Obagi mở ra kỷ nguyên mới của trẻ hóa da cấp độ tế bào với công nghệ tái tạo NAD+ độc quyền từ Hoa Kỳ

Việt Nam là thị trường đầu tiên trên toàn cầu được thương hiệu ra mắt dòng sản phẩm mới, phản ánh mức độ phù hợp của NU-GEN™ với làn da người dùng nội địa cũng như cam kết không ngừng nâng tầm chuẩn mực khoa học chăm sóc da của Obagi.

Sự kiện ra mắt quy tụ đông đảo hơn 300 chuyên gia da liễu uy tín cùng những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp như ThS. BS. Nguyễn Quang Minh, BS. CKI. Đinh Thị Hải, BS. Khổng Hạnh Nguyên, Blogger Hà Lê và Người mẫu Ngọc Ánh… cùng tham dự buổi hội thảo phân tích chuyên sâu về công nghệ trẻ hóa da cấp độ tế bào, thảo luận về hiệu quả của serum trên làn da người Việt.

Mở ra kỷ nguyên mới của trẻ hóa da cấp độ tế bào cùng Khoa học Obagi

Những năm gần đây, ngành da liễu đang dần dịch chuyển sang xu hướng chăm sóc trẻ hóa da ở cấp độ tế bào. Các khảo sát của Mintel, Statista và Euromonitor năm 2024-2025 cho thấy, 48-55% người dùng sản phẩm chăm sóc da ở Châu Á - Thái Bình Dương quan tâm đến vấn đề lão hóa tế bào da hoặc suy giảm năng lượng cấp tế bào, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu chống lão hóa bề mặt như trước đây. Tại Việt Nam, cũng có đến 63% người dùng ưu tiên tái thiết làn da khỏe mạnh dài lâu, so với việc che giấu các dấu hiệu lão hóa.

Phục hồi và duy trì sức khỏe sinh học bền vững cho làn da, cũng là tầm nhìn và định hướng mà Obagi Medical tiên phong theo đuổi suốt nhiều thập kỷ qua. Dựa trên triết lý khoa học da liễu "it's Obagi science"(Khoa học Obagi) - nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Obagi Medical đã cho ra đời dòng serum đột phá thế hệ mới NU-GEN™, mở ra những bước tiến mới trong kỷ nguyên trẻ hóa da từ cấp độ tế bào.

Ông Ryan Trần - (Giám đốc) tại Waldencast Vietnam, đơn vị sở hữu thương hiệu Obagi Medical nhấn mạnh trước đông đảo khách mời: "Serum trẻ hóa da cấp độ tế bào NU-GEN™ kế thừa di sản khoa học gần 4 thập kỷ của thương hiệu, tạo ra làn da không chỉ đẹp trên bề mặt mà còn sở hữu cấu trúc tế bào khỏe mạnh từ bên trong. Bằng nỗ lực không ngừng nghiên cứu những công thức chăm sóc da dựa trên khoa học, chúng tôi mang đến giải pháp đột phá hoàn toàn mới về khoa học chống lão hóa, duy trì vị thế xuất sắc dẫn đầu về đổi mới và sáng tạo của thương hiệu."

Serum trẻ hóa da cấp độ tế bào NU-GEN™ mới đây đã được Obagi Medical công bố trước cộng đồng y khoa toàn cầu tại Hội nghị Da liễu Thế giới 2026 (IMCAS) ở Paris, Pháp. Sau khi chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất, Việt Nam là thị trường được thương hiệu ưu tiên hàng đầu để ra mắt giải pháp mới đáng tin cậy và phù hợp với mọi loại da, bao gồm cả làn da nhạy cảm và sau liệu trình thẩm mỹ.

Công nghệ tái tạo NAD+ độc quyền từ Hoa Kỳ trong serum NU-GEN™

Serum trẻ hóa da cấp độ tế bào NU-GEN™ hoạt động dựa trên nền tảng khoa học về năng lượng tế bào, hỗ trợ bổ sung nguồn coenzyme quan trọng nhưng bị suy giảm theo thời gian trong các tế bào, nhằm tác động vào một trong những nguyên nhân lão hóa da hàng đầu.

