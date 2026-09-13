Ở tuổi 48, Ha Ji Won giữ vóc dáng săn chắc nhờ 5 thói quen: Có một cách đã duy trì gần 20 năm

Xuất hiện trong chương trình truyền hình Hàn Quốc "You Quiz on the Block", nữ diễn viên được MC Yoo Jae Suk gọi vui là "niềm hy vọng của những người trung niên". Tại đây, cô cũng tiết lộ những thói quen giúp bản thân duy trì cân nặng ổn định suốt nhiều năm.

Thay vì phụ thuộc vào một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, bí quyết của Ha Ji Won nằm ở việc vận động đều đặn, quan sát những thay đổi nhỏ của cơ thể và ưu tiên trạng thái thư giãn. Đây cũng là lý do cô có thể giữ phong độ lâu dài mà không rơi vào vòng lặp giảm cân rồi tăng cân trở lại.

Mỗi ngày tập trung vào một động tác

Ha Ji Won đặc biệt coi trọng việc duy trì khối lượng cơ. Cơ bắp không chỉ giúp nâng đỡ cơ thể, cải thiện khả năng vận động mà còn góp phần duy trì mức tiêu hao năng lượng. Khi bước vào tuổi trung niên, khối lượng cơ có xu hướng suy giảm nếu ít vận động, vì vậy tập luyện sức mạnh và vận động thường xuyên càng trở nên cần thiết.





Nữ diễn viên chia sẻ cô thường dành từ 15 đến 30 phút mỗi ngày để tập trung vào một động tác nhất định. Mục tiêu không phải thực hiện thật nhiều bài tập mà là cảm nhận rõ vùng cơ đang hoạt động, kéo giãn và tạo kích thích đủ sâu.

Lấy phần cánh tay làm ví dụ, Ha Ji Won đưa hai tay sang ngang, giữ ngang vai trong một khoảng thời gian để cảm nhận cơ bắp. Cô gọi vui đây là cách "trừng phạt cơ bắp" để chúng không "biến mất". Tuy nhiên, người tập không nên cố giữ đến mức tê buốt hoặc đau nhói. Thời gian và cường độ cần được điều chỉnh theo thể trạng, đặc biệt với người có vấn đề về vai, cổ hoặc cột sống.

Quan sát cơ thể mỗi ngày, kể cả từ phía sau

Một trong những thói quen đáng chú ý của Ha Ji Won là thường xuyên kiểm tra trạng thái cơ thể sau khi thức dậy. Cô quan sát độ ẩm, kết cấu bề mặt da và tình trạng sưng phù trên gương mặt. Khi cảm thấy khuôn mặt kém thon gọn, nữ diễn viên có thể chườm mát hoặc massage nhẹ nhàng.

Chườm lạnh và các thao tác massage có thể giúp gương mặt trông bớt sưng tạm thời, nhưng cần tránh dùng đá lạnh trực tiếp lên da hoặc miết dụng cụ quá mạnh. Những người có làn da nhạy cảm, đang bị viêm hoặc nổi mụn cũng nên thận trọng.

Không chỉ nhìn chính diện, Ha Ji Won còn quan sát cả phần lưng của mình để nhận biết những thay đổi về tư thế, đường nét và sự tích tụ mỡ. Cô cũng duy trì thói quen cân thường xuyên. Việc theo dõi này không nhằm tạo áp lực phải gầy, mà giúp cô phát hiện sớm thay đổi để điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện.

Chú trọng độ linh hoạt và khả năng thư giãn

Theo Ha Ji Won, cơ thể đẹp không chỉ cần săn chắc mà còn phải có độ linh hoạt. Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người ngồi lâu, khom vai hoặc duy trì một tư thế trong thời gian dài, làm cơ bắp dễ căng cứng. Vì vậy, cô thường xuyên kéo giãn, massage để thả lỏng những vùng bị co rút.

Nữ diễn viên cho rằng khi tinh thần và cơ thể được thư giãn, cô cũng ngủ, ăn uống và vận động tốt hơn. Ha Ji Won thường massage cơ thể bằng tinh dầu, ngâm chân vào cuối ngày và đặc biệt chú ý phục hồi sau những buổi quay cảnh hành động. Đây không trực tiếp là phương pháp giảm cân, nhưng có thể giúp duy trì thói quen vận động lâu dài và hạn chế cảm giác mệt mỏi.

Dùng dầu ô liu trong các bữa ăn

Chế độ ăn của Ha Ji Won ưu tiên thực phẩm ít chế biến. Hơn 10 năm qua, cô còn duy trì thói quen sử dụng chanh, mật ong và dầu ô liu. Nữ diễn viên thường rưới dầu ô liu lên nhiều món ăn, thêm vào súp hoặc tự làm cơm trộn dầu ô liu.

Dầu ô liu cung cấp chất béo không bão hòa, nhưng vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Một thìa canh có thể cung cấp khoảng 120 kcal, vì vậy việc thêm dầu vào món ăn cần có liều lượng hợp lý. Dầu ô liu không tự giúp giảm cân nếu tổng năng lượng nạp vào vẫn cao hơn nhu cầu của cơ thể. Tương tự, chanh và mật ong không phải "công thức đốt mỡ"; mật ong vẫn chứa đường và cần được sử dụng vừa phải.

Thay đổi bài tập để không cảm thấy nhàm chán

Ha Ji Won đã duy trì việc tập luyện gần 20 năm. Ban đầu, cô phải ép bản thân vận động để đáp ứng cường độ làm việc cao của một diễn viên. Về sau, tập thể dục dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Thay vì chỉ trung thành với một bài tập, cô luân phiên bơi lội, yoga, chơi golf, leo núi và tập tạ. Sự đa dạng vừa tác động lên nhiều nhóm cơ, vừa giúp việc vận động bớt đơn điệu. Trước đây, Ha Ji Won từng quấn màng bọc quanh cơ thể khi chạy với mong muốn đổ nhiều mồ hôi hơn. Tuy nhiên, đây không phải cách giảm mỡ và có thể làm tăng nguy cơ mất nước, quá nóng, vì vậy không nên áp dụng.

Điểm đáng học hỏi nhất trong phương pháp của Ha Ji Won không nằm ở một món ăn hay động tác riêng lẻ. Đó là sự đều đặn: tập luyện vừa sức, giữ cơ bắp, quan sát cơ thể và lựa chọn hình thức vận động khiến bản thân muốn tiếp tục. Chính những thói quen nhỏ được duy trì qua nhiều năm mới là nền tảng giúp nữ diễn viên giữ vóc dáng ổn định ở tuổi 48.