, nhưng không phải "thành phần thần kỳ" giúp thay đổi làn da chỉ sau vài lần sử dụng.

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