Bí quyết chăm da trắng hồng, láng mịn của cụ bà U70: Thực hiện bước này 2 lần/tuần, chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền da vẫn đẹp mỹ mãn

Nếu người trẻ thường có xu hướng thấy món mỹ phẩm nào đang "hot", được review nhiều là muốn đầu tư ngay, thì phụ nữ càng có tuổi lại càng quan tâm đến những phương pháp chăm sóc da đơn giản, lành tính và dễ duy trì mỗi ngày.

Như cách chăm da của một bà ngoại U70 (kênh TikTok @bangoaiskincare). Thay vì sử dụng mỹ phẩm, bà ưu tiên những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc để làm sạch, dưỡng ẩm và chăm sóc làn da tại nhà. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là dù đã bước sang tuổi U70, làn da của bà vẫn trông mịn màng, căng khỏe và hồng hào.

Mỗi tuần 2 lần xông mặt với nước ấm và một chút muối + gừng

Đây có lẽ là bước chăm da khiến nhiều người tò mò. Mỗi tuần khoảng 2 lần, bà chuẩn bị một chậu nước ấm nóng, thêm một lượng nhỏ muối rồi xông mặt trong thời gian ngắn.

Hơi ấm giúp da có cảm giác thư giãn, làm mềm lớp dầu và bụi bẩn trên bề mặt, đồng thời tạo cảm giác thông thoáng sau khi xông.

* Cách thực hiện:

- Rửa sạch mặt trước khi xông.

- Đun một ít nước sôi cho thêm ít muối, vài lát gừng, sả dùng để xông hơi (hoặc cho vài lá tía tô đều được)

- Dùng một chiếc khăn to chùm qua đầu để xông mặt, chú ý để mặt khách nồi một khoảng để khi xông không bị quá nóng.

- Hé vung nồi từng chút một để xông hơi. Xông khoảng 10 phút, rồi lấy khăn lau mặt nhẹ nhàng.

- Sau khi xông hơi xong, úp mặt vào một bát nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Với nước muối loãng, muối có đặc tính kháng khuẩn ở một mức độ nhất định và dung dịch muối loãng thường được sử dụng để làm sạch, kháng khuẩn và hỗ trợ giảm mụn trứng cá. Trong khí đó, gừng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Nhờ đó, gừng có thể hỗ trợ làn da trước tác động của các yếu tố gây oxy hóa và giúp da trông tươi tắn hơn.

Sau khi xông hơi xong, nhiều người quên mất bước chườm đá để se khít lỗ chân lông. "Xông hơi xong bắt buộc phải chườm đá, sau đó dùng thêm lớp kem dưỡng hoặc nước hoa hồng cấp ẩm cho làn da" - bà chia sẻ.

Sau khi xông, bà thường rửa lại mặt bằng nước mát hoặc nước lạnh, thậm chí dùng nước đá để tạo cảm giác sảng khoái và giúp da chắc hơn. Nước mát có thể giúp da có cảm giác săn và dễ chịu sau khi xông, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy việc chườm nước đá có thể làm tăng độ đàn hồi của da hoặc se khít lỗ chân lông lâu dài.

"Ngày xưa, thời gian mà tôi có bầu thì làn da dễ nám, sần sùi, rồi bị lên mụn khá nhiều, nên sau khi sinh xong là tôi xông mặt, mỗi lần xông cảm giác mụn nhọt đỡ hẳn, rồi nám tàn nhang cũng giảm đi. Nên nên từ đó đến giờ tôi vẫn duy trì thói quen xông mặt 2 lần/tuần. Xông mặt là một cách là để mình tẩy tế bào chết trên da mình" - bà chia sẻ.

Điều đáng học hỏi ở bà không nằm ở việc phải dùng nước đá hay một công thức "bí truyền", mà là duy trì thói quen chăm sóc da nhẹ nhàng và đều đặn.

Học theo bà ngoại U70, bạn có thể biến việc xông mặt thành một bước thư giãn mỗi tuần

Nếu yêu thích phương pháp xông mặt, ngoài nước ấm đơn thuần, nhiều chị em còn sử dụng các loại nguyên liệu quen thuộc như tía tô, trà xanh hoặc các loại thảo mộc.

Xông mặt với tía tô: Hỗ trợ trị mụn, làm dịu da

Tía tô chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, vì vậy nước tía tô ấm có thể giúp làm dịu cảm giác khó chịu, hỗ trợ da thư giãn và giảm cảm giác bí bách sau một ngày dài.

Hơi nước ấm từ nồi lá tía tô có thể tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu và giúp làm mềm dầu trên bề mặt da. Nếu muốn áp dụng, bạn chỉ cần đun một nắm lá tía tô sạch với nước, để nguội bớt rồi xông trong thời gian ngắn. Không cần xông đến khi mặt đỏ bừng, và sau đó nên rửa lại bằng nước mát, lau nhẹ rồi thoa kem dưỡng ẩm để giữ cho làn da mềm mại.

Xông mặt với nước trà xanh: Hỗ trợ kháng khuẩn, làm sạch da

Trà xanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, nổi bật là nhóm catechin như EGCG, được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ kháng khuẩn. Khi dùng nước trà xanh để xông mặt, hơi ấm giúp làm mềm dầu thừa và bụi bẩn trên bề mặt da, tạo cảm giác sạch thoáng và dễ chịu hơn.

Đặc biệt, các thành phần trong trà xanh có thể hỗ trợ làm dịu tình trạng da đang bị kích ứng nhẹ, đồng thời góp phần hạn chế môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Tóm lại

Nhìn làn da của bà ở tuổi U70, ai cũng dễ ngưỡng mộ và muốn học theo những bí quyết mà bà vẫn duy trì mỗi ngày. Nhưng làn da đẹp ở tuổi này không nhất thiết đến từ một loại mặt nạ hay một lần xông mặt, mà ở cách bà duy trì đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần, thực hiện theo năm tháng chứ không phải một vài lần là đẹp.

Làm sạch da nhẹ nhàng, dưỡng ẩm, chống nắng, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ hợp lý và lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da vẫn là nền tảng quan trọng.

Nguồn: @bangoaiskincare