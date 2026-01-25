Nhã Phương sinh thiên thần thứ 3: Giống hệt hai anh chị, bé út chờ ba đi làm mới chịu ra đời

Nhã Phương chính thức hạ sinh con thứ 3 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Sau hai lần vượt cạn đầy xúc động, nữ diễn viên tiếp tục hành trình làm mẹ bỉm sữa khi đón thêm một thiên thần nhỏ, khép lại hành trình mang thai bằng những cảm xúc nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Sau khi vượt cạn thành công, Nhã Phương chia sẻ: "Cứ ngỡ là 'tập 3' rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này".

Nữ diễn viên cho biết điều không hề thay đổi qua mỗi lần sinh con chính là cảm giác hạnh phúc dâng trào. Đó là niềm vui khi gia đình nhỏ lại có thêm một thành viên mới, và đặc biệt hơn cả là sự đồng hành, yêu thương từ chồng và các con: "Hạnh phúc vì gia đình mình lại đón thêm một thành viên mới. Và hạnh phúc hơn cả là vì Ba Tí (Trường Giang), hai anh chị và cả nhà mình luôn ở đó, trao cho mẹ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Gia đình mình yêu con rất nhiều".

Điều khiến nhiều người không khỏi thích thú là câu chuyện "trùng hợp đến lạ" được Nhã Phương từng chia sẻ trước khi lâm bồn. Cô từng mong con thứ 3 sẽ chờ ba Trường Giang đi công tác về rồi mới ra đời. Thế nhưng, giống hệt hai anh chị Tiny và Hope trước đó, thiên thần nhỏ lại chọn đúng thời điểm ba vắng nhà để chào đời.

Dù Trường Giang đã sắp xếp lịch trình rất kỹ, cố gắng chờ đợi từng ngày để có thể ở bên vợ trong khoảnh khắc thiêng liêng, nhưng chờ mãi vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ. Vì lịch công tác không thể thay đổi, nam danh hài đành ngậm ngùi xách vali lên đường.

Trước khi ra sân bay, Trường Giang còn nhắn gửi con qua bụng mẹ đầy yêu thương: "Chờ ba 3 ngày nữa nha con, con chờ ba 3 ngày thôi nha".

Thế nhưng, bé thứ 3 tiếp tục "nối gót" anh chị Tiny và Hope, ngay sau khi ba Trường Giang vừa đi công tác, Nhã Phương bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ và nhanh chóng nhập viện. Trong những khoảnh khắc căng thẳng ấy, Trường Giang chỉ có thể gọi facetime cho vợ từ xa, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng khi chứng kiến vợ vượt cạn qua màn hình điện thoại.

Chia sẻ của Trường Giang ngay sau khi Nhã Phương vượt cạn thành công.

Cuối cùng, Nhã Phương đã mạnh mẽ vượt qua hành trình sinh nở và hạ sinh thành công thiên thần nhỏ thứ 3 trong sự chúc phúc của gia đình và người hâm mộ. Một lần nữa, câu chuyện "cả ba lần sinh con đều không có ba bên cạnh" trở thành kỷ niệm vừa xúc động, vừa đáng yêu của gia đình Trường Giang - Nhã Phương.

Bộ ảnh gia đình Trường Giang - Nhã Phương thực hiện trước khi cô lâm bồn.

Nhã Phương và Trường Giang chính thức về chung một nhà vào năm 2018 sau đám cưới được xem là một trong những sự kiện đình đám của showbiz Việt thời điểm đó.

Năm 2019, Nhã Phương lần đầu làm mẹ khi hạ sinh bé gái đầu lòng có tên thân mật là Tiny. Thời điểm ấy, nữ diễn viên bước vào hành trình vượt cạn với nhiều bỡ ngỡ, xúc động. Tuy nhiên, Trường Giang lại không thể có mặt bên cạnh vợ trong khoảnh khắc thiêng liêng này vì bận lịch công tác đã được sắp xếp từ trước. Dù ở xa, nam danh hài vẫn luôn dõi theo từng giây phút sinh nở của vợ, liên tục gọi điện hỏi thăm và động viên tinh thần.

Đến năm 2023, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới - bé trai Hope. Và một lần nữa, sự trùng hợp lại xảy ra khi Trường Giang tiếp tục vắng mặt vì lịch làm việc không thể thay đổi. Dù đã cố gắng sắp xếp để ở bên vợ, nhưng bé Hope lại chọn đúng thời điểm ba đi công tác để chào đời, khiến khoảnh khắc đón con đầu tiên của Trường Giang lần thứ hai chỉ có thể diễn ra qua màn hình điện thoại.

Đến lần sinh con thứ 3 vào ngày 25/1/2026, câu chuyện quen thuộc ấy tiếp tục lặp lại. Dù cả hai đã tính toán kỹ lưỡng để Trường Giang có thể kề bên vợ trong giây phút thiêng liêng, nhưng thiên thần nhỏ vẫn "giữ lời hẹn" rất riêng: chờ đúng lúc ba đi công tác mới chịu ra đời - y hệt hai anh chị Tiny và Hope trước đó.

Ba lần sinh con, ba lần Nhã Phương một mình vượt cạn, còn Trường Giang chỉ có thể đồng hành từ xa. Thế nhưng, chính những khoảnh khắc ấy lại càng cho thấy sự gắn kết, yêu thương và thấu hiểu bền chặt của cặp đôi, khi khoảng cách địa lý không thể ngăn được tình cảm gia đình và niềm hạnh phúc vỡ òa khi đón các con chào đời.