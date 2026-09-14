Obagi Medical ra mắt giải pháp peel pad đa tầng tại nhà, giúp chăm sóc da chuyên sâu

Sự kiện ra mắt thu hút hơn 300 người tham dự, bao gồm các chuyên gia da liễu hàng đầu, Celeb/KOL trong lĩnh vực làm đẹp, và đại diện Obagi Medical.

Obagi Medical chính thức ra mắt Peel Pad căng mướt da CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid

Giải pháp peel da đa acid – đa tầng ngay tại nhà

Peel da (thay da sinh học) là phương pháp sử dụng các hợp chất hóa học nhằm hỗ trợ loại bỏ tế bào chết và tạp chất, hỗ trợ quá trình thay mới và tái tạo bề mặt da. Do liên quan đến việc sử dụng và kết hợp các hoạt chất, phương pháp này thường được thực hiện tại các cơ sở chuyên môn với sự tư vấn và theo dõi của chuyên gia y tế.

Với mong muốn đưa trải nghiệm chăm sóc chuyên sâu đến gần hơn với người tiêu dùng, Obagi chính thức ra mắt Peel Pad căng mướt da CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid lấy cảm hứng từ kỹ thuật peel phối hợp và phân tầng trong da liễu. Sản phẩm ứng dụng Phức hợp đa Acid, kết hợp bốn loại acid gồm Glycolic Acid 4%, Phytic Acid 3%, Salicylic Acid 2% và Mandelic Acid 1%.

Sản phẩm Peel Pad của Obagi Medical

Sự kết hợp của bốn loại acid với đặc tính và kích thước phân tử khác nhau tạo nên cách tiếp cận đa acid – đa tầng da, trong đó mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò bổ trợ lẫn nhau. Mandelic Acid và Phytic Acid hỗ trợ chăm sóc và cải thiện bề mặt da; Salicylic Acid hỗ trợ làm thông thoáng và thu nhỏ lỗ chân lông; trong khi Glycolic Acid với kích thước phân tử nhỏ hơn hỗ trợ quá trình thay mới và làm mịn bề mặt da.

Bên cạnh đó, công thức bổ sung Phức hợp Tăng cường bảo vệ gồm Niacinamide, Glycerin và Chiết xuất vỏ Liễu, giúp hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, duy trì độ ẩm và mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng acid peel.

Peel Pad CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid cũng tối giản quy trình chăm sóc da. Chỉ với một miếng pad, người dùng có thể hoàn thành bước peel trong chưa đầy một phút. Sản phẩm ứng dụng cơ chế thoa lưu qua đêm, không cần rửa lại, giúp các acid và dưỡng chất tiếp tục hoạt động trên da.

Kết hợp công thức acid được tính toán khoa học với hàm lượng chính xác nhằm mang lại hiệu quả và an toàn tối ưu, sản phẩm còn sử dụng miếng lau Lyocell cao cấp giúp phân phối dung dịch đồng đều trên bề mặt da, đồng thời hỗ trợ lấy đi tế bào da chết vật lý nhẹ nhàng.

Miếng lau Lyocell cao cấp giúp phân phối dung dịch đồng đều trên bề mặt da

Ông Thái Hoàng Long - Trưởng phòng Quản lý Thương hiệu Obagi Medical Việt Nam chia sẻ: “Sản phẩm mới đánh dấu bước tiến trong công nghệ chăm sóc và tái tạo bề mặt da tại nhà khi ứng dụng tư duy đa acid – đa tầng da. Lấy cảm hứng từ kỹ thuật peel phối hợp và phân tầng trong da liễu, công thức kết hợp bốn loại acid với những vai trò bổ trợ lẫn nhau, giúp cân bằng giữa hiệu quả cải thiện, an toàn và sự êm dịu cho làn da".

Ông Thái Hoàng Long - Trưởng phòng Quản lý Thương hiệu Obagi Medical Việt Nam tại sự kiện ra mắt Peel Pad căng mướt da CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid

Với sự kết hợp giữa đa acid – đa tầng da – cơ chế thoa lưu qua đêm (an toàn trên da suốt đêm), Peel Pad căng mướt da CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid hướng đến việc đưa trải nghiệm peel chuyên sâu đến gần hơn với người tiêu dùng theo cách thuận tiện và có cơ sở khoa học, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc da hiện đại: hiệu quả, an toàn và tối giản.

Hiệu quả được chứng minh qua nghiên cứu độc lập

Hiệu quả của Peel Pad căng mướt da CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid được kiểm chứng thông qua nghiên cứu độc lập kéo dài 8 tuần trên 30 người từ 18 - 45 tuổi. Kết quả cho thấy 97% người tham gia ghi nhận làn da căng mướt, bóng khỏe sau khi sử dụng sản phẩm. Đáng chú ý, hiệu quả này không chỉ được ghi nhận tại Việt Nam mà còn tương đồng với kết quả quan sát ở nhiều thị trường trên thế giới.

Hiệu quả của Peel Pad căng mướt da CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid được kiểm chứng thông qua nghiên cứu độc lập kéo dài 8 tuần

Kết quả nghiên cứu tiếp tục khẳng định định hướng “It’s Obagi Science” (Khoa học Obagi) mà Obagi Medical kiên định theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

ThS.BS. Trần Sở Quân, chuyên khoa Da liễu, Đại học Y Dược TP.HCM, người trực tiếp thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên làn da người Việt, đánh giá cao Peel Pad CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid nhờ cơ chế đa acid, khả năng cải thiện da và thiết kế tiện lợi, không cần rửa lại, giúp dễ dàng bổ sung vào quy trình chăm sóc da.