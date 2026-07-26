Old Money không nằm ở giá tiền: Bí quyết phối đồ khiến ai nhìn cũng thấy sang

Có những người không cần diện hàng hiệu hay phối quá nhiều lớp trang phục vẫn khiến người đối diện cảm nhận được vẻ ngoài thanh lịch và có gu. Bí quyết nằm ở cách lựa chọn màu sắc, phom dáng và chất liệu thay vì số lượng quần áo.

Loạt trang phục trong bộ ảnh dưới đây là minh chứng rõ ràng cho phong cách "ít nhưng chất". Từ những gam màu trung tính đến các thiết kế tối giản, tất cả đều tạo nên vẻ ngoài sang trọng, phóng khoáng và đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay các chuyến du lịch mùa hè.

Ưu tiên bảng màu trung tính để tổng thể luôn hài hòa

Điểm chung dễ nhận thấy là hầu hết các set đồ đều xoay quanh các gam màu như trắng, kem, nâu chocolate, be hay ghi nhạt. Đây là những tông màu không bao giờ lỗi mốt, rất dễ phối với nhau và luôn mang lại cảm giác tinh tế.

Thay vì kết hợp quá nhiều màu sắc nổi bật, bạn chỉ cần lựa chọn 2-3 tông màu đồng điệu là đã đủ tạo nên một tổng thể thanh lịch và đắt giá.

Chất liệu tự nhiên giúp trang phục trông cao cấp hơn

Linen, cotton dệt thô hay các loại vải có bề mặt nhẹ, mềm mại xuất hiện xuyên suốt trong bộ ảnh. Những chất liệu này không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ trong mùa hè mà còn giúp trang phục có độ rủ tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng và đầy khí chất.

Đây cũng là lý do những chiếc váy trắng, quần ống rộng hay áo sơ mi linen luôn được xem là "vũ khí" của phong cách tối giản.

Phom dáng rộng vừa phải mang lại vẻ ngoài thanh thoát

Không cần quần áo ôm sát cơ thể, các thiết kế dáng suông, váy dài hay quần ống rộng vẫn giúp người mặc trông gọn gàng và cao ráo nếu biết cân bằng tỷ lệ.

Một chiếc áo ôm nhẹ kết hợp chân váy dài, váy liền có điểm nhấn ở eo hay sơ mi sơ vin cùng quần ống rộng đều là những công thức đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc tạo cảm giác thanh mảnh.

Phụ kiện mộc mạc nhưng đủ tinh tế

Những chiếc túi cói, sandal quai mảnh, đồng hồ dây da, kính râm hay mũ rộng vành xuất hiện xuyên suốt các outfit. Chúng không quá nổi bật nhưng lại đóng vai trò hoàn thiện tổng thể.

Đặc biệt, túi cói và sandal tối giản là hai món phụ kiện rất đáng đầu tư nếu muốn xây dựng phong cách nghỉ dưỡng thanh lịch hay "old money" nhẹ nhàng trong mùa hè.

Đơn giản nhưng luôn có một điểm nhấn

Dù theo đuổi phong cách tối giản, mỗi bộ trang phục đều có một chi tiết giúp tổng thể bớt đơn điệu: có thể là chiếc khăn lụa buộc hờ trên váy sơ mi trắng, chân váy kẻ caro mềm mại đi cùng áo nâu, phần hở lưng tinh tế của chiếc váy dài hay chiếc thắt lưng mảnh tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Chính những chi tiết nhỏ này giúp bộ đồ trở nên có chiều sâu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Mặc đẹp không phải là mặc nhiều

Một tủ đồ đẹp không cần quá nhiều món đồ cầu kỳ. Chỉ với những thiết kế cơ bản có màu sắc hài hòa, chất liệu tốt và phom dáng phù hợp, bạn hoàn toàn có thể tạo nên vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu trong mọi hoàn cảnh.

Nếu đang tìm cảm hứng mặc đẹp cho mùa hè, hãy bắt đầu với những chiếc váy trắng, váy nâu, áo sơ mi linen, quần ống rộng và túi cói. Đây đều là những món đồ có thể mặc đi làm, đi cà phê, dạo phố hay du lịch mà vẫn giữ được nét thanh lịch, tinh tế và không bao giờ lỗi mốt.

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