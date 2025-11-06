Ông bố họa sĩ gây ấn tượng bởi bài học dạy con gái 9 tuổi trong "Cha con vạn dặm"

Khác với các cặp cha con trước đây trong chương trình “Cha con vạn dặm” sẽ được đưa đến những địa điểm mới, tham gia những trải nghiệm độc đáo thì cặp bố con họa sĩ Hồ Việt cùng bé Tigon lại có 1 chuyến “du hí” trên chính mảnh đất mình đang sinh sống – Mảnh đất Kon Tum đầy nắng và gió (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

2 bố con lúc mới bắt đầu hành trình

Gặp bất lợi gió thời tiết mưa lớn, khó thể thực hiện các hoạt động ngoài trời nên hoạt động dự kiến ban đầu phải tạm hoãn, thay vào đó, bố Việt cùng Tigon đã có 1 chuyến thăm đặc biệt tại làng Kon Trang Long Loi, gặp gỡ già làng A Thu – người giữ lửa và truyền dạy văn hóa cồng chiêng tới thế hệ sau, đồng thời được được tận mắt, tận tay thử và ghép 1 chiếc đàn T’rưng.

Sau đó, 2 bố con tiếp tục tham gia lớp học cồng chiêng và múa xoang cùng các bạn nhỏ tại làng. Thông qua buổi trải nghiệm đặc biệt này, bố Việt cũng muốn gửi gắm tới Tigon bài học gần gũi mà sâu sắc: “Buổi trải nghiệm hôm nay không chỉ là buổi học để con biết thêm về cồng chiêng, về múa xoang, mà ba còn hi vọng, nó là cơ hội để con gần hơn bà con dân bản. Hòa nhập, để mọi người thấy con là 1 thành viên, là 1 người bạn trong cộng đồng của họ”.

2 bố con vui vẻ khi cùng nhau lắp đàn T’rưng

2 bố con vui vẻ khi cùng bà con học cồng chiêng tại làng Kon Trang Long Loi

Tiếp tục hành trình khám phá những điều gần gũi nhưng mới lạ, Tigon cùng bố trải nghiệm việc hái cafe cùng bà con dân bản. Bé chủ động hỏi các bà về quy cách hái cafe, những câu chuyện thường ngày và học hát theo những câu hát các bà, các mẹ mỗi khi lên nương.

Sau khi hái cafe, Tigon tiếp tục được bố giới thiệu 1 người bạn của mình là chú Nguyễn Nam – 1 nhà điêu khắc tượng gỗ Tây Nguyên, để tìm hiểu hơn về hoạt động này. Sau khi lắng nghe, trò chuyện và thực hiện làm tượng gỗ, Tigon bất ngờ chia sẻ: “Con không nghĩ một khúc gỗ có thể làm ra được 1 bức tượng như thế này”. Và cũng thông qua đó, bố Việt đã gửi gắm 1 bài học tới Tigon: “Thông qua sức lao động và sự sáng tạo của con có thể biến những thứ vô tri trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị văn hóa rất cao. Sau này con cũng nhớ lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống này nhé”.

2 bố con vui vẻ khi cùng bà con hái cafe

2 bố con vui vẻ khi cùng làm tượng gỗ Tây Nguyên

Với mong muốn để con cảm nhận được tình yêu với thiên nhiên, tình yêu với cỏ cây, hoa lá, bố Việt đã dẫn Tigon tham gia vào dự án “Mang lan về rừng” mà bố đã thực hiện suốt nhiều năm qua.

2 bố con cũng đồng hành trong 1 dự án ý nghĩa khác – dự án “Ngân hàng xe đạp”. Đây là dự án mang xe đạp tơi các điểm trường khó khăn, trao tại lại cho nhà trường để cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường “mượn” làm phương tiện di chuyển đến trường.

Đặc biệt hơn, khi biết đến câu chuyện của A Hảo – 1 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, mỗi ngày phải đi bộ 7km tới trường, 2 bố con đã quyết định cùng Hảo về nhà để tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của em. Tại đây, 2 bố con Tigon có cơ hội trò chuyện, động viên và trải nghiệm sinh hoạt cùng bố con A Hảo. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ chẳng có mấy đồ giá trị, bên bếp lửa ấm cúng, có những tiếng cười, những lời tâm sự thủ thỉ và có cả những trái tim đang được chữa lành. “Anh Hảo cố lên. Mẹ của mình tuy mất nhưng chưa mất ở trong tim trong lòng mình” – Đó là những lời chia sẻ thật tâm mà Tigon gửi tới động viên A Hảo. Thông qua đó, Tigon cũng tự nhủ “bản thân phải yêu thương bố mẹ nhiều hơn, cố gắng học hành thật tốt để sau này giúp đỡ bố mẹ, giúp đỡ mọi người”.

Họa sĩ Hồ Việt chia sẻ sau chương trình: “Trong sự xa cách của thế hệ, sự phát triển của đời sống xã hội sẽ dẫn đến sự khác so với thế hệ trước đây. Thông qua chương trình này, tôi cũng có những cắt nghĩa khác về chính cha của cha, về các thế hệ. Sự khác biệt của mình và cha và sau này chính là sự khác biệt của mình và con mình, thì sự kết nối với nhau là điều quý giá. Và ngay bây giờ, ngay lúc này chứ không phải ngày mai hay ngày hôm qua, đó mới là những giá trị trải nghiệm, là những cảm xúc sẽ đọng lại trong tâm hồn của các con. Để những hành trình và trải nghiệm đó sẽ theo các con suốt cuộc đời”.

Hành trình trải nghiệm và kết nối của bố con họa sĩ Hồ Việt đang dần đến chặng cuối với 8 tập phát sóng. Tập đặc biệt khép lại hành trình khám phá văn hóa - tinh thần Tây Nguyên sẽ phát sóng lúc 7h10 ngày 7/11 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam và 8h30 trên kênh Youtube Cha Con Vạn Dặm.