Ha Ji Won là một trong những mỹ nhân khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước khả năng “lão hóa ngược” trong showbiz Hàn. Ở tuổi 49, nữ diễn viên vẫn duy trì diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn cùng thần thái rạng rỡ đến khó tin.

Mới đây, một khung hình được Ha Ji Won chia sẻ cùng một nữ minh tinh khác lập tức thu hút sự chú ý bởi cả hai đều sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật đáng kể. Đó chính là Yoo In Na – người đẹp cũng nhiều lần khiến khán giả ngỡ ngàng với visual gần như không chịu tác động của thời gian. Khi đứng chung khung hình, Ha Ji Won và Yoo In Na tạo thành màn đọ sắc thú vị: một người mang vẻ đẹp thanh lịch, tươi trẻ, người còn lại ghi điểm với đường nét ngọt ngào và thần thái cuốn hút. Khoảnh khắc gấp đôi visual của 2 minh tinh xứ Hàn khiến công chúng phải trầm trồ vì cả hai thực sự là những “đối thủ xứng tầm” trên đường đua nhan sắc không tuổi.

Khung hình "thi xem ai trẻ hơn" của 2 minh tinh đình đám xứ Hàn.

Ha Ji Won vẫn giữ vững phong đọ với vẻ ngoài trẻ trung, gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác. Gương mặt của nữ diễn viê vẫn giữ được vẻ thanh tú, đường nét hài hòa cùng làn da sáng và thần thái tươi tắn. Mái tóc đen dài buông tự nhiên càng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng. Vóc dáng của ngôi sao sinh năm 1978 cũng gây chú ý với thân hình thon gọn, đôi chân dài và tỷ lệ cân đối. Cô lựa chọn set đồ màu đen gồm áo gile chiết eo kết hợp chân váy ngắn, tạo tổng thể vừa sang trọng vừa trẻ trung.

Yoo In Na đứng cạnh cũng không hề "chịu thua" với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài ngọt ngào đặc trưng. Mái tóc dài cùng kiểu trang điểm trong trẻo càng khiến cô trông trẻ trung như một nữ sinh. Vóc dáng Yoo In Na thanh mảnh, cân đối, đặc biệt đôi chân dài nổi bật trong chiếc quần jeans ống rộng. Cô phối quần jeans với áo cardigan màu hồng pastel, áo trắng layer bên trong đơn giản, tạo nên tổng thể đơn giản nhưng vẫn đầy nữ tính, tươi tắn. Cách phối màu nhẹ nhàng cũng góp phần làm visual của nữ diễn viên thêm phần "hack tuổi".

Đặc biệt, màn hội ngộ của Ha Ji Won và Yoo In Na còn đánh dấu cột mốc 15 năm sau bộ phim nổi tiếng Secret Garden. Không chỉ người xem mà cả 2 nữ diễn viên cũng đều bất ngỡ trước vẻ đẹp "không chịu già" của nhau.

Tên tuổi Yoo In Na và Ha Ji Won nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim Secret Garden.

Ở tuổi 49, Ha Ji Won vẫn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng mỗi khi lộ diện vì ngày càng trẻ đẹp. Những hình ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên gần như giữ nguyên nét đẹp đặc trưng từ nhiều năm trước: đường nét thanh tú, làn da căng sáng cùng nụ cười rạng rỡ khiến tuổi tác dường như bị bỏ lại phía sau. Truyền thông Hàn thậm chí nhận xét cô chẳng khác nào các nữ thần tượng với nhan sắc trẻ trung hiện tại. Không chỉ có gương mặt "đóng băng thời gian", vóc dáng của Ha Ji Won cũng là điểm khiến người hâm mộ trầm trồ. Thân hình mảnh mai, săn chắc, vòng eo gọn gàng và cơ bụng rõ nét giúp cô giữ được vẻ năng động như một nữ idol trẻ. Hơn hai thập kỷ duy trì tập luyện, đặc biệt với các bài tập core, chạy bộ và giãn cơ giúp "Hoàng hậu Ki" cũng góp phần tạo nên hình thể khỏe khoắn, thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Ha Ji Won ngày càng trẻ đẹp đáng kinh ngạc ở tuổi 49.

Yoo In Na tuổi 45 vẫn khiến công chúng khó rời mắt nhờ vẻ đẹp năng lượng với gương mặt baby, đôi mắt long lanh, làn da sáng và biểu cảm ngọt ngào đặc trưng. Điều đáng nói là so với thời mới vào nghề, diện mạo của Yoo In Na không có quá nhiều thay đổi; cô chỉ ngày càng trở nên thanh lịch, tinh tế và có khí chất hơn sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Bên cạnh gương mặt như được thời gian ưu ái, vóc dáng mảnh mai cũng góp phần quan trọng tạo nên vẻ trẻ trung của nữ diễn viên. Với chiều cao khoảng 1m65, Yoo In Na duy trì hình thể thon gọn, cân đối, kết hợp với phong cách thời trang trẻ trung, năng động khiến nhiều người chỉ nghĩ cô mới ở độ tuổi 30.

Yoo In Na là một trong những "thánh hack tuổi" của showbiz Hàn.

Ảnh: Instagram