Gái xinh 2k2 để mặt mộc được ví như Ha Ji Won Việt Nam

Những ngày gần đây, Nông Thị Hằng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại The Face Vietnam 2026. Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật và thần thái tự tin, người đẹp sinh năm 2002 còn liên tục được khán giả nhắc tên nhờ nhan sắc sắc sảo cùng khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính.

Nông Thị Hằng trong một thử thách để mặt mộc khi tham dự The Face Vietnam. (Nguồn: The Face Vietnam)

Sức hút về ngoại hình của Nông Thị Hằng càng được thể hiện rõ trong những thử thách gần đây của chương trình. Đặc biệt, trong đoạn video ghi lại một buổi shooting vừa được The Face Vietnam đăng tải, người đẹp gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt gần như để mộc hoàn toàn. Không son phấn cầu kỳ hay lớp makeup sắc nét thường thấy ở các bộ ảnh thời trang, cô vẫn cho thấy những đường nét nổi bật như đôi mắt sâu, sống mũi cao và khuôn hàm thanh thoát.

Phần thi mặt mộc chiếm trọn spotlight của Nông Thị Hằng. (Nguồn: TikTok)

Chính màn xuất hiện này đã tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Nông Thị Hằng sở hữu nhan sắc "ăn ảnh" hiếm có khi vẫn giữ được thần thái cuốn hút ngay cả trong điều kiện tối giản nhất. Thậm chí, không ít người còn nhận xét người đẹp có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Hàn Quốc Ha Ji Won. Từ đôi mắt sắc sảo, gương mặt thanh tú đến khí chất mạnh mẽ, tự tin đều khiến công chúng liên tưởng đến ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh xứ kim chi.

Netizen cho rằng Nông Thị Hằng nhìn có nét tương đồng với nữ diễn viên người Hàn Ha Ji Won. (Nguồn: TikTok)

Trước khi tham gia The Face Vietnam, Nông Thị Hằng từng ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024. Gần đây, cô tiếp tục mở rộng độ phủ sóng khi xuất hiện trong chương trình Nóng Cùng FIFA World Cup 2026.

Bên cạnh công việc người mẫu và sáng tạo nội dung, mỹ nhân sinh năm 2002 cũng từng góp mặt trong một số dự án giải trí quen thuộc. Cô xuất hiện trong các series phim hài như Làng Ế Vợ, Đại Gia Chân Đất và tham gia MV Rất Lâu Rồi Mới Khóc của ca sĩ Minh Vương M4U.

Nông Thị Hằng hiện đang là gương mặt gây chú ý nhất khi tham dự chương trình "Nóng cùng World Cup". (Nguồn: Facebook)

Điểm được nhiều khán giả đánh giá cao ở Nông Thị Hằng là khả năng biến hóa linh hoạt. Có thời điểm cô xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung, nhưng ở nhiều bộ ảnh khác lại theo đuổi phong cách quyến rũ, cá tính. Chính sự đa dạng này giúp người đẹp dễ dàng thích nghi với nhiều concept thời trang và trở thành gương mặt giàu tiềm năng tại The Face Vietnam.

Nông Thị Hằng được đánh giá cao bởi khả năng "cân" nhiều concept thời trang khác nhau.(Nguồn: Facebook)

Ngoài việc đầu tư cho hình ảnh, Nông Thị Hằng cũng khá cởi mở trong việc hoàn thiện ngoại hình. Theo thông tin từng được công khai trên website của một bác sĩ thẩm mỹ tại Hà Nội, cô đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực để sở hữu vóc dáng như mong muốn.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là gương mặt sắc nét cùng thần thái nổi bật của người đẹp Tuyên Quang. Màn để mặt mộc trong buổi shooting của The Face Vietnam được xem là minh chứng rõ nét cho lợi thế ngoại hình đang giúp Nông Thị Hằng trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất mùa giải năm nay.