Bố 3 con Trường Giang tâm sự về 3 lần vượt cạn của Nhã Phương: "Ba không ở đó, nhưng trái tim ba luôn ở đó”

Mới đây, trong một cuộc trong chuyện của MC Trường Giang và MC Thùy Minh, bố bỉm 3 con đã khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về hành trình 3 lần vượt cạn đầy vất vả của Nhã Phương, cho thấy sự hy sinh thầm lặng và tình yêu lớn lao của người vợ dành cho gia đình.

MC Trường Giang trò chuyện cùng MC Thùy Minh tại buổi Podcast HaveAsip đầu năm 2026. (Nguồn: Vietcetera).



Anh bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước những khó khăn mà bà xã đã trải qua sau 3 lần "vượt cạn", từ những cơn đau thể xác đến áp lực tinh thần, để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tổ ấm nhỏ. Những lời tâm sự chân thành ấy không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó, mà còn cho thấy hình ảnh một Trường Giang chín chắn, giàu trách nhiệm và luôn hết lòng yêu thương, che chở cho vợ con.

Trường Giang chia sẻ đầy cảm súc sau khi Nhã Phương vượt cạn lần 3 mà không có chồng bên cạnh.

Trong cuộc trò chuyện, MC Trường Giang tâm sự cùng MC Thùy Minh: "Tạo hóa công bằng lắm, không có ai được tất cả, không ai mất tất cả. 'Tôi' cho cậu được khán giản thương, 'tôi' cho cậu đi quay đi làm suốt, 'tôi' cho cậu có cuộc sống ấm no, có vợ đẹp con ngoan... 'tôi' lấy lại của cậu một thứ: Tiếng khóc trào đời của con là cậu không có.

Vậy có tiếc không, 'có chứ', nếu như Nhã Phương muốn có con thứ 4 thì mình cũng đâu chắc là mình có bên cạnh được không. Còn nếu Nhã Phương muốn dừng lại ở 3 đứa con, thì chỉ có kiếp sau, mình mới làm được điều đó".

MC Trường Giang tâm sự tiếp, điều khiến anh day dứt và tiếc nuối nhất trong năm chính là không thể ở bên Nhã Phương trong cả ba lần vượt cạn. Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Nếu sau này con hỏi khi mẹ sinh con thì ba có ở đó không, ba biết trả lời sao đây. Ba không ở đó, nhưng trái tim ba luôn ở đó".

Chính vì thế, Trường Giang càng trân trọng và biết ơn vợ hơn bao giờ hết, bởi để một người phụ nữ có thể một mình đối diện với khoảnh khắc "sinh tử" đến ba lần, chắc chắn phải có tình yêu, sự hy sinh và lòng vị tha rất lớn.

Với bố 3 con, sinh con không bao giờ là chuyện nhỏ, bởi đó là thời khắc đầy nguy hiểm, luôn có bác sĩ túc trực, sẵn sàng mổ cấp cứu để bảo vệ tính mạng người mẹ. Từ trải nghiệm ấy, Trường Giang luôn dặn các con rằng:"Sinh nhật của con là ngày phải cảm ơn mẹ".

Trường Giang kể rằng trước đây cuộc sống của anh cũng trải qua nhiều biến động, nhưng trong lòng luôn kiên định một điều: "Nếu không lấy Nhã Phương thì sẽ không lấy ai khác. Và giờ kết quả là hơn cả sự hạnh phúc".

Chính niềm tin và tình yêu ấy đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn để giữ gìn hạnh phúc. Đến hiện tại, khi nhìn lại chặng đường đã qua, nam MC không giấu được sự mãn nguyện khi thấy mình đang có một tổ ấm trọn vẹn, bình yên và hơn cả hạnh phúc bên người vợ yêu thương cùng các con.