Ở Việt Nam có mẹ bỉm 3 con gây choáng: Vừa sinh xong đã khoe eo thon săn chắc, bụng nổi cơ số 11, lên đồ đi biển sexy cỡ này

Nhắc đến những mẹ bỉm có khả năng lấy lại vóc dáng thần tốc sau sinh, chắc chắn không thể bỏ qua Nhã Phương. Dù trải qua 3 lần sinh con, Nhã Phương vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi khả năng về dáng nhanh đến khó tin. Mỗi lần xuất hiện sau sinh, Nhã Phương đều gây sốt với thân hình mảnh mai, vòng eo thon gọn cùng thần thái rạng rỡ như chưa từng trải qua hành trình "vượt cạn".

Vòng eo của Nhã Phương 14 ngày sau sinh và ở thời điểm hiện tại sau 4 tháng sinh con.

Mới đây nhất, mẹ bỉm 3 con tiếp tục khiến dân tình bấn loạn khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đi biển. Trong những bộ trang phục ôm dáng, Nhã Phương khoe trọn vòng eo săn chắc, cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính là body của cô gần như không để lộ dấu hiệu của việc sinh nở. Không ít người dành lời khen cho visual trẻ trung và thân hình "căng đét" của nữ diễn viên, thậm chí còn nhận xét cô trông như gái đôi mươi.

Trước đó, những lần khoe dáng hậu sinh nở của Nhã Phương cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông. Sau lần sinh con đầu tiên, cô khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện với thân hình thon gọn trong các bức ảnh đời thường. Thời điểm ấy, nhiều người còn nghi ngờ nữ diễn viên đã ép cân quá mức vì body quá mảnh mai.

Đến những lần sinh sau, Nhã Phương tiếp tục duy trì phong độ sắc vóc đáng kinh ngạc. Trong các sự kiện giải trí hay hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, cô đều ghi điểm nhờ thân hình gầy nhưng săn chắc cùng thần thái rạng rỡ tươi trẻ.

Mẹ bỉm Nhã Phương nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân trong chuyện giữ dáng. Nữ diễn viên duy trì chế độ tập luyện đều đặn và gần như không cho phép mình lơ là dù bận rộn chăm con nhỏ.

Cô theo đuổi nhiều bộ môn khác nhau như gym, yoga, nhảy.. và gần đây còn gây chú ý khi tập múa cột. Đây được xem là một trong những bộ môn đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai và khả năng kiểm soát cơ thể rất cao.

Mẹ bỉm khiến nhiều người trầm trồ khi thực hiện những động tác đu cột cực khó với kỹ thuật khá chuyên nghiệp. Từ động tác xoay người, giữ thăng bằng đến các tư thế treo người trên không, nữ diễn viên đều thực hiện mượt mà và đầy sức mạnh.

Mẹ bỉm từng chia sẻ: "Tôi tập thể dục thì dã man, tàn khốc. Là một sự nỗ lực, hết sức. Tất nhiên là mọi thứ đều thay đổi, quan trọng là ý chí của mình nó mạnh. Là một nghệ sĩ, cô ý thức được việc phải giữ gìn nhan sắc và ngoại hình như một sự tôn trọng khán giả đã tin yêu, ủng hộ mình trong suốt nhiều năm qua".

Không chỉ chăm tập luyện, Nhã Phương còn nhiều lần chia sẻ rằng cô đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Mẹ bỉm ưu tiên thực phẩm lành mạnh, hạn chế tinh bột xấu và luôn cố gắng duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Chính sự kỷ luật trong nhiều năm đã giúp cô giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ dù đã trải qua nhiều lần sinh nở.

Nhã Phương vừa sinh con thứ 3 vào tháng 1/2026.

Hiện tại, mỗi lần Nhã Phương xuất hiện với vóc dáng thon gọn, mạng xã hội lại được dịp bàn luận sôi nổi. Dù đôi lúc vẫn vướng tranh cãi vì thân hình quá mảnh mai, nhưng khó có thể phủ nhận rằng sự nghiêm túc trong việc tập luyện và giữ gìn vóc dáng của Nhã Phương chính là điều giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.