Cụ thể, sản phẩm chứa phức hợp độc quyền gồm 03 hoạt chất đột phá - Coenzyme NAD+ có độ hoà tan cao (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) cùng 02 tiền chất trực tiếp NMN (Nicotinamide Mononucleotide) và NAM (Niacinamide). Trong đó, NAD+ chính là coenzyme chủ chốt tham gia trực tiếp vào chuỗi truyền năng lượng điện tử trong ty thể nhằm tạo ra năng lượng ATP (Adenosine Triphosphate) cho tế bào da.

Để đưa phức hợp độc quyền này thấm vào sâu trong da, Obagi Medical tích hợp công nghệ tái tạo NAD+ độc quyền từ Hoa Kỳ trong serum mới, thẩm thấu sâu, giúp kích thích sản xuất năng lượng tế bào và thúc đẩy tái tạo tế bào da. Nhờ vậy, NU-GEN™ định nghĩa lại việc quản lý da từ gốc, cải thiện các dấu hiệu lão hoá và phục hồi sức khoẻ sinh học lâu dài cho làn da.

Song song đó, serum NU-GEN™ bổ sung thêm các hoạt chất tăng cường trẻ hóa như: Beta-Glucan làm dịu tình trạng đỏ da và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, Sodium Hyaluronate cấp ẩm sâu và duy trì độ ẩm, Succinoglycan tái tạo và phục hồi tổn thương… tăng cường trẻ hóa và phục hồi tổn thương da.

Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng giúp lấy lại tuổi sinh học làn da, cho da trông trẻ ra 1 tuổi chỉ sau 1 tuần và cải thiện rõ rệt lên nhiều dấu hiệu lão hóa da. Cụ thể, các thử nghiệm ghi nhận serum cải thiện trên 51% độ đồng đều màu da, 49% độ rạng rỡ, 45% kết cấu bề mặt da mịn màng, 20% độ săn chắc da, 20% độ đàn hồi da… cũng như giảm 49% độ xỉn màu da, 42% tình trạng thâm mụn và 37% thâm nám, nếp nhăn và rãnh cười. Đặc biệt, serum được chứng minh trên lâm sàng cả hiệu quả trẻ hóa da lẫn mức độ phù hợp trên làn da người Việt.

TS.BS Nguyễn Ngọc Trai - Giảng viên Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Founder & Giám Đốc Chuyên Môn tại phòng khám Da liễu - Thẩm mỹ Pearl Premium Clinic đánh giá cao hướng tiếp cận độc đáo của sản phẩm, kéo dài tuổi thọ sinh học của da thông qua cơ chế kích hoạt trục sinh học "NAD+, NMN và NAM" trong chuỗi dây chuyền sản xuất - tăng cường - dự trữ năng lượng tế bào. Theo tuổi tác, làn da ngày càng thiếu hụt các dưỡng chất sinh học này. Song nếu bổ sung kịp thời, da sẽ được cung cấp đủ năng lượng để tối ưu hóa các chức năng tế bào, tái tạo sức sống mới và kéo dài tuổi thọ cho làn da trẻ trung. Đáng chú ý, TS BS Nguyễn Ngọc Trai cũng là người trực tiếp thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng và ghi nhận hiệu quả thực tế của dòng sản phẩm Nu-gen trên đặc điểm làn da người Việt, minh chứng cho khả năng trẻ hóa cấp độ tế bào một cách an toàn và tương thích cao.

Ths.BS. Trần Sở Quân - Founder BAAS+ Skincenter phân tích chuyên sâu hơn các nghiên cứu quốc tế và bằng chứng khoa học, cho thấy cung cấp năng lượng tế bào chính là cơ chế lõi để giảm viêm và chống oxy hóa, cân bằng hệ vi sinh trên da và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Do đó, serum NU-GEN™ chính là lựa chọn lý tưởng để tích hợp cùng các giải pháp khác vào quy trình chăm sóc hoặc điều trị da, hỗ trợ phục hồi và tối ưu sức khỏe làn da sau các liệu trình laser. Đồng thời, Ths.BS. Trần Sở Quân cũng tham gia vào quá trình theo dõi và phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng của NU-GEN™ trên làn da người Việt, giúp củng cố cơ sở khoa học để đưa sản phẩm vào phác đồ điều trị da chuyên sâu.

Serum NU-GEN™ hiện được đông đảo giới chuyên môn đánh giá cao về nền tảng khoa học da liễu lẫn hiệu quả thực nghiệm, mở khóa tiềm năng vô tận của xu hướng trẻ hóa cấp độ tế bào.