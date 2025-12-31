Ông bố Tây cùng con trai quậy tưng chương trình "Cha con vạn dặm"

Trong chuyến đi của anh Andrej Kamar về thăm gia đình tại Việt Nam, anh và con trai là bé Aaron đã được chương trình “Cha con vạn dặm” "bắt cóc" trong 1 ngày không có mẹ đi cùng. Và cùng với bé Nguyễn Công Minh – một người bạn của gia đình, ba người đã cùng quẩy tung Cồn Phụng.

Ba người trải nghiệm chụp hình cùng trăn

Cùng người dân chơi các trò chơi vui nhộn

Bắt cá kiểu miền tây

Và thành quả rực rỡ

Andrej với tinh thần khám phá đã lăn xả hết mình, cùng con trai Aaron và bé Minh trải nghiệm toàn bộ các hoạt động tại Cồn Phụng.

Andrej đã thực sự có những trải nghiệm khó quên với Cha con vạn dặm

Không chỉ có vậy, họ còn được trải nghiệm đặc sản của miền Tây: đuông dừa. Andrej cười bất lực khi thấy đuông dừa vẫn còn “ngọ nguậy” trong đĩa.

Aaron chia sẻ: “Ẩm thực ở đây thật sự là độc đáo. Có những món mình kiểu “wow”, sau đó không muốn ăn. Có những món mình wow và muốn thử ngay lập tức. Các món ăn đều rất tươi ngon và được trang trí rất đẹp nữa”.

Andrej cũng rất ấn tượng với ẩm thực cồn Phụng: “Các món ăn ở đây ở một đẳng cấp hoàn toàn khác”.

Một ngày tại Cồn Phụng tuy ngắn nhưng để lại ấn tượng rất sâu sắc với cả hai bố con.

“Tôi rất vui vì mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng với con trai của mình. Có rất nhiều hoạt động thú vị và tất cả đều rất vui. Rất cảm ơn chương trình vì một ngày dài nhưng nhiều kỉ niệm như thế này” - anh Andrej chia sẻ sau chương trình.

Đón xem tập đặc biệt: “Niềm vui của những người đàn ông” của cặp cha con Andrej - Aaron trong series mới nhất lên sóng vào 7h10’ ngày 2/1/2026 tới đây trên kênh VTV3 và kênh youtube “Cha con vạn dặm”.